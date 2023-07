Zatwierdzona farma wiatrowa na skalę komercyjną u wybrzeży New Jersey

Dlaczego to jest ważne?: To najnowszy plan Bidena dotyczący energii wiatrowej

Projekt Ocean Wind 1 jest ważnym krokiem w kierunku celu prezydenta Bidena, jakim jest produkcja 30 000 megawatów z morskich turbin wiatrowych na wodach przybrzeżnych w całym kraju do 2030 roku. Znajduje się 13 mil morskich od Atlantic City.

Oprócz turbin zabiegana jest o zgodę na budowę trzech morskich stacji elektroenergetycznych, za pośrednictwem których energia elektryczna generowana przez pływające turbiny będzie dostarczana na dzierżawiony obszar.

Elizabeth Klein, dyrektor BOEM, nazwała to zatwierdzenie „kolejnym znaczącym krokiem naprzód dla branży morskiej energii wiatrowej w Stanach Zjednoczonych”.

Liz Burdock, założycielka i dyrektor generalna Business Network for Offshore Wind, która wspiera projekt, powiedziała w oświadczeniu, że pracownicy w New Jersey i producenci w Baltimore w stanie Maryland zaczynają wytwarzać komponenty do turbin.

„Ogłoszenie przez Ocean Wind 1 rekordu decyzji stanowi dziś poważną zmianę nie tylko dla Oerstedt, ale także dla wiodącej w kraju branży morskiej energii wiatrowej w New Jersey” – powiedział gubernator stanu New Jersey, Phil Murphy, demokrata. Do roku 2040 p. Murphy powiedział.

Administracja Bidena zatwierdziła już obiekt z 62 turbinami w Martha’s Vineyard w stanie Massachusetts, o nazwie Vineyard Wind. Zatwierdziła również projekt South Fork Wind, 12-turbinowy projekt u wybrzeży Rhode Island, który miałby dostarczać energię elektryczną do Long Island w stanie Nowy Jork.

Ale są przeszkody. Właściciele gruntów i grupy rybackie pozwały o wstrzymanie projektu wiatrowego Vineyard, argumentując, że administracja nie zbadała odpowiednio wpływu, jaki farma wiatrowa może mieć na lokalnych rybaków lub północnoamerykańskiego wieloryba biskajskiego.

W New Jersey trzy grupy pozwały ostatnio stan, próbując powstrzymać projekt Ocean Wind 1, argumentując, że turbiny wiatrowe mogą zaszkodzić życiu morskiemu i naruszyć zasady zarządzania wybrzeżem w New Jersey. Bruce Afron, prawnik reprezentujący Save Long Beach Island, Protect Our Coast NJ i Defend Brigantine Beach, powiedział, że działacze społeczności zamierzają zakwestionować środową zgodę.

Zatwierdzając Ocean Wind 1, administracja Bidena broniła projektu przed atakami środowiskowymi i powiedziała, że ​​agencja chce wprowadzić „kompleksowe” środki ochrony życia morskiego, w tym żółwi morskich i jesiotra atlantyckiego.

Co wiesz?: Nieprawdziwe informacje na temat morskiej bryzy.

Od stycznia 25 wielorybów utknęło na mieliźnie lub zmarło na wschodnim wybrzeżu, wywołując kontrowersje. Przeciwnicy obwiniają za to badania sejsmiczne przeprowadzone dla morskich projektów wiatrowych. Naukowcy twierdzą, że nie ma dowodów na związek i podejrzewają inne czynniki, w tym zmiany klimatyczne. Gatunki morskie przystosowują się do ocieplenia oceanów, coraz częściej przenosząc się na nowe obszary, w tym w pobliżu brzegów, które są bardziej narażone na uderzenia statków i zaplątanie się w narzędzia połowowe.

Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna stwierdziła na swojej stronie internetowej, że „nie ma związku między niedawną śmiercią dużych wielorybów a trwającymi badaniami powietrza oceanicznego”.

Co dalej: Wkrótce rozpocznie się budowa.

Zatwierdzenie federalne jest ostatnim krokiem regulacyjnym dla Ocean Wind 1, którego budowa rozpocznie się teraz. Orsted spodziewa się rozpocząć działalność pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.