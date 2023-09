Strajk pracowników United Auto przeciwko firmom Ford, GM i Stellantis

Producenci samochodów Wielkiej Trójki z Detroit nie mogli dotrzeć Nowa umowa o pracę Był to jeden z największych strajków, jaki dotknął Stany Zjednoczone od lat, zanim o północy wygasł ich kontrakt z pracownikami reprezentowanymi przez United Auto Workers.

Pracownicy trzech fabryk – Forda, General Motors i Stellandis – natychmiast odejdą z pracy, powiedział prezydent UAW Shawn Fine w przemówieniu na żywo na Facebooku późnym wieczorem w czwartek. Fabryki obejmują zakład montażowy GM w Wentzville w stanie Missouri; zakład montażowy Forda w Wayne w stanie Michigan; i kompleks montażowy Stellandis w Toledo w stanie Ohio.

„Dziś wieczorem, po raz pierwszy w naszej historii, uderzymy we wszystkie trzy wielkie trójki na raz” – powiedział.

Prezydent UAW Shawn Fein, pracownicy samochodowi w fabryce Forda w Wayne w stanie Michigan wczesnym rankiem w piątek. Wielkiej Trójce producentów samochodów z Detroit nie udało się osiągnąć nowego porozumienia pracowniczego, zanim porozumienie z członkami związku wygasło w czwartek o północy, co było jednym z największych strajków, jakie dotknęły Stany Zjednoczone od lat. Matthew Hatcher/AFP za pośrednictwem Getty Images



W akcjach pracowniczych weźmie udział około 12 700 pracowników tych zakładów. Associated Press podaje, że podczas strajku będą otrzymywać 500 dolarów tygodniowo z funduszu strajkowego UAW o wartości 825 milionów dolarów.

„Lokalni mieszkańcy, którzy nie zostali jeszcze wezwani do przyłączenia się do strajku stand-up, będą nadal pracować w ramach wygasłego kontraktu” – powiedział Fine, ostrzegając jednocześnie, że pracownicy innych fabryk mogą odejść, jeśli dalsze negocjacje z producentami samochodów zawiodą.

Strajk ten jest pierwszym strajkiem producenta samochodów z Detroit od czasu odejścia pracowników z GM w 2019 roku.

„Pierwszego dnia tej historycznej operacji pokażemy naszą siłę i jedność” – powiedział Fine. „Wszystkie opcje są na stole”.

Brittney Johnson (35 l.), która pracuje dla firmy od około 3,5 roku, dołączyła do około 400 pracowników podczas pikiety przed fabryką Forda Wayne’a na przedmieściach Detroit. Na piątkowe popołudnie w centrum Detroit zaplanowano masowy wiec.

„Lubię pracę” – powiedziała. „Zasługujemy na więcej”.



Ekspert rozważa, w jaki sposób strajk UAW może mieć wpływ gospodarczy

W fabryce Jeepa w Toledo 52-letnia Candace Bowles, pracownica linii montażowej, posprzątała swoje stanowisko pracy i wyszła, gdy wybił dzwonek o północy. „Cieszę się, że wszyscy byli razem” – powiedział.

Ze strategicznego punktu widzenia skupienie się na zaledwie trzech fabrykach zapewniłoby UAW elastyczność w zakresie wstrzymywania prac w innych obiektach do czasu, gdy urzędnicy związkowi wznawiają negocjacje z producentami samochodów. Według Benjamina Salisbury, analityka branży motoryzacyjnej w Hyde Securities, chroniłoby to również finansowanie strajku związków zawodowych.

Dlaczego UAW strajkuje?

Żądania UAW obejmują podwyżkę płac o 36% w ramach czteroletniego kontraktu; Świadczenia emerytalne dla wszystkich pracowników; Ograniczone wykorzystanie pracowników tymczasowych; Więcej płatnych urlopów m.in Czterodniowy tydzień pracy; Wiele zabezpieczeń miejsc pracy, w tym prawo do strajku w związku z zamykaniem zakładów.

Ponieważ w czwartek rozmowy utknęły w martwym punkcie, przywódcy Forda, General Motors i Stellantis (dawniej Fiat Chrysler) oświadczyli, że w ostatnich tygodniach złożyli UAW kilka ofert w nadziei podpisania nowego kontraktu dla 145 000 pracowników związku.

„Myślę, że przygotowują się do historycznego strajku ze wszystkimi trzema firmami” – powiedział w czwartek CBS News dyrektor generalny Forda Jim Farley.



Korzyści wymagane przez pracowników branży motoryzacyjnej i oferowane przez producentów samochodów

W późniejszym oświadczeniu Ford powiedział: „Dzisiaj o 20:00 w Solidarity House w Detroit organizacja United Auto Workers przedstawiła Fordowi swoją pierwszą merytoryczną kontrpropozycję w ciągu kilku godzin od wygaśnięcia obecnego czteroletniego układu zbiorowego”.

