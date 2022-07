Sędzia Cushman & Wakefield pogardzany w nowojorskim procesie Trumpa

Firma została wynajęta przez Trump Organization do oceny trzech nieruchomości będących w centrum śledztwa prowadzonego przez panią James — posiadłość Seven Springs w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork; Trump National Golf Club, Los Angeles, Kalifornia; i 40 Wall Street na Dolnym Manhattanie.

Szacunki Cushman & Wakefield i Mr. Pani James poprosiła o informacje na temat jej szerszych relacji z Trumpem.

„Praca Cushman & Wakefield dla Donalda Trumpa i Trump Organization jest wyraźnie istotna dla naszego śledztwa i cieszymy się, że sąd to uznał i zmusił Cushman do podporządkowania się naszym wezwaniom” – powiedziała James w oświadczeniu. . „Żadna osoba ani instytucja, jakkolwiek potężna, nie stoi ponad prawem”.

Rzeczniczka firmy powiedziała, że ​​od lutego firma dostarczyła do biura prokuratora generalnego „setki tysięcy stron dokumentów i ponad 650 ocen”. W swoim orzeczeniu we wtorek sędzia Engoron przyznał, że wezwania do sądu obejmowały obszerne dokumenty, ale powiedział, że przepisy stanowe pozwalają na takie wnioski.

Pani z Partii Demokratycznej. James napisał już w dokumentach sądowych, że praktyki biznesowe Trump Organization są „oszukańcze lub wprowadzające w błąd”, ale argumentował, że jego biuro powinno zbadać pana Trumpa i jego dwoje najstarszych dzieci, Ivankę Trump i Donalda Trumpa. Trump Jr. — aby ustalić, którzy pracownicy Trump Organization są odpowiedzialni za jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie.