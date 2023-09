Wiadomości o wojnie rosyjsko-ukraińskiej: aktualizacje na żywo

Od lewej ojciec Iwana Gerszkowicza, Michaił Gerszkowicz; siostra Danielle Gershkovich; oraz matka, Ella Millman, Linda Thomas-Greenfield, ambasador USA przy ONZ, w środę w Nowym Jorku. dług… Michaela Nichollsa/Reuters

Rodzina reportera „Wall Street Journal” Iwana Gerszkowicza, który od marca przebywa w Rosji, zaapelowała w środę do Organizacji Narodów Zjednoczonych o pomoc w sprowadzeniu go do domu, prosząc światowych przywódców obecnych na wkrótce Zgromadzeniu Ogólnym ONZ o przyłączenie się do tego apelu. O jego uwolnienie.

„W przyszłym tygodniu światowi przywódcy zgromadzą się tutaj, aby omówić wiele ważnych kwestii” – powiedział pan. Ojciec Gerszkowicza, Michael, powiedział na konferencji w Nowym Jorku z Lindą Thomas-Greenfield, ambasador USA przy ONZ.

Wezwał tych przywódców, aby stanęli po stronie jego syna, twierdząc, że Iwan Gerszkowicz reprezentuje „podstawowe prawo do wolnej prasy i wolności słowa” oraz że „prawa te stanowią podstawowe zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

„Ameryka nie spocznie, dopóki Evan i Paul oraz wszyscy Amerykanie bezprawnie przetrzymywani nie wrócą bezpiecznie do domu” – powiedziała pani Thomas-Greenfield, była żołnierz piechoty morskiej odsiadująca 16 lat więzienia w związku z – według władz USA – morderstwem byłego Navy SEAL Paul Whelan. Fałszywe oskarżenia o szpiegostwo. Pan. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział reporterom, że Whelanowi udało się to zrobić. „Wierzymy, że Paul w dalszym ciągu wykazuje ogromną odwagę podczas bezprawnego zatrzymania” – powiedział pan. dodał Miller. Prawnicy złożyli we wtorek wniosek, w którym zwracają się do panelu ekspertów ONZ, aby stanęła po stronie rządu USA i przyznała, że ​​Iwan Kerszkowicz jest arbitralnie przetrzymywany przez Rosję z naruszeniem jego praw człowieka – podała rodzina. Petycję przekazano Grupie Roboczej ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań, grupie pięciu ekspertów w dziedzinie praw człowieka i prawa międzynarodowego. Grupa oceniała wcześniej kwestię zatrzymania kilku dziennikarzy, w tym reportera „Washington Post” Jasona Rezaiana, który spędził 544 dni w więzieniu w Iranie, zanim został zwolniony w ramach wymiany więźniów na początku 2016 r. Komitet ONZ nie ma uprawnień wykonawczych, ale p. Ustalenie przez nią, że Gerszkowicz jest przetrzymywany w sposób arbitralny, wywrze większy nacisk na i tak już odizolowaną od Zachodu Rosję, aby go uwolniła. Pan. Gerszkowicz jest Rząd USA utrzymuje, że został on bezprawnie przetrzymywany i podobnie jak „The Journal” kategorycznie zaprzecza stawianym mu zarzutom. „Jeśli przydarzyło się to mojemu bratu, może się to zdarzyć każdemu dziennikarzowi próbującemu przekazać tę wiadomość” – powiedział. – powiedziała na konferencji siostra Gershkovicha, Danielle Gershkovich. Jego matka, Ella Millman, twierdziła, że ​​codziennie tęskni za synem i w listach żartowała, że ​​jedzenie w okrytym złą sławą więzieniu Lefortowo, gdzie był przetrzymywany, przypominało jej o jego gotowaniu. „Cieszymy się, że ma poczucie humoru” – powiedziała. Pan. Areszt tymczasowy Gerszkowicza zostanie przedłużony co najmniej do 30 listopada, orzekł w zeszłym miesiącu moskiewski sąd po zamknięciu dla mediów tajnego postępowania.