Co mówią producenci samochodów

W odpowiedzi na nakaz strajku Stellandis powiedział: „Jesteśmy głęboko rozczarowani odmową kierownictwa UAW odpowiedzialnego zaangażowania się w osiągnięcie uczciwego porozumienia z korzyścią dla naszych pracowników, ich rodzin i naszych klientów. Natychmiast przejęliśmy firmę. wszystkie odpowiednie decyzje strukturalne w celu ochrony systemu awaryjnego, naszych operacji w Ameryce Północnej i firmy.” ”.

Stellantis, powstały w wyniku fuzji Fiata Chryslera i europejskiego producenta samochodów Groupe PSA w 2021 r., jest właścicielem Chryslera, Dodge’a, Jeepa i RAM, a także głównych zagranicznych marek samochodów, w tym Citroëna, Peugeota i Maserati.

Dyrektor generalna GM, Mary Barra, powiedziała w piątek CBS News, że firma samochodowa negocjowała w dobrej wierze z UAW w nadziei uniknięcia strajku.

„Rozmawialiśmy o tej sprawie od 18 lipca” – powiedziała Barra, dodając, że GM otrzymał początkowo 1000 wniosków od grupy pracowników. „Mamy na stole historyczną ofertę i jesteśmy gotowi, aby być na niej już teraz”.

Wszyscy przywódcy Wielkiej Trójki oświadczyli, że złożyli rozsądne kontroferty i są otwarci na dalsze rozmowy. Producenci samochodów znajdują się pod presją utrzymywania cen samochodów na niskim poziomie, ponieważ firmy konkurują z Teslą i zagranicznymi producentami samochodów, zwłaszcza o udział w szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych.

Barra powiedział, że GM nie jest w stanie spełnić wszystkich żądań płacowych UAW ze względu na konieczność znacznych inwestycji w rozwój nowych produktów, zwłaszcza pojazdów elektrycznych.



Dyrektor generalna GM, Mary Parra, broni swojego stanowiska w obliczu strajku UAW, twierdzi, że firma przedstawia 4 oferty

„Musimy mieć pewność, że firma będzie odnosić sukcesy przez następne 115 lat, a to oznacza, że ​​musimy inwestować” – powiedział. „Jeśli nie inwestujemy w nowe produkty, które chcą kupować klienci, wpływa to na liczbę budowanych przez nas pojazdów, co bezpośrednio wpływa na liczbę osób w naszym zespole produkcyjnym”.

„Ich początkowa oferta zakłada zapłatę naszym pracownikom godzinowym po 300 000 dolarów i pracę przez cztery dni” – powiedziała Farley o czwartkowych żądaniach UAW. „To w zasadzie doprowadziłoby do bankructwa naszej firmy”.

Fine przyznał, że producenci samochodów podnieśli swoje oferty płacowe, ale stwierdził, że propozycje te nie są wystarczające. Ford dostarczył 20% w ciągu 4,5 roku, podczas gdy GM i Stellantis osiągnęły odpowiednio 18% i 17,5% w ciągu czterech lat.

Analitycy ostrzegają, że strajk może zakłócić krajowy przemysł motoryzacyjny, podnieść ceny samochodów i doprowadzić do utraty wynagrodzeń i zarobków o prawie 6 miliardów dolarów, przy jednoczesnym ograniczeniu ogólnego wzrostu gospodarczego w USA nawet o 0,3%.

Strajk 146 000 pracowników Wielkiej Trójki może spowodować zamknięcie prawie jednej trzeciej krajowej produkcji samochodów, szacuje Michael Pearce, czołowy amerykański ekonomista z Oxford Economics. W oświadczeniu zauważył, że po 54-dniowym strajku pracowników GM w 1998 r. odbudowa zapasów samochodów trwała rok.

Biden: „Rekordowe zyski nie zostały sprawiedliwie podzielone”

Prezydent Joe Biden wysłał w piątek dwóch swoich najważniejszych doradców do Detroit Strajk zrzeszonych w związkach pracowników branży samochodowejProducenci samochodów Wielkiej Trójki odnotowali rekordowe zyski, ale „te rekordowe zyski nie zostały sprawiedliwie podzielone z pracownikami” – współczuje związkowi.

„Nikt nie chce strajkować” – oznajmił demokratyczny prezydent w krótkich uwagach w Białym Domu. „Ale szanuję prawo pracowników do korzystania z opcji przysługujących im w ramach systemu rokowań zbiorowych i rozumiem frustrację pracowników”.

Pracownicy General Motors pikietują lokalny związek UAW 2250 przed zakładem montażowym producenta samochodów w Wentzville, 15 września 2023 r. w Wentzville w stanie Missouri. Michał B. Thomasa / Getty Images



Trump powiedział, że wyśle ​​do Detroit sekretarz pracy Julie Sue i starszego doradcę Jeana Sperlinga, aby pomogły w osiągnięciu porozumienia, które przyniesie korzyści firmom i ich pracownikom. – powiedział Biden.

Podczas pierwszego dnia negocjacji p. – powiedział Biden.

„Firmy złożyły kilka znaczących ofert” – powiedział Mr. – powiedział Biden. „Uważam jednak, że powinni pójść dalej, aby zapewnić UAW rekordowe zyski korporacji”.

— Associated Press przyczyniła się do powstania tego raportu

