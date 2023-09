Specjalny prokurator sprzeciwia się próbom Trumpa usunięcia sędziego Sudkana ze sprawy z 6 stycznia

Zostaw komentarz na temat tej historii Komentarz

Adwokaci współpracujący ze specjalnym radcą prawnym Jackiem Smithem powiedzieli w czwartek sędzia okręgowy USA Tanya S. Namawiali Sutkana, aby odrzucił wniosek prawników Donalda Trumpa o dyskwalifikację go ze sprawy dotyczącej impeachmentu w wyborach federalnych, twierdząc, że zespół Trumpa nie przedstawił dowodów na jego bezstronność. „Oskarżony nie zidentyfikował niczego, co mogłoby stanowić jasny i przekonujący dowód niezbędny do obalenia domniemania bezstronności” – stwierdzili prokuratorzy w aktach sprawy, oskarżając Trumpa o „poleganie na sugestiach i aluzjach przy rozpatrywaniu argumentacji wyroku”.

W poniedziałek obrona Trumpa zwróciła się o wycofanie sudgana, twierdząc, że starszy sędzia najwyraźniej przesądził o winie byłego prezydenta.

Wniosek obrony złożono po tym, jak Sutgen wyznaczył termin procesu Trumpa na 4 marca, który przyznał się do czteropunktowego aktu oskarżenia, w którym zarzuca mu nielegalne spiskowanie w celu obalenia zwycięstwa Joe Bidena w wyborach w 2020 roku. Przed rozpoczęciem śledztwa specjalnego prokuratora Sutgen dwukrotnie zauważył, że Trumpowi i innym przywódcom twierdzącym, że wybory zostały sfałszowane, nie postawiono zarzutów popełnienia przestępstwa podczas wydawania wyroków skazujących uczestników zamieszek, które miały miejsce 6 stycznia 2021 r.

Prawnik Trumpa John F. Prawnik Trumpa John F. Lauro napisał w odmowie. Stwierdził, że komentarze „nieuchronnie skazią” jego podejście do sprawy i „wymagają zaprzeczenia prawu i przeważającego interesu publicznego w zakresie rzetelności tego historycznego postępowania”.

Trump zacytował Sutkana z przesłuchania w sprawie wyroku skazującego w grudniu 2021 r. przed rozprawą w sprawie impeachmentu, mówiąc jednemu z uczestników zamieszek: „Osoby, które to planowały, finansowały i do których zachęcały, nie zostały postawione zarzuty”. Podczas tej rozprawy Sudkhan kontynuował: „To nie ode mnie zależy, kto zostanie oskarżony lub nie. Nie mam na to wpływu. Mam swoje zdanie, ale nie jest ono istotne. Nie wymienił Trumpa z imienia. W październiku powiedział innemu powstańcowi, że on i inni członkowie tłumu Kapitolu byli „lojalni, lojalni wobec człowieka, a nie Konstytucji”, dodając: „To ślepa lojalność wobec człowieka. , która pozostaje wolna do dziś.

Lauro nazwał te oświadczenia „oczywistym domniemaniem winy”, które powinno zostać zdyskwalifikowane.

Analitycy prawni twierdzą, że opinie sędziego wyrażane w trakcie wydawania wyroku skazującego oskarżonego zazwyczaj nie mogą być podstawą do wykluczenia go w sprawie innego oskarżonego, co stanowi podstawę ich pracy, i uważają, że nie pozwolą, aby ich opinie były krzywdzące. wobec pozostałych oskarżonych.

Zapisz się na biuletyn „Procesy Trumpa”, cotygodniowe aktualizacje na temat czterech procesów karnych byłego prezydenta.

Jednomyślny Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Rząd utworzony w 1994 r Sędzia musi wycofać się ze sprawy opartej na „opiniach sformułowanych” w postępowaniu sądowym tylko wtedy, gdy opinie te „wyrażają tak głębokie poparcie lub wrogość, że wydanie sprawiedliwego wyroku jest niemożliwe”.

Prawo pozostawia prawo do wysłuchania obu stron i podjęcia decyzji w rękach sędziów. Sutgen dał Trumpowi czas do niedzieli na udzielenie odpowiedzi. Jeśli Sutgen odrzuci wniosek, obrońcy Trumpa mogą starać się o dyskwalifikację go w amerykańskim sądzie apelacyjnym DC Circuit.

Sudken (61 lat) został mianowany przez Baracka Obamę w 2014 roku i jest jednym z 13 aktywnych sędziów federalnego sądu pierwszej instancji w Waszyngtonie. Wszyscy przewodniczyli dziesiątkom spraw z udziałem uczestników ataków kapitałowych. Kilku sędziów powołanych przez przywódców obu partii wydało komentarze podobne do Sudkana, gdyż protestujący często twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd przez Trumpa.

Trump składał już podobne odmowy, m.in. w Nowym Jorku, gdzie w marcu ma stanąć przed sądem za fałszowanie dokumentacji handlowej związanej z płatnościami dokonanymi podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

W zeszłym miesiącu sędzia Sądu Najwyższego Nowego Jorku Juan Merson odrzucił petycję Trumpa, uzasadniając to przeszłymi darowiznami sędziego na cele polityczne i pracą jego córki na rzecz organizacji sprzeciwiających się Trumpowi.

Oprócz spraw toczących się w Nowym Jorku i Waszyngtonie Trumpowi postawiono odrębne zarzuty przed sądem stanowym w Gruzji o próbę utrudniania wyników wyborów w tym stanie oraz przed sądem federalnym na Florydzie o niewłaściwe obchodzenie się z tajnymi dokumentami po opuszczeniu Białego Domu. We wszystkich czterech sprawach uznano go za niewinnego.