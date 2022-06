Rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów, gdy w Europie rozpoczyna się szczyt G7

Jedna osoba zginęła, a co najmniej sześć innych zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na budynek mieszkalny w Kijowie. Zastępca burmistrza miasta Wołodymyr Pondarenko powiedział, że czterech rannych zostało przyjętych do szpitala w związku z kontynuowaniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Pondarenko powiedział, że przedszkole zostało trafione rakietą, ale nikt nie został ranny, a wideo z ukraińskiego MSW pokazało duży lej rakietowy na podwórku przedszkola.

Powiedział, że 7-letnia dziewczynka była wśród rannych w dzielnicy mieszkalnej. Jej matka, 35-letnia Katrina, została uratowana z gruzów i załadowana do karetki pogotowia. Jest obywatelem Rosji, ale od dawna mieszka w Kijowie.

Zespół CNN na miejscu rozmawiał z Natalią Nikitiną, babcią rannej dziewczyny, która dowiedziała się o ataku przez Internet i pobiegła do mieszkania, gdzie płakała, obserwując grupy próbujące uratować jej synową.

„Nie ma nic gorszego niż utrata bliskich. Dlaczego na to zasługujemy?” Powiedziała. Dwie godziny po strajku z budynku w dalszym ciągu unosiła się duża mgła dymu, podczas gdy prawie każde okno na piętrze zostało wysadzone, a podłoga pokryta była gruzem i poskręcanym metalem.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat powiedział, że „bombowce strategiczne” zostały użyte do ataku na stolicę, wystrzeliwując „cztery do sześciu pocisków”. Powiedział w sobotę, że Rosja po raz pierwszy użyła bombowców dalekiego zasięgu Tu22M3 z przestrzeni powietrznej Białorusi do nalotów na Ukrainie.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko powiedział w telegramie, że w mieście doszło do kilku eksplozji. Szewczenkiewski Na terenie dzielnicy rozpoczęto akcję poszukiwawczo-ratowniczą po tym, jak wybuchł pożar w wyniku trafienia rakietą w budynek mieszkalny.

„Ludzie są uwięzieni pod gruzami. Niektórzy mieszkańcy zostali ewakuowani, a dwie ofiary zostały przyjęte do szpitala. Ratownicy kontynuują swoją pracę” – powiedział.

Przemawiając na stronie internetowej CNN, Kliczko powiedział, że rosyjska wojna z Ukrainą była „ignorancją” i że zginęły tysiące cywilów, i że „musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać tę wojnę”.

Ukraińskie Państwowe Służby Ratunkowe poinformowały, że pożar został spowodowany przez „nieprzyjacielski ostrzał” i że „7, 9 i 9 piętro zostały częściowo zniszczone w bloku mieszkalnym o powierzchni 300 metrów kwadratowych”.

To samo sąsiedztwo zostało trafione atakiem rakietowym na początku maja, a także w marcu.

Wadim Denisenko, doradca ministra spraw wewnętrznych, powiedział ukraińskiej telewizji, że „w okręgu szewczenkowskim stolicy Ukrainy znajduje się wiele obiektów infrastruktury wojskowej. To jest powód, dla którego Rosjanie ostrzeliwują ten okręg”.

Prezydent USA Joe Biden w niedzielę zaatakował atak [Russian] Barbarzyństwo. „Odmówił komentarza na temat tego, czy strajki zostały celowo sprowokowane podczas szczytu G7.

Rosyjska ofensywa na wschodniej Ukrainie trwa

Po głównym mieście Chevroleta Donieck Potwierdzone przez Ukrainę Aby znaleźć się w sobotę „całkowicie pod rosyjską okupacją”, wschodni region Ługańska w kraju jest teraz prawie całkowicie pod rosyjską kontrolą. Jednak siły ukraińskie nadal bronią sąsiedniego miasta Lycian, które znajduje się pod rosnącym ostrzałem rosyjskiej artylerii i rakiet.

W niedzielę Pawło Kyrylenko, szef administracji wojskowej w sąsiednim obwodzie donieckim, powiedział, że siły rosyjskie gromadzą się do nowej ofensywy w regionie, z którego prawie połowa jest pod kontrolą Ukrainy.

„Widzimy teraz akumulację siły roboczej, ciężkich pojazdów opancerzonych i artylerii w kierunku Słowenii”, powiedział Kyrylenko ukraińskiej telewizji.

„Wróg wykorzystuje swoją dobrze znaną taktykę, aby zbliżyć się do naszej linii obronnej, aby rzucić artylerię do miast. Artyleria wroga dotarła już do niektórych części Słoweńców. To kolejne potwierdzenie, że ludzie muszą odejść”.

