Scotty Scheffler dodał wspomnienie do swojej imponującej listy osiągnięć w 2024 r

DUBLIN, Ohio — Scotty Schefflerowi wygrywanie stało się nawykiem i nie było nic niezwykłego w jego niedzielnym zwycięstwie w Memoriale.

Stworzył tylko jednego ptaka. Skończył z wynikiem 2 na 74, co było jego najwyższym wynikiem w rundzie finałowej od dwóch lat. Scheffler nie był pewien zwycięstwa, dopóki nie wykonał solidnego putta z odległości 5 stóp od dołka, aby wyprowadzić piłkę na przerwę.

Trafiło prosto w serce po jednorazowym zwycięstwie nad Colinem Morikawą i uścisku dłoni z gospodarzem turnieju Jackiem Nicklausem. Ich wymiana zdań mówiła wszystko.

„Przeżyłeś” – powiedział mu Nicklaus.

„Dziękuję” – powiedział Scheffler. „Tak, brutalnie znęcałeś się dzisiaj nad tym miejscem”.

Scheffler sprostał większej presji, niż by sobie życzył, i odniósł zwycięstwo, którego wszyscy się spodziewali, piąte w sezonie – tydzień w czerwcu – i w przyszłym tygodniu czeka go kolejny trudny test na US Open.

Muirfield Village było tak wymagające ze względu na wyjątkowo twarde greeny i wirujący wiatr przez całe popołudnie, że tylko sześciu graczy przekroczyło normę, a średni wynik wyniósł 1 poniżej 75.

Scheffler zaczął cztery strzały do ​​przodu i ani razu nie stracił prowadzenia. Przez całe popołudnie nie czuł się bezpiecznie w towarzystwie Morikawy i Adama Hadwina, a osiągnięcie równej dziewiątki w defensywie wydawało mu się ciężką pracą. Par to podejście na 18. dołku.

„To trudne miejsce do zamknięcia” – powiedział Scheffler. „Nie spisałem się dzisiaj świetnie, ale zrobiłem wystarczająco”.

Rzadko.

Scheffler poprowadził Morikawę jednym strzałem, obaj uderzyli mocno i wysoko, odbijając się od greenu. Obydwa rozrzucono na odległość około 5 stóp. Scheffler pogrzebał swój putt w nadziei na zwycięstwo, a siła jego uderzenia pięścią, aby to uczcić, pokazała, jak trudny był to dzień dla niego, praktycznie dla wszystkich.

Sprawiło, że ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy, dzięki niedawnemu wspomnieniu z Nicklausem pod pomnikiem i przytulaniem miesięcznego synka Bennetta podczas pierwszej imprezy PGA Tour jego nowonarodzonego dziecka.

Scheffler wspomina rok 2021, kiedy nie trafił na ostatni dołek z odległości 6 stóp, co przekreśliło szansę na play-off. Schodząc z greenu, przypomniał sobie, jak Nicklaus powiedział, że pewnego dnia Scheffler wytypuje 18: „Mam zamiar podejść, żeby uścisnąć mu dłoń”.

„Samo myślenie o tym, kiedy podszedłem, aby uścisnąć mu dłoń, było czymś wyjątkowym” – powiedział.

Morikawa, który w tym roku grał w ostatniej grupie dwóch turniejów głównych, wykonał birdie putt z wysokości 30 stóp na 12. dołku par 3 i przez resztę trasy deptał Schefflerowi po piętach. Strzelił 71 punktów i jako jedyny z finałowej 13-tki zremisował.

Adam Hadwin był tam z nimi, dopóki nie zakończył gry z trzema prostymi bogeyami, co dało mu 74.

Niedzielna wypłata Schefflera w wysokości 4 milionów dolarów przekroczyła kwotę jego wypłaty w 2023 roku.

Scheffler ukończył turniej z wynikiem 8 do 280 lat i wygrał 4 miliony dolarów w popisowym wydarzeniu oraz 20-milionową pulę nagród. To daje mu ponad 24 miliony dolarów rocznie, pobijając rekord zarobków w sezonie PGA Tour – a to był właśnie czerwiec – który ustanowił w zeszłym roku w epoce rosnących portfeli.

Został także pierwszym graczem od czasów Toma Watsona w 1980 roku, który pięciokrotnie zwyciężył w PGA Tour przed US Open.

W przyszłym tygodniu Pinehurst będzie numerem 2, a Scheffler wejdzie do US Open jako faworyt. Było to jego 11-te z rzędu miejsce w pierwszej dziesiątce.

Morikawa zarobiła 2,2 miliona dolarów i teraz ma dużą przewagę, próbując zająć czwarte miejsce dla Amerykanów udających się tego lata na igrzyska olimpijskie do Paryża.

Hadwin prowadził jednym strzałem, aż do zakończenia pierwszej dziewiątki parą bogeyów. Pozostał na polowaniu, dopóki nie skończył z parą bogeyów za 74. Jednak trzecie miejsce pozwoliło mu wyprzedzić Connorsa i zająć drugie miejsce Kanady na igrzyskach olimpijskich.

O tym, kto pojedzie do Paryża, zdecydują światowe rankingi po US Open.

Scheffler miał tylko jednego birdie – putt z wysokości 3 metrów na szóstym dołku – i przegapił dwie okazje do zrobienia birdie, które zapewniłyby przewagę do 3 metrów przy drugiej dziewiątce.

Ale trafił potężnie na par-3 na 16 miejscu.

Zarówno Schefflerowi, jak i Morikawie brakowało superśliskiego greenu z odległości 30 metrów. Scheffler użył miotacza i uderzył go słabo, trafiając na odległość 5 metrów. Morikawa został oddzielony od obroży i uderzył w chip pieszego na wysokości około 20 stóp.

Morikawa nie trafił w par putt, a Scheffler wyprowadził go na dwupunktowe prowadzenie.

Scheffler oddał ostatni strzał w 17. miejscu, ale ponownie utrzymał jednopunktowe prowadzenie aż do trudnej 18. pozycji, gdzie zakończył ostatnią partię.

Następnie odbył się tak zwany najcięższy test w golfie, a gracze mieli poczucie, że ukończyli go w Muirfield Village.

„Można na to spojrzeć na dwa sposoby” – powiedział Hadwin. „Dobre przygotowanie na następny tydzień, inaczej zaczynamy przed rozpoczęciem następnego tygodnia”.

Dla Schefflera było to kolejne zwycięstwo, jedenaste w jego karierze i dwunaste na świecie. Wygrał duże zwycięstwo lub zakończył mocny mecz z tyłu. Choć na początku był ciasny, odsunął się. Tym razem prawie stracił prowadzenie czterema strzałami.

To była jego najwyższa runda finałowa od 74. miejsca na turnieju Open w St Andrews w 2022 roku. Ale to kolejna wielka wygrana z mocnymi polami w książce. Obecnie wygrał trzy popisowe wydarzenia (pozostałe Bay Hill i Hilton Head), do czego dołożył swoją drugą zieloną kurtkę w The Players Championship i Masters.