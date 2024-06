Rynki światowe głównie spadły po gorętszym niż oczekiwano raporcie o zatrudnieniu w USA

HONG KONG (AP) – W poniedziałek światowe giełdy spadły głównie po giełdach w USA Oświadczenie o pracy Piątkowa publikacja była cieplejsza niż oczekiwano, a euro spadło po decyzji prezydenta Francji Emmanuela Macrona Rozwiązał Zgromadzenie Narodowe Po gwałtownych reakcjach po niedzielnych wyborach parlamentarnych.

Partie skrajnie prawicowe odniosły miażdżące zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych, co skłoniło prezydenta Francji Emmanuela Macrona do wezwania do przedterminowych wyborów. To spowodowało, że euro osiągnęło najniższy poziom od prawie miesiąca. Kurs euro notowany był na poziomie 1,0766 dolara z 1,0778 dolara.

Niepowodzenie dotychczasowych partii rzuciło się cieniem na cały region. W Paryżu CAC 40 spadł o 1,7% do 7 866,87, podczas gdy niemiecki DAX spadł o 0,7% do 18 425,26. Brytyjski indeks FTSE 100 spadł na początku sesji o 0,4% do 8215,84.

Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,1%, a średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0,2%.

Rynki azjatyckie zakończyły sesję mieszanie. W Tokio indeks Nikkei 225 wzrósł o 0,9% do 39 038,16. Gospodarka Japonii W okresie od stycznia do marca kurs skurczył się w ujęciu rocznym o 1,8%, co stanowi rewizję w górę z wcześniej odnotowanego spadku o 2%.

Koreański Kospi spadł o 0,8% do 2701,17.

Rynki w Chinach, Hongkongu, Australii i Tajwanie były zamknięte z powodu święta.

W piątek S&P 500 spadł o 0,1%, a Nasdaq Composite spadł o 0,2%. Dow spadł o 0,2%.

W maju amerykańscy pracodawcy utworzyli 272 000 miejsc pracy, więcej niż ekonomiści oczekiwali od kwietnia. Z raportu wynika także, że stopa bezrobocia wzrosła drugi miesiąc z rzędu. Ogólnie rzecz biorąc, wskazuje to na utrzymującą się silną pozycję na rynku pracy, z pewnymi niewielkimi oznakami słabości. Silny rynek pracy wspiera wydatki konsumenckie i szerzej rozumianą gospodarkę, ale komplikuje ścieżkę Rezerwy Federalnej w zakresie stóp procentowych.

„Wracamy do punktu wyjścia, gdzie bank centralny nie może uzasadnić obniżki stóp procentowych, skoro dane o zatrudnieniu są dobre, a inflacja nie spada szybko” – stwierdziła w komentarzu Ipek Ozkadeskaya, starszy analityk Swissquote Bank.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,43% z 4,29% na krótko przed publikacją raportu o zatrudnieniu. Rentowność dwuletnich obligacji, która najbardziej odpowiada oczekiwaniom banku centralnego, wzrosła do 4,89% z 4,74% przed publikacją.

Dane ekonomiczne z poprzedniego tygodnia wskazywały, że gospodarka się ochłodzi. Produkcja spadła w maju, wydajność pracy nie była tak wysoka, jak sądzili ekonomiści, a najnowsze raporty pokazują, że wzrost liczby miejsc pracy spowalnia.

Oczekuje się, że na posiedzeniu pod koniec tygodnia przedstawiciele banku centralnego utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jak wynika z danych CME Group, po opublikowaniu raportu o zatrudnieniu inwestorzy wycofali się z jeszcze większej liczby założeń, że Fed obniży stopy procentowe na lipcowym posiedzeniu.

Historia trwa

Wall Street śledzi zwroty od sprzedawców detalicznych, z których wynika, że ​​klienci zwracają niepotrzebne produkty. Wydatki konsumenckie są kluczowym czynnikiem wspierającym gospodarkę, ale uporczywa inflacja ciąży na konsumentach, zwłaszcza tych o niższych dochodach.

Zatrzymaj gręZmartwiony sprzedawca gier wideo będący centrum szaleństwa na giełdzie memów spadł o 39,4% po odnotowaniu kolejnej kwartalnej straty i oznajmieniu, że planuje sprzedać 75 milionów akcji więcej.

W przypadku innych transakcji referencyjna amerykańska ropa naftowa spadła o 18 centów, do 75,35 dolarów za baryłkę w handlu elektronicznym na nowojorskiej giełdzie Mercantile Exchange.

Ropa Brent, międzynarodowy standard, spadła o 11 centów, do 79,51 dolarów za baryłkę.

Dolar amerykański wzrósł do 156,86 jena japońskiego ze 156,83 jena.