Szwecja i Finlandia są bliskie wejścia do NATO, państwa członkowskie podpisują protokoły akcesyjne

Szwecja i Finlandia zbliżyły się do wejścia do NATO we wtorek, gdy ambasadorowie 30 państw członkowskich poinformowali, że oba państwa nordyckie podpisały Protokół Akcesyjny o przystąpieniu do sojuszu.

„To naprawdę historyczny moment. Dla Finlandii, Szwecji, NATO i naszego wspólnego bezpieczeństwa” – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg o najważniejszym od dziesięcioleci poszerzeniu sojuszu.

Każdy kraj powinien mieć legislatury Teraz rozpoznaj Szwecję A na aukcjach w Finlandii proces ten może potrwać miesiące.

Pierwszym krajem jest Kanada Premier Justin Trudeau wezwał sojuszników do „szybkiego zakończenia procesu ratyfikacji w celu ograniczenia możliwości ingerencji przeciwników”.

Szwecja i Finlandia złożyły wniosek o członkostwo w maju, ale ich wejście zostało zablokowane, gdy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zażądał od Turcji ekstradycji członków kurdyjskiej grupy rebeliantów, którą uważa za terrorystów.

The Trzy kraje doszły do ​​wspólnego porozumienia W zeszłym tygodniu Szwecja i Finlandia zobowiązały się pozostać we wtorek.

„Oczywiście, będziemy w pełni szanować memorandum. W memorandum nie ma żadnych list ani niczego podobnego, ale zrobimy lepszą współpracę z terrorystami” – powiedziała szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde w oświadczeniu. Konferencja.

Wtedy Erdogan ostrzegł Podpisano porozumienie, zgodnie z którym turecki parlament nie ratyfikuje protokołu akcesyjnego, dopóki kraje nordyckie nie „wypełnią swoich zobowiązań”.

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym skłoniła neutralne historycznie Szwecję i Finlandię do ubiegania się o członkostwo w NATO. W przypadku ratyfikacji granica Rosji z państwami NATO podwoiłaby się.

Associated Press przyczyniła się do powstania tego raportu.