Regulator mówi, że firmy wodociągowe planują podnieść rachunki

Przyznał jednak, że są „trudne lekcje do nauczenia” i że jest „zły” z powodu nadmiernych wynagrodzeń dyrektorów generalnych w branży.

Były sekretarz środowiska George Eustice powiedział w ostatnią środę, że rachunki wzrosną średnio do około 42 funtów na gospodarstwo domowe w „dłuższej perspektywie” do 2025 r.

Po doniesieniu, że gazeta Times odnotuje wzrost o 40%, pan Eustice odrzucił to, mówiąc, że byłoby to „za mało”.

Grupa kampanii Surfers Against Sewage powiedziała, że ​​byłoby szkoda, gdyby firmy wodociągowe podniosły stawki.

„Od dziesięcioleci płacimy firmom wodnym za świadczenie usług ekosystemowych, ale nadal kierują te fundusze do kieszeni akcjonariuszy”.

W zeszłym tygodniu okazało się, że Thames Water walczy o zebranie gotówki potrzebnej do obsługi swojego stosu długów o wartości 14 miliardów funtów.

Jeśli Tamiza nie może zebrać pieniędzy, może zostać objęta „specjalnym reżimem administracyjnym” – gdzie zostanie tymczasowo renacjonalizowana – a pan Black powiedział, że jest to „opcja ochronna” i „jesteśmy daleko od To”. .

Rzecznik Ofwat powiedział później BBC, że nie ma żadnego podobieństwa do upadku Bulb – firmy energetycznej, która w zeszłym roku kosztowała podatników miliony.

Poseł Partii Pracy Darren Jones powiedział BBC, że gdyby rząd został zmuszony do przejęcia zarządzania Thames Water, „podatnicy byliby narażeni na zadłużenie i koszty bieżące bardzo dużej firmy”.

Firmy wodociągowe w Anglii i Walii muszą złożyć biznesplany na lata 2025-2030 do Ofwat do 2 października. Obejmuje to prace rozwojowe planowane na dany okres.