SAG-AFTRA ratyfikuje porozumienie o zakończeniu historycznego strajku

Negocjatorzy SAG-AFTRA zatwierdzili wstępne porozumienie, które kończy najdłuższy strajk aktorów przeciwko studiom filmowym i telewizyjnym w historii Hollywood.

W środowym ogłoszeniu związek podał, że 118-dniowy strajk oficjalnie zakończy się w czwartek o godzinie 00:01.

Komitet negocjacyjny związku zatwierdził porozumienie jednomyślnie. Umowa trafi do zarządu krajowego SAG-AFTRA do zatwierdzenia w najbliższy piątek.

Obie strony spędziły ostatnie kilka dni na finalizowaniu porozumienia, które zapewni aktorom pierwszą ochronę przed sztuczną inteligencją i historyczną podwyżkę wynagrodzeń. Umowa zwiększyłaby większość minimalnych stawek o 7%, czyli o dwa punkty procentowe więcej niż podwyżki otrzymane przez Writers Guild of America i Directors Guild of America.

Oczekuje się, że pełne szczegóły zostaną ujawnione w piątek, po głosowaniu Zarządu Krajowego.

W miarę jak transakcja zbliżała się do końca, sztuczna inteligencja stała się jednym z bardziej złożonych problemów wymagających rozwiązania. Duncan Crabtree-Ireland, główny negocjator związkowy, spotkał się w środę za pośrednictwem Zoom z Carole Lombardini, dyrektor naczelną Alliance of Motion Picture and Television Producers, aby ustalić ostateczne szczegóły.

A wygląd W środę w CNBC dyrektor generalny Disneya Bob Iger powiedział, że „ma nadzieję”, że porozumienie zostanie wkrótce osiągnięte. Powiedział, że skutki finansowe strajku były jak dotąd „błahe”, ale ostrzegł, że mogą stać się poważniejsze, jeśli wkrótce nie zostanie osiągnięte porozumienie.

„Oczywiście chcemy chronić letnie filmy” – powiedział Iger. „Cała branża jest na tym skupiona. Nie mamy na to zbyt wiele czasu.

W piątek AMPTP zaoferowało swoją „ostatnią, najlepszą i ostateczną” ofertę, która obejmuje dodatkowe bonusy dla aktorów występujących w najczęściej oglądanych programach streamingowych. W ofercie brakuje głównej preferencji związkowej – udziału w przychodach z każdej platformy streamingowej.

Zespół negocjacyjny SAG-AFTRA spędził w niedzielę 12 godzin na opracowywaniu odpowiedzi. Od poniedziałku związek stwierdził, że istnieją różnice w „kilku kluczowych kwestiach”. Podczas poniedziałkowego wieczornego spotkania AMPTP zmodyfikowało swój język sztucznej inteligencji, co doprowadziło do we wtorek 10-godzinnego posiedzenia zarządu SAG-AFTRA.

Komisja zbierze się ponownie w środę rano, aby kontynuować obrady.

Członkowie związku muszą jeszcze głosować nad zatwierdzeniem umowy, a proces ten może zająć co najmniej tydzień lub dłużej. Strajk został już jednak odwołany, co oznacza, że ​​aktorzy mogą wrócić do pracy w czwartek.

Rozmowy wznowiono 24 października po dwutygodniowej przerwie. Od tego czasu obie strony kontynuują negocjacje w drodze do porozumienia.

Negocjacje zazwyczaj pozostawia się pracownikom Porozumienia Producentów Filmowych i Telewizyjnych, które negocjuje w imieniu największych studiów. Jednak czterech dyrektorów generalnych – Donna Langley z NBCUniversal, Ted Sarandos z Netfliksa, David Zaslau z Warner Bros. Discovery i Iger z Disneya – w ciągu ostatnich sześciu tygodni podjęło bezinteresowną rolę.

Dyrektorzy generalni po raz pierwszy spotkali się z kierownictwem Writers Guild of America pod koniec września, aby spróbować zawrzeć porozumienie, a następnie kilkakrotnie spotkali się z prezesem SAG-AFTRA Franem Drescherem i Crabtree-Ireland, próbując zakończyć wyniszczający strajk. .

Sześć miesięcy temu większość produkcji telewizyjnych i filmowych została zamknięta z powodu strajku scenarzystów. W połowie lipca związek aktorów dołączył do strajku, zamykając wszystkie, z wyjątkiem stosunkowo niewielkiej liczby, niezależne produkcje filmowe.

W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy aktorzy z najwyższej półki byli coraz bardziej niespokojni z powodu braku porozumienia. We wtorkowym wywiadzie dla „CBS Mornings” Tyler Perry pośrednio nalegał, aby związek ogłosił zwycięstwo.

„Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wygraliśmy” – powiedział.

Studia ostrzegły, że jeśli wkrótce nie zostanie osiągnięte wstępne porozumienie, sezon telewizyjny 2023–24 zostanie stracony, a sezon kinowy przyszłego lata zostanie zawieszony.

Przed tym rokiem w 1980 r. miał miejsce 95-dniowy strajk aktorów przeciwko wytwórniom telewizyjnym i filmowym. Strajk z 2023 r. przyćmił ten ślad 17 października.

