Schumer, Jeffries i Biały Dom w kinie Border

Ale film dotyczy tylko konkretnych skarg na przywódcę większości w Senacie Chucka SchumeraPrzywódca mniejszości domowej Hakeema Jeffreysa i administracji Bidena.

Kino Yuma w Arizonie powiedziało na początku tego miesiąca Jest „entuzjastycznie nastawiony” do traktowania swojego stanu, wyróżniając Schumera i Jeffriesa za wysyłanie pieniędzy z granicy do ich stanu. Swoją złość rozwinął w obszernym wywiadzie dla POLITICO, wyjaśniając, że „ważne jest, aby ludzie wiedzieli”, dlaczego Nowy Jork zawładnął Arizoną.

„To bardzo oczywiste. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ogłoszenie tych 104 milionów dolarów pojawiło się po raz pierwszy we wspólnym komunikacie prasowym Schumera i Jeffriesa – nie z Białego Domu ani z FEMA. komunikat prasowy” – powiedział Sinema, odnosząc się do wielkości puli przyznanej Nowym Jorku.

Z nutą sarkazmu dodała: „No, jak to się stało?”

Spór o finansowanie jest złożony i wieloaspektowy, co stawia Cinema i jego kolegów z Demokratycznego stanu granicznego przeciwko wpływom dwóch nowojorskich Demokratów z Kongresu w administracji Bidena. To dodatkowo wzmacnia obraz, jaki film starał się stworzyć, przedstawiający niekonwencjonalnego prawodawcę, który chce przeciwstawić się przywódcom obu partii, gdy rozważa kolejną kadencję.

Kino głosuje częściej z Demokratami niż Chennai. Joe Manchina (DW.Va.), ale opuścił partię w zeszłym roku i nie brał udziału w spotkaniach jej klubu. To stworzyło niezręczne pytania o to, czy następnej jesieni ponownie wystartuje w trójstronnym wyścigu z Calico i czy Trump-pro-Carry spolaryzuje Lake, niezależnie od tego, który republikanin wygra prawybory.

Nowy Jork uważa, że ​​pieniądze mają kluczowe znaczenie dla zarządzania dużą liczbą imigrantów przybywających do pięciu gmin, ale duże zasoby gotówki mogą skomplikować drogę do przyznania większej ilości pieniędzy podczas negocjacji w sprawie finansowania rządowego tej jesieni. Poprosiła o to administracja Bidena Więcej pieniędzy na granicy w swoim ostatnim wezwaniu do wydatków nadzwyczajnych, w tym 600 milionów dolarów na złagodzenie przeludnienia w schroniskach.

„Teraz, gdy roczna wartość tego funduszu trafiła do wnętrza kraju, a nie do społeczności przygranicznych, winda do zdobycia kolejnej transzy tego funduszu – do uzyskania zatwierdzenia – jest wyższa niż kiedykolwiek”, powiedział Sinema. Wywiad. „Żeby było jasne: w grudniu było bardzo ciężko”.

Administracja otrzymała więcej żądań finansowych od społeczności przygranicznych i wewnętrznych, niż była w stanie spełnić. Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego powiedział, że pozostaje 75 milionów dolarów i zostanie to ogłoszone w przyszłości, ale „tylko Kongres może zapewnić dodatkowe fundusze, o które poprosiła administracja, i tylko Kongres może naprawić nasz zepsuty system imigracyjny”.

Kino i jej sen. Johna Cornyna (R-Texas) za kulisami w grudniu, kiedy republikanie w Senacie podpisali prawie 800 milionów dolarów w pieniądzach granicznych, które prawnicy z obu partii zakładali, że trafią do stanów na froncie imigracyjnym. Wielu Republikanów sprzeciwiało się finansowaniu schronisk dla DHS, obawiając się, że da to administracji Bidena więcej pieniędzy na wdrożenie polityki, której nie popierają.

Dwóch senatorów argumentowało kolegom, że „małe miasteczka przygraniczne w południowym Teksasie i południowej Arizonie są społecznościami wrażliwymi” i przypomniało organizacje non-profit i kościoły w tych stanach. Cornyn odmówił komentarza.

