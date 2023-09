Ken Paxton: Debata Senatu Teksasu na temat przesłuchań w sprawie impeachmentu AG trwa drugi dzień

CNN

—



Polityczny los prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona spoczywa w rękach stanowego Senatu, który w sobotę wznowi prywatne obrady w sprawie przesłuchania Republikanów w sprawie impeachmentu, po tym, jak zakończyło się ono w piątek bez publicznego głosowania w sprawie 16 impeachmentów.

Senat stanowy rozpoczął obrady tuż przed południem czasu centralnego w piątek, po tym jak menadżerowie Izby Reprezentantów ds. impeachmentu i obrońcy prokuratora generalnego przedstawili swoje mowy końcowe. Porucznik gubernator Dan Patrick powiedział senatorom, że jeśli do piątku wieczorem organ nie będzie gotowy do publicznego głosowania nad artykułami, obrady zostaną wznowione w sobotę o 9:00 czasu polskiego.

„Nie wiem, jak długo ława przysięgłych będzie obradować. Mogą to być godziny, a mogą to być dni” – powiedział Patrick, który przewodniczył rozprawie.

Patrick nakazał organowi obradować co najmniej do 20:00 czasu polskiego, a niektórzy członkowie izby zaczęli opuszczać teren Kapitolu o 19:00 czasu polskiego. CNN zwróciło się do biura Patricka z prośbą o komentarz.

Dwutygodniowy proces na Kapitolu stanu Teksas w Austin zakończył się w piątek, kiedy zarówno kierownicy Izby Reprezentantów ds. impeachmentu, jak i zespół prawny Paxtona otrzymali po godzinie na wygłoszenie przemówień końcowych. Paxton po raz pierwszy pojawił się na parkiecie Senatu stanu Wpisując swoje niewinne przyznanie się do winy W pierwszym dniu rozprawy.

„Można powiedzieć, że jest jednym z nas. Jednak w przeciwieństwie do obecnych tutaj urzędników państwowych nie szanuje on zasad honoru i uczciwości” – powiedział w piątek rano republikański republikanin Andrew Moore, przewodniczący komisji śledczej Izby Reprezentantów ds. impeachmentu.

Tymczasem prawnik Paxtona, Tony Busbee, określił pozew House’a jako „farsę” podsycaną podziałami w Partii Republikańskiej, która zdominowała wszystkie gałęzie rządu Teksasu.

„Jedyny dowód, jaki mamy w tej sprawie, jest taki, że nie chcą Kena Paxtona” – powiedział Busbee.

21 z 30 senatorów uprawnionych do głosowania za usunięciem Paxtona ze stanowiska – żona Paxtona, Angela, jest senatorem stanowym. Ale nie może głosowaće – musi zostać uznany za winnego któregokolwiek z 16 artykułów aktu oskarżenia Prokuratora Generalnego, z których większość wynika z zarzutów, że nadużył on swojego urzędu na rzecz przyjaciela i darczyńcy Nate’a Paula. Paxton „pozwolił Nate’owi Ballowi wpływać na biuro” – powiedział Moore.

Patrick powiedział, że reporterzy i opinia publiczna zostaną powiadomieni z co najmniej 30-minutowym wyprzedzeniem, gdy senatorowie podejmą decyzje.

Poradził senatorom, aby powstrzymali się od omawiania śledztwa w sprawie impeachmentu poza swoimi obradami lub od uwzględniania jakichkolwiek informacji innych niż te, które zostały przedstawione podczas przesłuchania, w tym unikania relacji w mediach.

„Możesz nie oglądać telewizji. Być może nie patrzysz na telefon” – powiedział Patrick.

Pod przewodnictwem Partii Republikańskiej Izba Reprezentantów zdecydowała się zwolnić Paxtona w odpowiedzi na wniosek prokuratora generalnego o dofinansowanie ze stanu w wysokości 3,3 miliona dolarów. Aby rozwiązać sprawę z sygnalistami – Wysocy rangą byli pracownicy, którzy skarżyli się na niesłuszne zwolnienie Zgłaszanie swoich rzekomych nadużyć.

Paxton, były republikański poseł stanowy, wybrany na prokuratora generalnego w 2014 r., spędził całą swoją kadencję w atmosferze skandalu. W 2015 r. postawiono mu zarzuty oszustwa związanego z papierami wartościowymi, ale nie stanął jeszcze przed sądem.

