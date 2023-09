Rosyjski urzędnik powiedział, że ukraiński atak rakietowy miał miejsce w głównej rosyjskiej bazie morskiej w Sewastopolu na Krymie

Moskwa – zainstalowany przez Rosję gubernator największego miasta, Sewastopola UkrainaW piątek okupowany przez Rosję Półwysep Krymski poinformował, że dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej zostało trafione w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło później strajk i stwierdziło, że zaginął jeden członek służby.

Media państwowe podały, że rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły 10 rakiet wycelowanych w Krym, ale kwatera główna Floty Czarnomorskiej rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu została trafiona francuskimi rakietami Storm Shadow.

„Prace nad ugaszeniem pożaru w kwaterze głównej marynarki wojennej trwają” – oznajmił gubernator Sewastopola Michaił Raswożajew w poście w aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram. „Według wstępnych doniesień infrastruktura cywilna wokół dowództwa marynarki wojennej nie została uszkodzona. Osoby przebywające na ulicy w czasie uderzenia również nie odniosły obrażeń”.

Na tym zdjęciu z akt z 31 lipca 2022 r. widać patrol rosyjskiej marynarki wojennej przed kwaterą główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na Krymie. STRINGERA/AFP/Getty’ego



Powiedział, że polecił rozmieścić na miejscu zdarzenia „dowództwo operacyjne”, ale sytuacja jest pod kontrolą. Morze Czarne nie potwierdziło od razu rozmiarów zniszczeń w biurach marynarki wojennej, ale państwowa agencja informacyjna TASS podała wcześniej, że w strajku co najmniej sześć osób zostało rannych. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać kłęby dymu unoszące się nad kwaterą główną marynarki wojennej.

Razvozhayev ostrzegał wcześniej mieszkańców za pośrednictwem swojego konta w Telegramie, że „możliwy jest kolejny atak”. Później wycofał to ostrzeżenie, ale nalegał, aby mieszkańcy unikali centrum Sewastopola.

Atak rakietowy nastąpił około 10 dni później Ukraiński atak na strategiczną stocznię w Sewastopolu Według rosyjskich urzędników dwa rosyjskie okręty wojskowe w trakcie naprawy zostały uszkodzone, a na obiekcie wybuchł pożar. Do ataku doszło, gdy Moskwa wystrzeliła drony w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

Mianowany przez Moskwę gubernator Sewastopola Michaił Raswożajew poinformował 13 września 2023 r., że 24 osoby zostały ranne w ukraińskim ataku rakietowym na stocznię. Zamieścił zdjęcie, na którym widać, jak za nim płonie stocznia. Telegram/Michael Rasvojayev



Ukraina nie przyznała się od razu do odpowiedzialności za piątkowy atak na Sewastopol, do którego doszło dzień po tym, jak ukraińskie władze poinformowały o serii ataków Rosyjskie rakiety uderzyły w pół tuzina miastZginęły co najmniej dwie osoby i uszkodzono infrastrukturę elektryczną w kilku obszarach.

Ostatnia strzelanina miała miejsce przeciwko prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Udaję się do Waszyngtonu po dalsze wsparcie Za próbę obrony swojego kraju przed inwazją rosyjską. Republikańscy przywódcy w Kongresie USA kwestionują, o ile więcej pomocy wojskowej i humanitarnej prezydent Biden powinien wysłać Ukrainie. Żąda dodatkowych 24 miliardów dolarów w pomocy.

Dzięki rosnącemu podziałowi partyzanckiemu w Waszyngtonie.