Senat uchwalił ustawę o polityce przemysłowej o wartości 280 miliardów dolarów przeciwko Chinom

Większość senatorów, zwłaszcza reprezentujących stany obsługiwane przez firmy chipowe, widziała w tych staraniach powód do szybkiego uchwalenia ustawy. Ale szczególnie rozzłościli niezależnego senatora Berniego Sandersa z Vermontu, który bez ogródek i często oskarżał bogatych dyrektorów takich firm o wpływy Kongresu.

„Aby osiągnąć większe zyski, firmy te wzięły rządowe pieniądze i wykorzystały je do wysyłania dobrze płatnych miejsc pracy za granicę” – powiedział. – powiedział Sanders. „Teraz, w ramach nagrody za to złe zachowanie, te same firmy są w kolejce do ogromnej datku dla podatników, aby naprawić szkody, które wyrządziły”.

Kilka razy w okresie obowiązywania ustawy wyglądało na to, że upadnie lub zostanie poważnie rozwodniony, z zamrożonymi długoterminowymi postanowieniami dotyczącymi polityki strategicznej i tylko 52 miliardami dolarów w dotacjach dla firm chipowych jako krytyczna sytuacja biznesowa i polityczna. .

Senator Mitch McConnell, republikanin stanu Kentucky i przywódca większości, pan. Ustawa, kluczowa dla krajowej agendy Bidena, utknęła w martwym punkcie pod koniec zeszłego miesiąca, po tym, jak senatorscy demokraci ogłosili, że nie pozwolą na kontynuowanie jego polityki społecznej i planu podatkowego, jeśli będzie kontynuował postępy.

W prywatnej rozmowie pan Młody, panie Poprosił McConnella o ponowne rozważenie sprawy.

Pan. Pan McConnell „dostrzega krótkoterminową propozycję wartości i, szczerze mówiąc, znaczenie finansowania ustawy CHIPS”. Młody wspominał.

Jednak panie Ponieważ stanowisko McConnella jest niepewne, a inni Republikanie odmawiają poparcia tego środka, panie. Schumer w zeszłym tygodniu wymusił szybkie głosowanie w sprawie subsydiów dla półprzewodników, pozostawiając otwartą możliwość odrzucenia szerszej ustawy.