Złoto zyskuje wraz ze spadkiem dolara, uwaga skupia się na posiedzeniu Fed w przyszłym tygodniu

W czwartek ceny złota osiągnęły najwyższy poziom od trzech tygodni

Juan osiągnął najwyższy poziom od dwóch tygodni w stosunku do dolara

Platyna, pallad i srebro odnotowują tygodniowe wzrosty

15 września (Reuters) – W piątek złoto odbiło od trzytygodniowego minimum po lepszych od oczekiwań danych z Chin i silniejszym euro pomogły w odreagowaniu dolara, podczas gdy inwestorzy skupiali się na wytycznych Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w przyszłym tygodniu.

Złoto na rynku kasowym wzrosło o 0,4% do 1917,60 dolarów za uncję do godziny 12:20 czasu GMT, po osiągnięciu najniższego poziomu od 23 sierpnia podczas poprzedniej sesji. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 0,4% do 1940 dolarów.

„Widzimy konsolidację euro i lekkie odbicie juana w stosunku do dolara amerykańskiego. Jest to pozytywne dla złota, którego cena przekracza 1900 dolarów za uncję” – powiedział Carlo Alberto de Casa, analityk w Kinesis Money.

„Utrzymanie złota powyżej 1900 dolarów to pozytywna wiadomość, ponieważ pokazuje odporność i zainteresowanie inwestorów kruszcem” – dodał.

Dolar spadł o 0,1% w stosunku do swoich rywali po osiągnięciu w czwartek najwyższego poziomu od sześciu miesięcy, podczas gdy ceny złota spadły w przypadku pozostałych posiadaczy walut.

Dane pokazały, że produkcja fabryczna i sprzedaż detaliczna w Chinach rosły w sierpniu w szybszym tempie, zwiększając nadzieje na ożywienie wśród największych konsumentów złota na świecie.

Inwestorzy skupili się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA, na którym powszechnie oczekuje się, że bank centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

„Perspektywy utrzymania stóp na dłużej utrzymują pod presją ceny złota nieopłacalnego” – powiedział Yip Jun Rong, strateg rynkowy w IG.

Czwartkowe dane pokazały, że ceny producentów w USA wzrosły w sierpniu o ponad rok, podczas gdy sprzedaż detaliczna również przekroczyła oczekiwania, do czego przyczyniły się wyższe ceny benzyny.

Pozytywne dane z Chin wsparły inne metale szlachetne, w tym srebro o 2,2% do 23,13 dolarów za uncję, platynę o 1,1% do 916,29 dolarów i pallad o 1% do 1263,57 dolarów. Wszystkie trzy metale zmierzają w stronę tygodniowych wzrostów.

