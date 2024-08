Republikanin z Teksasu oskarżony o zastraszanie po nalotach na domy w związku z twierdzeniami o oszustwach wyborczych | amerykańskie prawo wyborcze

Jedna z najstarszych latynoskich organizacji praw obywatelskich w Ameryce wzbudziła alarm po tym, jak biuro prokuratora generalnego Teksasu włamało się do domów kilku jej członków w ramach śledztwa dotyczącego oszustw wyborczych.

Liga Zjednoczonych Obywateli Ameryki Łacińskiej (LULAC) chce, aby Departament Sprawiedliwości zbadał naloty na co najmniej trzech członków tej organizacji w Teksasie. – powiedział prokurator generalny Teksasu Ken Paxton W oświadczeniu W zeszłym tygodniu jego biuro wykonało kilka nakazów przeszukania w hrabstwie Bexar, w tym w San Antonio oraz sąsiednich hrabstwach Frio i Atascosa, w ramach trwającego dwuletniego śledztwa. Biuro nie podało szczegółów śledztwa ani nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Nie dokonano żadnych aresztowań, a dokładny charakter śledztwa pozostaje niejasny. Władze Lulock twierdzą jednak, że przeszukania miały na celu ich zastraszenie.

„Próbują zastraszyć osoby, które się zarejestrują” – powiedział Roman Palomares, prezes Lulac. „Oni próbują jedynie przestraszyć, a to ma swoje reperkusje tutaj, gdzie wszyscy o tym czytają i mówią: «O mój Boże, to znaczy, jeśli jej to zrobią, a ja będę rejestrator, o mój Boże, jak oni mają zamiar mnie ścigać?

Rzeczniczka Departamentu Sprawiedliwości powiedziała, że ​​agencja jest świadoma tej sprawy i odmówiła dalszych komentarzy.

Lydia Martinez, lat 87, powiedziała, że ​​dziewięciu funkcjonariuszy z biura prokuratora generalnego pojawiło się pod jej drzwiami w zeszły wtorek o 6 rano i przeszukiwało jej dom przez kilka godzin, widzianych w jej koszuli nocnej. Powiedział, że byli tam, ponieważ starsi obywatele skarżyli się, że nie otrzymali ich głosów.

Martinez został zabrany na zewnątrz na oczach sąsiadów, podczas gdy funkcjonariusze przeszukiwali dom – powiedział. Ostatecznie funkcjonariusze zabrali jej laptopa, terminarz i telefon komórkowy.

Lydia Martinez, centrum, wolontariuszka i prababcia, której dom został przeszukany, przemawia w poniedziałek na konferencji prasowej Lulac. Zdjęcie: Eric Kay/AP

„Zapytałem ich, dlaczego to robicie. Stwierdził, że doszło do oszustwa” – dodał. „Powiedziałem, że nie zrobiłem nic nielegalnego. Jedyne, co robię, to pomaganie seniorom.

W Teksasie obowiązują bardzo rygorystyczne zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego. O kartę do głosowania korespondencyjnego mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Każdy, kto pomaga komuś w ubieganiu się o kartę do głosowania, musi wypełnić formularz wskazujący, że pomagał. Sami wyborcy lub Członek rodziny lub gospodarstwa domowego Możliwość wycofania karty do głosowania.

W biurze Paxtona od lat działa cały wydział zajmujący się dochodzeniami w sprawie oszustw wyborczych. Jednostka dysponuje wielomilionowym budżetem, ale zamyka bardzo nieliczne sprawy. Na przykład w zeszłym roku finansowym miała budżet w wysokości 2,3 miliona dolarów i zajmowała się tylko czterema sprawami. Według „Hston Chronicle”..

W 2021 roku najwyższy sąd karny w Teksasie orzekł, że Paxton nie może jednostronnie ścigać spraw i zamiast tego musi zostać wezwany do sądu przez lokalnego prokuratora okręgowego (jej biuro podało, że lokalna prokurator Audrey Lewis wezwała go do wezwania w sprawie Lulocka). Przed wydaniem tego orzeczenia Paxton Podnoś przypadki Aby stworzyć wrażenie, że odkrywa ogromne oszustwo w Teksasie.

Paxton, który złożył w Sądzie Najwyższym bezskuteczną sprawę o uchylenie wyników wyborów w 2020 r., powiedział w zeszłym tygodniu swoje biuro Dochodzenie Raporty osób rejestrujących osoby niebędące obywatelami poza DMV. Wydaje się, że dochodzenie to zostało wszczęte w wyniku szybko usuniętego twierdzenia Marii Bartiromo z Fox.

Przesłuchania Paxtona mają miejsce w obliczu obaw Republikanów przed głosowaniem przez osoby niebędące obywatelami, co jest niezwykle rzadkie, przed jesiennymi wyborami.

Kopia nakazu przeszukania Martineza dostarczona przez Lulocka nakazywała władzom zebrać dowody naruszeń prawa stanu Teksas, które zabrania zbierania wysyłanych pocztą kart do głosowania w zamian za odszkodowanie lub „przydzielania głosów na konkretnego kandydata” lub „przydzielania głosów na konkretnego kandydata” konkretnego kandydata.” Władze zostały również poinstruowane, aby zebrały dowody zgodnie z prawem stanu Teksas, które zabrania nielegalnego wykorzystywania lub posiadania danych osobowych.

Martinez powiedział, że władze pytały go o innych członków LULAC i Manuela Medinę, demokratycznego działacza politycznego i byłego przewodniczącego Partii Demokratycznej w hrabstwie Bexar. W zeszłym tygodniu dokonano również nalotu na dom Madiny. O sprawie poinformowała „Texas Tribune”.. Z oświadczenia śledczego z biura prokuratora generalnego w Teksasie, uzyskanego przez tę placówkę, wynika, że ​​władze dysponują zapisami, w których Medina omawiała plan zdobycia głosów dla demokratki Cecilii Castellano.

Castellano powiedział, że w poniedziałek przeszukano także jego dom. Powiedziała, że ​​funkcjonariusze przybyli o 6 rano z latarkami, kiedy jej syn spał.

„Tak działa Partia Republikańska. Wprowadzają zamieszanie, fałszywe oskarżenia i marnują pieniądze z naszych podatków” – stwierdził.