Jednak Paxton zyskał w całym kraju reputację twardogłowego konserwatysty, który kwestionował wiele głównych inicjatyw byłego prezydenta Baracka Obamy w sądach. Jest bliskim sojusznikiem byłego prezydenta Donalda Trumpa, który walczył w sądzie o unieważnienie wyborów w 2020 r., przerzucając głosy Kolegium Elektorów czterech wahadłowych stanów na korzyść prezydenta Joe Bidena.

Paxton został zawieszony w sprawowaniu urzędu od czasu, gdy w maju Izba Reprezentantów głosowała za jego zwolnieniem. Jeśli zostanie postawiony w stan oskarżenia, zostanie trwale usunięty, a Senat stanowy przeprowadzi odrębne głosowanie nad tym, czy zabronić mu ponownego ubiegania się o urząd.

Busbee, jego obrońca, porównał zwolnienie Paxtona z zarzutami karnymi postawionymi Trumpowi, faworytowi do nominacji Republikanów na prezydenta w 2024 roku.

Przedstawił także Paxtona jako wroga politycznego rodziny Bushów. Były prezydent George W. Bush był gubernatorem Teksasu przed zwycięstwem w 2000 r., a w 2022 r. będzie kandydował w prawyborach prokuratora generalnego przeciwko byłemu komisarzowi ds. gruntów Teksasu i synowi Jeba Busha, George’owi P. Paxton pokonał Busha.

„Poinformujmy o tym, postawmy sprawę jasno, dzisiaj kończy się era Busha w Teksasie” – powiedział Busbee. „Mogą wrócić do Maine”.

Dwa dni wcześniej Paxton powiedział w X, znanym wcześniej jako Twitter, że spotkał się z byłym prezenterem Fox News Tuckerem Carlsonem, aby „w przyszłym tygodniu pojechać do Maine, aby omówić ostatnie dwa tygodnie w polityce Teksasu”. To powinno być interesujące! ”

Buzbee rozpoczął swoje końcowe oświadczenie od opisania wysiłków w sprawie impeachmentu jako „politycznego polowania na czarownice” przeciwko Paxtonowi „bez żadnych dowodów”.

„Jeśli coś takiego przydarzyło się jemu, może przydarzyć się każdemu” – powiedział.

– O co chodzi w tej sprawie? Buzbee zapytał senatorów. „To nic. To nic.

Republikanin Rep. Jeff Leach, który podobnie jak Paxton pochodzi z hrabstwa Collin i jest jednym z kierowników Izby Reprezentantów ds. impeachmentu, powiedział, że od dawna utrzymuje bliskie kontakty z prokuratorem generalnym i uważa go za sojusznika politycznego. Kampanie.

„Karla Rove’a nie siedzi teraz w moim biurze. Jestem ja, tylko ja” – powiedział.

Leach powiedział, że Paxton w ostatnich latach unikał odpowiedzialności, ignorując 12 zaproszeń do składania zeznań przed Komisją Sądownictwa Izby Reprezentantów, której przewodniczy Leach.

„Mieszkańcy Teksasu zasługują na odpowiedzi” – powiedział.

Busbee skrytykował House’a za wzmiankę w artykułach impeachmentu o romansie Paxtona z kobietą zatrudnioną przez Paula.

„Wszyscy zgrzeszyliśmy i upadliśmy” – powiedział Busbee. „Jeśli podstawą oskarżenia jest niewłaściwe postępowanie małżeńskie, ustawcie się w kolejce! Rzucimy w tym mieście wiele oskarżeń.

„Biuro prokuratora generalnego stanu Teksas odkryło bezprecedensowe nadużycia” – powiedział Moore, republikanin z Junction.

„Wielokrotnie żądał, aby jego najwyżsi przedstawiciele występowali w roli osobistych prawników Nate’a Paula, a nie prawników stanowych” – powiedział Moore o Paxtonie.

„Jego prawnicy przyszli tutaj i próbowali unormować jego zachowanie” – powiedział Moore. – Chcą, żebyście uwierzyli, że nie było nic złego w tym, że pan Paxton zignorował powtarzające się ostrzeżenia swojego starszego personelu dotyczące Nate’a Balla.

Ten temat i historia zostały zaktualizowane o dodatkowe ulepszenia.