Regulatorzy przejmują First Republic Bank i sprzedają aktywa JP Morgan

1 maja (Reuters) – Organy regulacyjne przejęły First Republic Bank (FRC.N) i sprzedały jego aktywa firmie JPMorgan Chase & Co (JPM.N) w poniedziałek w ramach umowy mającej na celu rozwiązanie największego bankructwa amerykańskiego banku od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Linia pod przedłużającymi się zawirowaniami bankowymi.

First Republic znalazła się wśród regionalnych pożyczkodawców w USA dotkniętych kryzysem zaufania do sektora bankowego w marcu, kiedy deponenci spanikowali z powodu upadku dwóch innych średnich amerykańskich banków, powodując masową ucieczkę z mniejszych banków do gigantów, takich jak JP Morgan.

Od tego czasu bank podupadł, ale inwestorzy ponownie uciekli w zeszłym tygodniu, kiedy ujawnił plany odpisania ponad 100 miliardów dolarów odpływów w pierwszym kwartale i zbadania nowych opcji.

Tydzień później kalifornijskie organy regulacyjne w poniedziałek przejęły First Republic i umieściły ją pod zarządem komisarycznym FDIC po wyprzedaniu jej aktywów, co oznacza trzecią poważną upadłość amerykańskiego banku w ciągu dwóch miesięcy i największą od Washington Mutual w 2008 roku.

Akcje JPMorgan wzrosły w poniedziałek o 2%, podczas gdy akcje banków średniej wielkości spadły, a Indeks Banków Regionalnych KBW (.KRX) spadł o 2,7%. Według analityków Wedbush, akcjonariusze Pierwszej Republiki zostaną wyeliminowani z transakcji. Akcje banku spadły w poniedziałek o 43,3% w obrocie przedsesyjnym.

W ramach umowy wypłacenia JP Morgan US Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) 10,6 miliarda dolarów, bank z siedzibą w San Francisco będzie kontrolował większość swoich aktywów i uzyska dostęp do pożądanej bazy zamożnych klientów Pierwszej Republiki.

Jamie Dimon, prezes i dyrektor generalny JP Morgan, również odegrał kluczową rolę w kryzysie finansowym z 2008 roku.

Według wstępnych szacunków regulatora transakcja kosztowałaby fundusz ubezpieczeń depozytów FDIC około 13 miliardów dolarów.

Prezydent USA Joe Biden w poniedziałek pochwalił umowę za ochronę deponentów, a nie obciążanie rachunku podatników. Powtórzył swoje wezwanie do silniejszych regulacji i nadzoru bankowego.

„Te działania zapewnią, że system bankowy pozostanie bezpieczny i zdrowy” – powiedział Biden na spotkaniu w Białym Domu. „Krytycznie rzecz biorąc, podatnicy nie są tymi, którzy są na haczyku”.

Biały Dom pochwalił „zdecydowane” kroki podjęte przez organy regulacyjne w celu ochrony deponentów i utrzymania stabilności systemu bankowego. Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, powiedziała, że ​​środki te zapewnią również odpowiedzialność Pierwszej Republiki, którą nazwała „rażąco źle zarządzaną”.

Zbyt duże, by upaść?

Analitycy i dyrektorzy branżowi stwierdzili, że umowa – w ramach której kilka banków złożyło oferty w weekend po przeprowadzeniu przez FDIC procedury przetargowej – powinna uspokoić rynki. Ale to ma swoją cenę, dodali: duże banki stają się silniejsze, podczas gdy z mniejszymi bankami coraz trudniej jest robić interesy.

[1/3] Ludzie przechodzą obok oddziału First Republic Bank w San Francisco, Kalifornia, USA, 28 kwietnia 2023 r. REUTERS/Loren Elliott/Zdjęcie z pliku

Dennis Kelleher, dyrektor generalny Better Markets, grupy reformatorów z Wall Street, powiedział, że aukcja skutkuje „niezdrową konsolidacją, nieuczciwą konkurencją, alarmującym wzrostem liczby banków zbyt dużych, by upaść – wszystko to szkodzi bankom społecznościowym, pożyczkom dla małych firm” i wzrostu gospodarczego”.

JPMorgan posiada już ponad 10% wszystkich depozytów bankowych kraju. Wells Fargo powiedział w nocie badawczej, że depozyty netto JPM wzrosną o 3% w wyniku transakcji.

„Potrzebujemy dużych, odnoszących sukcesy banków w największej gospodarce świata” – powiedział dziennikarzom Dimon podczas telekonferencji. „Mamy możliwość służenia naszym klientom — miastom, szkołom, szpitalom, rządom. Bankujemy MFW, Bank Światowy. Każdy, kto uważa, że ​​Ameryka nie powinna tego mieć, może zadzwonić bezpośrednio do mnie”.

Jane Fraser, dyrektor naczelna konkurencyjnej Citigroup, uznała transakcję za rozwiązanie ostatniej poważnej niepewności w sektorze po okresie zawirowań.

„Nie stygmatyzuj wszystkich regionalnych i małych banków jako jednego wielkiego problemu” – powiedział Fraser na konferencji.

„To nie jest globalny kryzys finansowy, to nie jest kryzys oszczędności i pożyczek. Będzie stres, ale skierujmy go tam, gdzie jest”.

Rosnące stawki

Globalna bankowość została wstrząśnięta zamknięciem Silicon Valley Bank i Signature Bank w marcu, ucieczką depozytów od pożyczkodawców z USA, co zmusiło bank centralny do podjęcia nadzwyczajnych środków w celu ustabilizowania rynków ze szwajcarskim Credit Suisse (CSGN.S). Rywal UBS ( UBSG.S ). Te niepowodzenia nastąpiły po dobrowolnej likwidacji Silvergate skoncentrowanej na kryptowalutach.

Niektórzy obwiniają wieloletnią agresywną politykę pieniężną za główną przyczynę kryzysu w sektorze bankowym, po nagłym odwróceniu decyzji Rezerwy Federalnej USA i gwałtownych podwyżkach stóp procentowych w zeszłym roku.

„Kiedy chodziło tylko o SVB, łatwo było obwiniać administrację. Ale teraz, kiedy patrzymy na system, jasne jest, że bank centralny działa za szybko, za szybko i wszystko psuje” – powiedział Thomas J. powiedział Hayes, przewodniczący i prezes. Członek zarządzający Great Hill Capital.

JPMorgan był jednym z kilku zainteresowanych nabywców, w tym PNC Financial Services Group (PNC.N) i Citizens Financial Group Inc (CFG.N), którzy złożyli ostateczne oferty na aukcji przeprowadzonej przez amerykańskie organy regulacyjne w niedzielę, podają źródła zaznajomione ze sprawą.

JP Morgan zaakceptował wszystkie depozyty banku i spłaci 25 miliardów dolarów z 30 miliardów dolarów zdeponowanych w Pierwszej Republice w marcu.

Dodał, że 84 biura upadłego banku w ośmiu stanach zostaną ponownie otwarte jako oddziały JPMorgan Chase od poniedziałku.

Reportaż Saeeda Azhara, Nubura Ananda i Tatiany Bacher w Nowym Jorku; Montaż autorstwa Stephena Coatesa i Kirsten Donovan