Ostatecznie administracja Bidena będzie musiała zadecydować o szczegółach odciążenia granicy. Nie było narzekania, kiedy pierwsza transza pieniędzy pojawiła się na początku tego roku.

Ale kiedy pojawiła się druga rata i wysłała ponad 100 milionów dolarów do Nowego Jorku, Cinema powiedział, że powiedział urzędnikom DHS i Białego Domu: „To oburzające, jak to się dzieje?” W wywiadzie nazwał tę decyzję. „Głęboko, głęboko źle”.

„Ta administracja od pierwszego dnia pracowała nad stworzeniem bezpiecznego, uporządkowanego i humanitarnego systemu imigracyjnego i przewodziliśmy największej ekspansji legalnych ścieżek imigracyjnych od dziesięcioleci” – powiedział rzecznik Białego Domu. „Jesteśmy zobowiązani do dalszego partnerstwa ze społecznościami przygranicznymi, aby zapewnić im wsparcie, którego potrzebują”.

W czerwcowym komunikacie prasowym, Schumer i Jeffries stawiają potrzeby Nowego Jorku „na pierwszym planie”, opisując stanowe 104,6 miliona dolarów jako „największą część dolarów federalnych wydanych w ramach nowego programu usług schronienia, który stworzyliśmy”. Żaden z czołowych Demokratów nie odpowiedział na tę historię.

Kino Dołączyło pięciu Demokratów z Senatu stanu granicznego Potępienie decyzji administracji w czerwcu wywołało paskudną debatę wewnętrzną, która podważyła jedność partii.

„Mamy te fundusze, aby zmniejszyć obciążenie społeczności przygranicznych oraz obiektów celnych i ochrony granic w naszych państwach granicznych” – powiedział senator. Marka Kelly’ego (D-Ariz.) powiedział w oświadczeniu. „Administracja zignorowała to, przyznając miastu Nowy Jork znacznie większe fundusze niż społeczności przygraniczne. Ta decyzja jest błędna” – powiedział.

Sinema jest niezdecydowany, czy kandydować na reelekcję; Gallego startuje jako demokrata i niektóre ze swoich ataków politycznych skupia na swojej konserwatywnej polityce. Mimo to niektóre tematy wykraczają poza ideologię: Gallego Prowadzi własną walkę o pieniądze migrantów „Będę nadal walczył o naprawienie tej niesprawiedliwości” – powiedział w oświadczeniu.

„Decyzja FEMA o przekierowaniu zasobów z Arizony jest obrazą dla społeczności przygranicznych, które znajdują się na pierwszej linii kryzysu granicznego i ponoszą ciężar dekompresji CBP” – powiedział Gallego, powołując się na statystyki pokazujące ponad 1000 przekroczeń dziennie w Tucson.

Zalecane przez burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa Jego miasto, które jest prawnie zobowiązane do przyjmowania imigrantów na mocy prawa miejskiego, może wydać 12 miliardów dolarów na opiekę nad nimi. Demokraci w tym stanie uważają, że jego status jako międzynarodowego miejsca docelowego dla imigrantów wywiera większą presję na system schronienia niż powszechnie rozumiana, powiedziała osoba zaznajomiona ze stanowiskiem delegacji, która wypowiadała się pod warunkiem zachowania anonimowości. Co więcej, niektórzy republikańscy gubernatorzy wysyłali imigrantów do dużych, kontrolowanych przez Demokratów miast.

Kino nie zaprzecza, że ​​Nowy Jork zmaga się z własnymi ciężarami. Odparł jednak, że istnieje duża różnica między Wielkim Jabłkiem a małymi miasteczkami wzdłuż granicy Arizony i Teksasu.

„Wydaje się, że brakuje zrozumienia tego, jakie są doświadczenia w społecznościach przygranicznych i chęci ingerowania w pracę w tych społecznościach, nie zdając sobie sprawy z wpływu, jaki ma to na cały system” – powiedział Sinema. „To bardzo frustrujące”.