Impeachment Trumpa powoduje, że republikanie z Georgii obawiają się powtórki z 2020 roku

Republikanie z Georgii twierdzą, że znają zwycięskie przesłanie na rok 2024: pod rządami prezydenta Bidena wyborcy zmagają się z inflacją, rosnącymi cenami gazu i nieudokumentowanymi imigrantami przepływającymi przez południową granicę.

Ale republikański faworyt Donald J. Obawiają się, że Trump nie może pozostać w wiadomościach.

Pan. Podczas gdy szał wokół wyborów Trumpa w 2020 r., podsycany teraz dwoma postępowaniami karnymi za ich kradzież, Mr. Grozi to ponownym otwarciem ran zadanych państwowej Partii Republikańskiej w ciągu dwóch i pół roku, które skłoniły Bidena do zmiany polityki. Tam sukces. Pan. Jeśli Trump zostanie nominowany, jest mało prawdopodobne, że wyładuje swoją złość na urzędnikach, którzy odrzucili go, aby poświadczyć wyniki wyborów w 2020 r., w tym na popularnym gubernatorze stanu.

„Nie sądzę, żeby nas zjednoczył” – powiedział Jack Kingston, były republikanin z Izby Reprezentantów z Georgii i sojusznik Trumpa. „To nie leży w jego naturze, by siedzieć i mówić miłe rzeczy, nawet o jednym z odnoszących największe sukcesy gubernatorów w kraju, Brianie Kempie”.