Recenzja Rimac Nevera EV: Mocny, łatwy w prowadzeniu

Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyłem, kiedy zaczynaliśmy, było to, że łatwo było wyjrzeć z Nevery. Nie jest to rzeczą oczywistą w przypadku takich samochodów. Na przykład w Ferrari, Lamborghini i innych nisko zawieszonych rakietach autostradowych często wyzwaniem jest zobaczenie, co jest za tobą. Ale chociaż Nevera jest z pewnością nisko zawieszona, tylna szyba jest wystarczająco duża, aby ułatwić jazdę w ruchu autostradowym. Dobre lusterka boczne na pewno w tym pomogą.

Aby zacząć, potrzeba trochę nauki. Biegi zmienia się za pomocą dużego pokrętła umieszczonego po lewej stronie kierownicy, elektrycznie sterowane fotele ukryte są na ekranie dotykowym, a przełączniki kierunkowskazów i reflektorów zamontowano bezpośrednio na kierownicy. Ale kiedy już to zrobisz, łatwo będzie uciec.

Nevera to elektryczny hipersamochód z Chorwacji. Jest umieszczony nisko – tak nisko – nad ziemią, że na pierwszy rzut oka może być trudno do niego wsiąść. Ale drzwi, które podnoszą się i wysuwają jak Lamborghini, są wcięte w dach na tyle, że nie uderzę się w głowę, gdy opuszczę fotel kierowcy.

Rimac – wymawiane z grubsza REE-mahtz – jest pierwszym i jedynym chorwackim producentem samochodów. Jej 35-letni założyciel, Matt (MAH-ta) Rimac, zaczął majsterkować przy pojazdach elektrycznych po wysadzeniu silnika w starym BMW, którym ścigał się jako nastolatek. Po przebudowaniu go na elektryczny układ napędowy – i wygraniu kilku wyścigów – w 2009 roku założył Rimac Automobile, mając nadzieję, że pewnego dnia zbuduje elektryczny supersamochód w swoim rodzinnym kraju.

Nevera (samochód) służy jako ruchomy pokaz wiedzy Rimaca w zakresie pojazdów elektrycznych i supersamochodu, o zbudowaniu którego Mad Rimac od dawna marzył. Jest to konstrukcja składająca się z czterech silników – po jednym na każde koło – z akumulatorem o mocy 120 kilowatogodzin, który w normalnych warunkach jazdy wystarcza na przejechanie około 500 mil.

Ale w mocy wyjściowej Nevery nie ma nic zwyczajnego. Te cztery silniki wytwarzają łącznie 1914 koni mechanicznych i 2360 niutonometrów momentu obrotowego, co wystarcza do osiągnięcia prędkości maksymalnej 400 km/h. Według Rimaca przyspieszenie od zera do 60 mil na godzinę zajmuje 1,74 sekundy.

Nie zweryfikowałem tego czasu z dużą dokładnością, ale mogę zaświadczyć, że taki ciąg mocy jest wiarygodny. Nevera, choć przyjazna w prowadzeniu w ruchu ulicznym, jest niezwykle szybka, gdy jest całkowicie rozwinięta. Ale nigdy nie wydaje się, że wymknęło się to spod kontroli i jest to niezwykłe osiągnięcie inżynieryjne.

Sposób, w jaki te cztery silniki współpracują, jest bardziej subtelny, ale nadal imponujący. Systemy samochodu dostosowują moc każdego silnika 100 razy na sekundę, aby zapewnić optymalne prowadzenie w danym momencie. Inaczej mówiąc, Nevera bez wahania wjeżdża i wychodzi z ciasnych zakrętów. Sztuczka, którą inne supersamochody mogą zastosować jedynie podczas hamowania.

To jeszcze bardziej imponująca sztuczka, biorąc pod uwagę, że samochód waży około 5100 funtów. Choć trudno w to uwierzyć, waga jest tak dobrze zapakowana, a akumulatory są zamontowane tak nisko i tak blisko środka Nevery, że jest to ledwo zauważalne. (Oczywiście pomaga w tym ogromna moc zawarta w lampie.)

To dobrze wyglądający samochód, niski i poważny, ale bez przesady. Modny. Jest dobrze wykonany, ma nieskazitelne włókno węglowe na zewnątrz i wygodną skórę na całej powierzchni. Chorwacja nie ma tradycji produkcji samochodów, ale Nevera odzwierciedla pewną dumę narodową: oprócz nazwy samochodu wloty po bokach przypominają krawat, chorwacki wynalazek wywodzący się z przodka współczesnego krawata. Aż do XVI wieku.

Nevera zaczyna się od nieco ponad 2 milionów euro, czyli 2,1 miliona dolarów. Jeśli mieści się to w Twoim przedziale cenowym, odezwij się wkrótce. Rimac twierdzi, że planuje zbudować ich tylko 150.