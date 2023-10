Rozpoczął się proces dotyczący napadu Jonathana Majorsa, sędzia odrzuca wniosek o oddalenie

Jonathan Majors stanie przed sądem pod zarzutem przemocy domowej po tym, jak nowojorski sędzia odrzucił wniosek o oddalenie sprawy. Termin rozprawy wyznaczono na 29 listopada.

Majors pojawił się w środę rano na sali sądowej na dolnym Manhattanie za pośrednictwem Zoom, ponieważ był poza stanem. Podczas procesu jego obrońcy złożyli wniosek, żądając, aby „kwestionowane dowody” pozostały zapieczętowane i nieujawniane opinii publicznej ze względu na „głośny” charakter sprawy i zarzuty stawiane Majors. Obrońca Seth Zuckerman powiedział sędziemu Michaelowi Coffeyowi, że jego zdaniem „ujawnienie poufnych informacji ograniczy prawo pana Majorsa do sprawiedliwego procesu”. Sędzia nie wydał jeszcze wyroku w sprawie zarzutu i powiedział reporterom w izbie, że opozycja może złożyć dokumenty do 6 listopada.

Aktor Marvela został aresztowany na Manhattanie 25 marca i oskarżony o napaść i molestowanie po tym, jak rzekomo wdał się w kłótnię domową ze swoją ówczesną dziewczyną Grace Jabbery. Majors nie przyznał się do wszystkich czterech postawionych mu zarzutów. Jeśli zostanie uznany winnym wykroczenia polegającego na molestowaniu i napaści, grozi mu do roku więzienia.

Przed środową rozprawą biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie złożyło 115-stronicową odpowiedź na wniosek aktora o oddalenie sprawy. W dokumencie zarzuca się, że zespół prawny Majorsa wyciekł i fałszywie przedstawił zeznania sądowe, a także że policja próbowała stworzyć list gończy ze zdjęciem Jabbariego.

W chwili aresztowania Jabbari powiedział władzom, że został zaatakowany i przewieziony do szpitala z „lekkimi obrażeniami głowy i szyi” po rzekomej sprzeczce w taksówce. Obrońcy Majors utrzymywali, że to Jabbari zaatakował Majors, a „nie na odwrót”. Jego zespół zasugerował, że w śledztwie rolę odegrały „uprzedzenia rasowe”, i nazwał sprawę „polowaniem na czarownice” przeciwko nominowanemu do nagrody Emmy aktorowi.

Obrońca Majors w sprawach karnych, Priya Chowdhury, stwierdziła, że ​​istnieją dowody na to, że Majors nie zrobił nic złego, w tym nagranie z monitoringu, które pokazało, że Jabbari „całkowicie nie odniósł obrażeń” po rzekomej napaści. Jednak prokuratura zaprzeczyła temu oświadczeniu w niedawnym zgłoszeniu, stwierdzając, że „nagranie wideo z monitoringu cytowane przez obronę w rzeczywistości pokazuje, jak pani Jabbari płacze i prosi nieznajomych o pomoc w odwiezieniu Ubera do domu”.

W kwietniu Japari otrzymał tymczasowy nakaz ochrony, co oznacza, że ​​obie strony nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu ani kontaktu z osobami trzecimi. Kolejność pozostaje taka sama.

Gdy zbliżał się termin jego rozprawy, zgłosiły się kolejne rzekome ofiary Majorsów i nawiązały współpracę z biurem prokuratora okręgowego na Manhattanie.

W następstwie zarzutów Majors został odcięty od projektów filmowych i usunięty przez swój zespół PR w Lede i jego kierownictwo, Entertainment 360. WME nadal reprezentuje nominowanego do nagrody Emmy aktora. Zagra w nadchodzącym dramacie „Journal Dreams”, którego premiera wciąż jest przewidziana na grudzień. Odgrywa także główną rolę złoczyńcy Konga Zdobywcy w obecnej fazie rozległego Marvel Cinematic Universe Disneya.