Brock Purdy, atak 49ers sprawia, że ​​Giants płacą za błyskawiczne podejście – NBC Sports Bay Area i Kalifornia

SANTA CLARA — Czwartkowy wieczorny atak drużyny New York Giants rozpoczął się od „szczegółowego” pokazu, w którym rozgrywający 49ers Brock Birdie przechwycił paczki błyskawiczne.

Purdy wykonał 25 z 37 podań na odległość 310 jardów i dwa przyłożenia, uzyskując wskaźnik podań na poziomie 111,3 w zwycięstwie drużyny 49ers nad Giants 30-12.

„Myślałem, że w miarę upływu meczu jego stan był znacznie lepszy” – powiedział 49ers Christian McCaffrey. „Nie jestem trenerem rozgrywających, więc nie zawsze komentuję grę rozgrywającego, ale wiedziałem, kiedy zaczął widzieć, jak wszystko się toczy.

„Mamy szczęście, że to nasz rozgrywający, to na pewno”.

W pierwszym meczu 49ers na stadionie Levi’s wydawało się, że Purdy nie jest w dobrej formie.

Jednak w miarę upływu czasu gry rozpracował sytuację i pokonał ataki Giants zdecydowanymi rzutami do Tebowa Samuela, George’a Kittle’a i innych.

„Na początku wydawało mi się, że jest trochę niechlujny” – powiedział Purdy. „Potem, kiedy złapaliśmy rytm, zobaczyliśmy, co robią i w którym momencie gry zaczną coś robić”.

Purdy musiał stawić czoła stałej diecie składającej się z błyskawicznych ataków, prawie trzykrotnie przekraczających średnią ligową. Według Pro Football Focus, Giants zmiażdżyli Purdy’ego 37 z jego 43 porażek, włączając w to zagrania unieważnione karami.

W meczach, w których obrona Giants eksplodowała, Purdy trafiał 19 z 31 na 252 jardy, miał dwa przyłożenia i wskaźnik podań na poziomie 108,5.

„To jest ich plan. Tak to zrobili” – powiedział Purdy. „Są w tym bardzo dobrzy, więc przystępując do gry, mieliśmy wyobrażenie o obrazie sytuacji i o tym, co otrzymamy. Trzymali się tego i tak, był to mecz na cztery kwarty.

Purdy i Samuel zadali cios w czwartej kwarcie. Następnie obrona była na tyle dobra, że ​​przerwała kolejny atak, który koordynator obrony Nowego Jorku, Don Martindale, nakazał przyłożenie z 27 jardów tylnymi barkami.

Wydaje się, że 49ers mają rozgrywających w ataku, którzy wykorzystują zespoły rzucające kostką, które wywierają presję i osłabiają ich krycie.

Purdy jest biegły w czytaniu przed snapem i szybkim pozbywaniu się piłki. Samuel, Kittle, Brandon Ayuk i Christian McCaffrey wykorzystują krótkie podania i zamieniają je w duże zyski.

„Czuję, że udało nam się rozegrać kilka akcji podczas ich ataku i wykorzystać to” – powiedział Purdy. „Musimy obejrzeć ten film i wyciągnąć z niego wnioski. Kiedy inna obrona zaczyna wywierać presję i robi takie rzeczy, czuję, że trzeba rozegrać ważne akcje.

