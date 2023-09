Źródło – Robert Scott Jr. kontra Akeem Dent na FSU. Clemsona

Pete’a TamalaESPN2 minuty czytania

Zespół Florida State nr 4 stracił w sobotę dwóch kluczowych zawodników na torze w Clemson, a lewy obrońca Robert Scott Jr. i rezerwowy Akeem Dent opuszczą mecz z powodu kontuzji, jak podało źródło ESPN.

Źródło podało, że FSU pozyska kluczowego zawodnika z powrotem na linię ataku, a grę rozpocznie środkowy Maurice Smith. Smith opuścił mecze przeciwko Southern Mississippi i Boston College z powodu kontuzji dolnej części ciała.

Florida State przegrał siedem meczów z rzędu z Clemsonem i w sobotę spróbuje przerwać tę passę bez dwóch kluczowych zawodników.

Scott rozgrywa swój czwarty sezon w roli startera drużyny FSU, a w zeszłym roku zdobył tytuły All-ACC drugiej drużyny jako lewy obrońca. Oczekuje się, że ponownie zastąpi go Plus Harris, od którego oczekuje się, że będzie to jego czwarty start w karierze w FSU.

Dent to gwiazdor, który opuścił 32 mecze w karierze. Opuścił zeszłotygodniowy mecz w Boston College, w którym FSU oddał 305 jardów podań Thomasowi Castellanosowi z BC. Dent doznał kontuzji lewej nogi w drugim tygodniu meczu z Southern Miss.

Oczekuje się, że Smith rozpocznie swoją 31. karierę w FSU, najwięcej spośród wszystkich zawodników poniżej środka. Zdobył wyróżnienie All-ACC w 2022 roku i dwukrotnie otrzymał tytuł Liniowego Tygodnia w ofensywie ACC. Nie zagrał od pierwszego zwycięstwa z LSU.

Linia ofensywna FSU jest jedną z najbardziej doświadczonych w kraju, ponieważ powraca do starterów z ponad 200 startami łącznie. Zwycięstwo nad Boston College bez Scotta i Smitha pomogło FSU (3-0) pokonać problemy z kontuzjami na początku meczu bez Denta w drugiej lidze.

Clemson (2-1) nie przegrał meczu u siebie w rozgrywkach ACC od 2016 roku, kiedy to przegrał 43-42 z Pittem, zanim zdobył tytuł mistrza kraju. Zeszłoroczna porażka Clemsona u siebie z Karoliną Południową przerwała passę 40 meczów z rzędu.