Lainey Wilson, Luke Combs i inni

57. rok Nagrody Stowarzyszenia Muzyki Country W środowy wieczór Bridgestone Arena w Nashville była pełna gwiazd Hołd dla Jimmy’ego Buffetta Programy wg Winona Judd, Dan + Shay, Lainey’a Wilsona Nawet więcej.

Piosenkarz „Heart Like a Truck”. Lainey’a Wilsona zdominował galę rozdania nagród CMA 2023, zabierając tego wieczoru do domu pięć trofeów. Jego pierwszy dzień sukcesów rozpoczął się wraz z ogłoszeniem pierwszych zwycięzców w programie „Good Morning America”.

Wilsona i in Wytrzymały był Ukoronował zwycięzców Za współpracę „Wait in the Truck” przy wydarzeniu muzycznym i Teledysku Roku.

Wieczorem piosenkarz „Fast Car”. Zostałem Tracy Chapman Post Malone dołącza do Morgan Wallen jako pierwsza czarna kobieta, która otrzymała nagrodę CMA Zaskakujący duet z „Pickup Man”. Dołącz do nowego artysty roku Jelly Roll, który składa hołd legendom country Joe Diffiemu i Juddowi.

Oto pełna lista zwycięzców konkursu CMA Awards 2023.

Najlepszy artysta roku

Lainey’a Wilsona

Łukasza Combsa

Chrisa Stapletona

Carrie Underwood

Morgana Wallena

Album roku

„Kraina dzwonu” – Lainey Wilson (producent: Jay Joyce. Inżynierowie miksujący: Jason Hall, Jay Joyce)

„Prezentowane przez Ashley McBride: Lindeville” – Ashley McBride (producenci: John Osborne, John Peets. Inżynierowie miksujący: Jena Johnson, John Osborne)

„zestarzał się” – Luke Combs (producenci: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton. Inżynierowie miksujący: Michael H. Brauer, Jim Cooley, Chip Matthews)

„Jedna rzecz na raz” – Morgan Wallen (producenci: Jacob Turrett, Charlie Handsome, Joey Moy, Cameron Montgomery. Inżynierowie miksujący: Josh Ditty, Joey Moy, Eivind Nordland)

„Rozwijanie maty powitalnej” – Kelsea Ballerini (producenci: Kelsea Ballerini, Alysa Vanderheym. Inżynierowie miksujący: Dan Grech-Marguerat, Alysa Vanderheym)

Singiel roku

„Fast Car” – Luke Combs (producenci: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton, inżynier miksu: Chip Matthews)

„Hard Like a Truck” – Lainey Wilson (producent: Jay Joyce, inżynierowie miksu: Jason Hall, Jay Joyce)

„Need a Favor” – Jelly Roll (producent: Austin Nivarell, inżynier miksu: Jeff Brown)

„Next Thing You Know” – Jordan Davis (producent: Paul DiGiovanni, inżynier miksu: Jim Cooley)

„Wait in the Truck” – Hardy (feat. Lainey Wilson) (producenci: Hardy, Joey Moy, Jordan Schmidt, Derek Wells, inżynier miksu: Joey Moy)

Piosenka roku

„Fast Car” – autor tekstów: Tracy Chapman

„Hard Like a Truck” – autorzy tekstów: Tranny Anderson, Dallas Wilson, Lainey Wilson

„Next Thing You Know” – autorzy tekstów: Jordan Davis, Greylan James, Chase McGill, Josh Osborne

„Tennessee Orange” – autorzy tekstów: David Fanning, Paul Jenkins, Megan Moroney, Ben Williams

„Waiting in the Truck” – autorzy tekstów: Renee Blair, Michael Hardy, Hunter Phelps, Jordan Schmidt

Tracy Chapman Została pierwszą czarnoskórą kobietą, która zdobyła nagrodę CMA od 35 lat po debiucie „Fast Car”

Piosenkarka Roku

Lainey’a Wilsona

Kelsea Ballerini

Mirandę Lambert

Ashley McBride

Carly’ego Pierce’a

Męski Wokalista Roku

Chrisa Stapletona

Łukasza Combsa

Rolada

Cody’ego Johnsona

Morgana Wallena

Grupa wokalna roku

Stare Dominium

Pani A

Małe duże miasto

Midland

Zespół Jacka Browna

Duet wokalny roku

Bracia Osborne

Brooksa i Dunna

Dan + Shay

Madzia i Dzień

Wojna i Traktat

Wydarzenie muzyczne roku

„Wait in the Truck” — Hardy (feat. Lainey Wilson) (producenci: Hardy, Joey Moy, Jordan Schmidt, Derek Wells)

„Save Me” — Jelly Roll (z Lainey Wilson) (producenci: Zach Crowell, David Ray Stevens)

„She Got Me At Head’s Carolina (Remix)” – Cole Swindell i Joe Dee Messina (producent: Zach Crowell)

„Dzięki Bogu” — Kane Brown (z Katelyn Brown) (producent: Dane Huff)

„We Don’t Fight Anymore” – Carly Pearce (z udziałem Chrisa Stapletona) (producenci: Shane McNally, Josh Osborne, Carly Pearce)

Muzyk Roku

Jenny Fleener

Paula Franklina

Roba McNally’ego

Dereka Wellsa

Charliego Worshama

Teledysk Roku

„Wait in the Truck” – Hardy (feat. Lainey Wilson) (reżyser: Justin Clough)

„Światła włączone w kuchni” – Ashley McBride (reżyser: Reid Long)

„Memory Lane” – Old Dominion (reżyseria: Mason Allen, Nikki Fletcher)

„Potrzebuję przysługi” – Jelly Roll (reżyser: Patrick Tohill)

„Następna rzecz, którą wiesz” – Jordan Davis (reżyser: Biegnący Niedźwiedź)

Nowy Artysta Roku

Rolada

Zacha Bryana

Parkera McCulluma

Megan Moroney

Hayley Withers

Współautor: Kimmy Robinson, USA TODAY