Podczas ataku na wschodzie siły rosyjskie przed próbą lądowania używały ciężkiej artylerii i granatów z napędem rakietowym. Atakują region Doniecka z trzech kierunków.

Kyrilenko powiedział, że miały miejsce ataki rakietowe i rakietowe na południową granicę miasta Kurokov w Doniecku, które od ponad dwóch miesięcy jest celem rosyjskich ataków. Powiedział, że Avtivka również został trafiony rakietami.

Gdy siły rosyjskie nasiliły ofensywę na wschodniej Ukrainie, miasto Charków i jego okolice ponownie znalazły się pod coraz większym ostrzałem artyleryjskim.

Minister Obrony Rosji Siergiej Shoiku Odwiedził także rosyjskie wojska zaangażowane w to, co Kreml nazwał specjalną operacją wojskową na Ukrainie, według Ministerstwa Obrony.

Film opublikowany przez agencję informacyjną RIA Novosti pokazuje, jak Shoiku wysiada z helikoptera w nieznanym miejscu i spotyka się z oficerami w centrum dowodzenia.

Kanał Telegram rosyjskiego Ministerstwa Obrony zwrócił się do Szojgu o „raportowanie o aktualnej sytuacji i meldunki dowódców z działań Sił Zbrojnych Rosji w kluczowych obszarach operacyjnych na stanowiskach dowodzenia”.

Według posta w Telegramie Shoiku można zobaczyć, jak przyznaje medale kilku sportowcom, w tym „Medale Złotej Gwiazdy Bohatera Federacji Rosyjskiej i Order Odwagi”. Nie jest jasne, dokąd poszedł Shoiku i czy byli na Ukrainie.

Putin mówi, że Rosja dostarczy Białorusi rakiety zdolne do przenoszenia broni jądrowej

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział Białorusi, że w nadchodzących miesiącach Rosja przekaże Białorusi systemy rakietowe Iskander-M zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Aleksander Łukaszenko Na spotkaniu w Petersburgu w sobotę.

„W ciągu najbliższych kilku miesięcy przeniesiemy na Białoruś taktyczne systemy rakietowe Iskander-M, które, jak wiadomo, mogą używać zarówno pocisków balistycznych, jak i manewrujących w wersji konwencjonalnej i nuklearnej” – powiedział Łukaszence Putin. .

W stenogramie ze spotkania Łukaszenka wyraził „stres” i obawy Putinowi, oskarżając samoloty USA i NATO o „szkolenie do przenoszenia broni jądrowej” w pobliżu białoruskiej granicy.

Łukaszenka poprosił Putina o zastąpienie samolotów „odwetową reakcją” lub wymianę rosyjskich myśliwców Su-35, które obecnie latają na Białoruś, aby mogły „przenosić broń jądrową”.

Chociaż możliwe jest zmieszczenie amerykańskich samolotów, Putin odpowiedział, że „nie ma takiej potrzeby” i zasugerował, że białoruskie wojsko ma dużą liczbę samolotów Su-25, które można by zastąpić samolotami zdolnymi do przenoszenia broni jądrowej.

Według Departamentu Obrony Jane, Iskander-M jest rosyjskim systemem rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

W sobotę Ukraina powiedziała, że ​​miała Zaatakowany przez ataki Wystrzelony po raz pierwszy z białoruskiej przestrzeni powietrznej.

G7 zakazuje importu złota z Rosji

Prezydent Biden i brytyjski premier Boris Johnson oficjalnie ogłosili w niedzielę, że G7 zabroni importu. Rosyjskie złoto Drugi co do wielkości eksport kraju po energii.

Komentując niedzielne ogłoszenie w Niemczech, Biden napisał na Twitterze: „Stany Zjednoczone nałożyły na Putina bezprecedensowe koszty, odmawiając mu dochodów wystarczających na sfinansowanie wojny z Ukrainą.

Biden zauważył również solidarność G7 i NATO z Ukrainą i rosyjską inwazją oraz powiedział kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholesowi, że G7 i NATO nie są „rozdzielone”.

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że koszt pozwolenia rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi na „kontynuację zwycięskiego planu” jest znacznie większy niż obecne koszty.

„Cena odwrotu, cena za pozwolenie Putinowi na zwycięstwo, cena zhakowania dużej części Ukrainy i realizacji jego planu zwycięstwa, ta cena będzie zbyt wysoka. Wszyscy tutaj to rozumieją” – powiedział Johnson w oświadczeniu. Wywiad ze szczytem G7 w Niemczech.