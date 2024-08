Sędzia Sądu Najwyższego Ketanji Brown-Jackson mówi, że „jest zaniepokojona” decyzją Trumpa o uchyleniu wyroku

Waszyngton – Sędzia Sądu Najwyższego Ketanji Brown Jackson wyraził „zaniepokojenie” przełomową decyzją sądu, która zwolniła byłego prezydenta Donalda Trumpa z odpowiedzialności karnej za czyny urzędowe, których dopuścił się podczas sprawowania urzędu.

W wywiadzie dla prezenterki i redaktor naczelnej „CBS Evening News” Norah O’Donnell Jackson zasugerował, że orzeczenie to zapewnia Trumpowi specjalne traktowanie w porównaniu z innymi podmiotami w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

„Kiedy mamy system sądownictwa karnego, który generalnie traktuje wszystkich tak samo, niepokoję się systemem, który zapewnia immunitet osobie znajdującej się w szczególnej sytuacji” – powiedział.

Był to pierwszy telewizyjny wywiad Jacksona od czasu wstąpienia do Sądu Najwyższego i zbiega się on z wtorkową publikacją jego wspomnień „Lovely One”.

Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane w lipcu było podyktowane względami ideologicznymi, a sześciu sędziów mianowanych przez Republikanów stwierdziło, że byłym prezydentom przyznano immunitet prawny za przestępstwa, które rzekomo popełnili w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Ale Sąd Najwyższy Odrzucił argument Trumpa Ma absolutny immunitet, chyba że zostanie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę i skazany przez Senat.

W swoim sprzeciwie Jackson napisał: „Sąd po raz pierwszy w historii oświadczył, że najpotężniejszy funkcjonariusz w Ameryce (w okolicznościach jeszcze nie do końca ustalonych) może stać się dla siebie prawem”.

Decyzja wstrzymuje pozew specjalnego doradcy Jacka Smitha przeciwko Trumpowi, oskarżanemu o sprzeciwianie się pokojowemu przekazaniu władzy po wyborach w 2020 roku.

We wtorek Smith złożył wniosek Porażający ładunek Po wyroku Sądu Najwyższego przeciwko Trumpowi były prezydent uniknął ścigania za niektóre czyny wyszczególnione w pierwotnym akcie oskarżenia, co skróciło zarzuty.

Zapytany, czy jest gotowy na to, aby nadchodzące sprawy związane z wyborami zakończyły się przed Sądem Najwyższym, Jackson odpowiedział, że jest „tak gotowy jak każdy inny”.

„Myślę, że kwestie prawne wynikają z procesu politycznego. Zatem, jeśli zajdzie taka potrzeba – Sąd Najwyższy powinien być gotowy do reakcji” – powiedział.

Obejrzyj wywiad Norah O'Donnell z sędzią Sądu Najwyższego Ketanjim Brownem Jacksonem w „CBS News Sunday Morning".

