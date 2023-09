Wyniki futbolu uniwersyteckiego, gry, aktualizacje

Już wiesz, co Cię dzisiaj czeka. Tydzień 4 to najbardziej naładowany w ostatnich czasach ranking futbolu uniwersyteckiego z sześcioma rankingowymi pojedynkami, co nie obejmuje meczu Florida State-Clemson, który wcześniej tego dnia wszyscy byli podekscytowani.

Zapowiada się wspaniały futbol do oglądania od rana do wieczora, więc bądźcie czujni przez cały ten epicki dzień.

Oto co zobaczymy późną sobotą (cały czas wschodni, kursy za pośrednictwem BetMGM):

Czas: 19:00 | Telewizja: Lis | Linia: OSU -3 | Razem: 57,5

Obie drużyny w rozbitym Pac-12 chcą powalczyć o tytuł konferencyjny, zanim liga zniknie. Stan Oregon ma za sobą sezon z 10 zwycięstwami i dobrze rozpoczyna rok 2023, wygrywając z San Jose State, UC Davis i San Diego State. Clemson przeniósł QB TJ Yuakaleli do Beavers poza sezonem, aby wzmocnić ofensywę. Stan Waszyngton również rozpoczyna mecz od wyniku 3:0. Cougars rozwalili na wyjeździe stan Kolorado i u siebie zdenerwowali Wisconsin, a następnie w weekend zajęli się północnym Kolorado. Cameron Ward jest jednym z najbardziej niedocenianych QB w Pac-12, a jego drugi sezon w WSU był znakomity.

Czas: 19:30 | telewizja: NBC | Linia: OSU -3 | Razem: 55,5

Trener stanu Ohio, Ryan Day, ma 48-6 bilansów, odkąd objął stanowisko głównego trenera na pełny etat, ale kolejne porażki z Michigan i bolesna porażka w półfinale CFP w zeszłym roku sprawiły, że stał się przedmiotem szczególnej analizy. Buckeyes rozpoczęli mecz 3:0, ale praca nad nowym podstawowym rozgrywającym, Kyle’em McCordem, była procesem. Jak poradzi sobie w pierwszych trudnych warunkach na drodze? Z drugiej strony jest to jeden z najważniejszych meczów na stadionie Notre Dame od lat i wielka szansa dla głównego trenera drugiego roku Marcusa Freemana. Irlandczycy w 2023 roku osiągnęli wynik 4:0 pod wodzą transferowego QB Sama Hartmana, który w porównaniu z poprzednimi latami zrobił dużą poprawę na swojej pozycji.

Czas: 19:30 | Telewizja: CBS | Linia: PSU -14,5 | Razem: 40,5

Czy to rok, w którym Penn State powróci na szczyt listy Wielkiej Dziesiątki? Drużyna Nittany Lions ponownie wygrała Wielką Dziesiątkę w 2016 roku, ale był to jedyny raz, kiedy Nittany Lions wyprzedzili Ohio State i Michigan w Big Ten East pod wodzą trenera Jamesa Franklina. QB Drew Allar w pierwszym sezonie w ataku nie miał szans w wygranym 30-13 meczu z Illini, ale obrona wymusiła pięć strat. Podobne możliwości mogą rysować się przed obroną, gdy Iowa przyjedzie do Happy Valley na coroczny mecz „Whiteout”. Hawkeyes mają bilans 3:0, ale ich problemy w ofensywie nie są najlepsze od ostatnich sezonów. Dodatkowa QB, Kate McNamara, nie wygląda na 100% od czasu, gdy doznała kontuzji quada podczas obozu przedsezonowego, a teraz Luke Lachey wypada z gry po poważnej kontuzji stopy w 3. tygodniu.