Gdy Biden prosi Saudyjczyków o pomoc w wydobyciu ropy, amerykańscy urzędnicy ds. energii mówią, że mają dość „smarowania”

jak Prezydent Biden Udając się w tym tygodniu do Arabii Saudyjskiej, aby poprosić o większą produkcję energii z kraju Bliskiego Wschodu, urzędnicy Departamentu Energii USA twierdzą, że Biden powinien zamiast tego odwiedzić stan.

„Uważamy, że Teksas jest znacznie bliżej niż Arabia Saudyjska” – powiedziała Fox News Digital, dyrektor generalna American Exploration and Production Council Ann Bradbury. „A prezydent Biden nie musi podróżować przez pół świata, aby rozwiązać ten kryzys energetyczny. Jest tutaj, w domu”.

„Jeśli administracja poważnie myśli o zwiększeniu podaży, powinna spotykać się z producentami w kraju, a nie z rządami za granicą”. American Petroleum Corporation Rzeczniczka Christina Noel powiedziała.

Trasa Bliskiego Wschodu Bidena obejmuje wizyty w kilku krajach, w tym w Izraelu. Biały Dom twierdzi, że prezydent zajmie się w tym czasie kwestiami geopolitycznymi.

Ale przy wysokich cenach gazu i gorącej inflacji, jego Piątkowa wycieczka do Arabii Saudyjskiej, A dyplomacja energetyczna w królestwie naftowym będzie najpilniej obserwowaną częścią podróży. Wśród krytyki praw człowieka wobec Arabii Saudyjskiej, w tym traktowania homoseksualistów i zabójstwa Jamala Khashoggi.

„W ramach tego szerszego programu będziemy mieli okazję porozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym z liderami OPEC na Bliskim Wschodzie, którzy omawiali bezpieczeństwo energetyczne podczas swoich podróży do Europy i Indo-Pacyfiku” – powiedział dziennikarzom doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jack Sullivan.

„Prawa człowieka to strategiczne interesy Ameryki. Bezpieczeństwo energetyczne, powstrzymanie terroryzmu i poszukiwanie pokoju w miejscu takim jak Jemen” – dodał Sullivan.

Jednak dyrektor generalny Energy Staff and Technology Council, Leslie Baier, powiedział Fox News Digital, że Biden nie musiałby prosić Saudyjczyków o więcej ropy, gdyby miał się zmienić. Stanowisko jego administracji w sprawie produkcji krajowej.

„Po pierwsze, piętno branży uniemożliwia nam dostęp do kapitału potrzebnego do długoterminowych inwestycji w produkcję. To naprawdę główny obszar, który może powstrzymać produkcję” – powiedział Bayer. „To także niszczy naszą zdolność pozyskiwania pracowników”.

Nazwa skrytykowała również proponowane regulacje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i stwierdziła, że ​​pięcioletni plan Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący sprzedaży leasingu ropy jest niewystarczający.

„Przemysł nie może z jednej strony powiedzieć: »Musisz produkować więcej«, az drugiej związać nam ręce” – powiedziała.

„Niespójne i wrogie komunikaty i polityki, które widzieliśmy od tej administracji, były poważnym przeciwieństwem” – dodał Bradbury.

Tymczasem Biały Dom powiedział, że krajowa produkcja ropy rośnie, a firmy naftowe mają większe moce produkcyjne.

„Pod rządami prezydenta Bidena produkcja ropy w USA wzrośnie i wkrótce osiągnie rekordowe poziomy. firm naftowych” – napisano w komunikacie prasowym Białego Domu. Rzecznik prasowy Abdullah Hasan powiedział Fox News Digital.

Hasan dodał: „Prezydent Biden zobowiązuje się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby obniżyć ceny przy dystrybutorze, a firmy naftowe i gazowe nie powinny wykorzystywać tego momentu jako wymówki, by nie przekazywać swoich oszczędności konsumentom przy dystrybutorze”.

Komentarz Białego Domu w sprawie leasingu ropy i gazu podjął tę kwestię przed przedstawicielami branży. Bradbury nazwał to „czerwonym śledziem”, podczas gdy Bayer powiedział, że „niektóre pozwolenia są opłacalne, a inne nie”, cytując wielu jako niewykorzystane.

Biden ostatnio zażądał, aby stacje benzynowe obniżyły ceny, ponieważ ceny ropy naftowej zmniejszyły swoje ostatnie szczyty. Biały Dom oskarżył producentów ropy o wykorzystywanie rosnących cen do zwiększania zysków podczas wojny Rosji z Ukrainą.

Ale Baer i Bradbury powiedzieli, że Biały Dom nie rozumie takich komentarzy FAKTY O GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ.

„Podstawową wadą jest to, że nie rozpoznaje gospodarki i globalnych rynków przemysłowych” – powiedział Bayer. „Więc to nie rafinerie, nie producenci ropy naftowej określają cenę ropy lub gazu ziemnego. To rynek globalny”.

Bradbury dodał: „To pokazuje fundamentalne niezrozumienie naszej branży. Nasza branża jest cenobiorcami, a nie ustalającymi ceny. I wiesz, nie słyszę wiele sympatii od tych Demokratów. Ceny spadły. Półtora roku temu.”

Biały Dom nie będzie na początku tego tygodnia omawiał żadnych konkretnych próśb dotyczących Bidena podczas pobytu w Arabii Saudyjskiej, gdzie wysokie temperatury osiągną 110 stopni przez następne dwa tygodnie, a najniższe w latach 80-tych. Ale stało się jasne, że Biden poprosi Saudyjczyków o więcej ropy.

„Nie zamierzam zagłębiać się w konkretną charakterystykę „wystarczająco”. Mówię, że prezydent uważa, że ​​ceny gazu są zbyt wysokie i że musimy zrobić więcej z globalnymi dostawami energii” – powiedział Sullivan. „Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby to osiągnąć, zarówno tutaj w kraju, jak i pod względem zaangażowania dyplomatycznego na świecie”.