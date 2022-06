Senator: Kierownictwo nie miało radia podczas strzelaniny w szkole Wolde

UVALDE, Teksas (AP) – Państwowa agencja badająca strzelaninę w szkole podstawowej w Uvalde Senator stanu Teksas powiedział w piątek, że głównodowodzący, który spotyka się z krytyką za powolną reakcję policji, postanowił nie nosić radia, gdy doszło do masakry.

W krótkim wywiadzie telefonicznym dla Associated Press, urzędnik ds. bezpieczeństwa publicznego w Teksasie powiedział szefowi policji okręgu szkolnego Pete’owi Aradonto. Powiedział Roland Gutierrez. Radio było wyłączone, gdy 19 uczniów i dwóch nauczycieli zginęło w ataku z broni palnej na szkołę podstawową Rob 24 maja. . Siedemnaście innych zostało rannych .

Władze nie powiedziały, w jaki sposób Arredondo współdziałał z innymi funkcjonariuszami organów ścigania na miejscu zdarzenia, w tym z kilkunastoma funkcjonariuszami czekającymi przed klasą, w której ukrywał się bandyta. Kieruje małym działem w dystrykcie Aradonto i był odpowiedzialny za kilka firm zajmujących się zdjęciami.

Nie odpowiedział na kilka próśb o przesłuchanie przez AP po ataku, w tym na wiadomość telefoniczną wysłaną do policji okręgowej w piątek.

Wygląda na to, że brakujące radio jest najnowszym szczegółem na temat tego, jak policja poradziła sobie ze strzelaniną i dlaczego nie oparli się szybko zamachowcowi, co podkreśla obawy dotyczące rodziców, którzy cierpią na zewnątrz. Urzędnicy szkolni zostali zmuszeni do wejścia do środka. Sądownictwo zapowiedziało, że ponownie rozważy Odpowiedź organów ścigania.

Skupienie zwróciło się w ostatnich dniach po tym, jak Steven McGrath, szef Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie, powiedział, że Aradonto wierzył, że stał się aktywnym zakładnikiem strzelanin i że podjął „złą decyzję”, by nie wydawać rozkazów władzom. Szybko rozwal klasę, aby zmierzyć się z bandytą.

Guttierez, który reprezentuje Vovalde, skarżył się w czwartek, że Arredonto nie został powiadomiony o spanikowanych telefonach pod numer 911 od uczniów uwięzionych w klasie. Tam czaił się bandyta. Demokraci nazwali to „systemową porażką”.

Radiotelefony policyjne są ważnym źródłem komunikacji w czasie rzeczywistym podczas sytuacji kryzysowych, a zdaniem ekspertów, w jaki sposób informacje z połączeń pod numer 911 są przekazywane funkcjonariuszom na miejscu. Na razie nie wiadomo, co zrobi po opuszczeniu stanowiska. Policja w Uvalde nie odpowiedziała na pytania dotyczące czwartkowych telefonów.

Wiadomość pojawiła się pośród napięć między władzami stanowymi i lokalnymi w związku z tym, jak policja poradziła sobie ze strzelaniną i co stało się z opinią publiczną.

Salvador Ramos, 18-letni bandyta z Wolverhampton, spędził około 80 minut Wewnątrz szkoły i przez ponad godzinę pierwsi funkcjonariusze podążali za nim do budynku, kiedy został zabity przez organy ścigania, zgodnie z oficjalnym harmonogramem.

Władze twierdzą, że Ramos wślizgnął się przez nieotwarte drzwi do klasy czwartej klasy o 23:33. Szybko wystrzelił ponad 100 strzałów.

Kilka minut później weszli funkcjonariusze, wymienili się Ramosem, ao 12:03 na korytarzu przed klasą było 19 funkcjonariuszy, powiedział McGrath. Władze nie powiedziały, gdzie w tym okresie przebywał Aradonto.

McGrath powiedział, że taktyka amerykańskiego patrolu granicznego otworzyła drzwi do klasy za pomocą klucza pracownika szkoły i zabiła bandytę o 12:50.

Od czasu strzelaniny organy ścigania i urzędnicy państwowi mieli trudności z podaniem dokładnych terminów i szczegółów zdarzenia oraz reakcji policji, czasami podając sprzeczne informacje lub wycofując raporty kilka godzin później. Policja stanowa powiedziała, że ​​niektóre relacje są wstępne i mogą ulec zmianie w miarę przesłuchiwania większej liczby świadków.

Guttierez powiedział w piątek, że urzędnik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Teksasie powiedział mu, że prokurator okręgowy hrabstwa Wolde, Christina Mitchell, poinstruowała Agencję Busby’ego, aby nie ujawniała senatorowi ani opinii publicznej dalszych informacji o śledztwie dotyczącym strzelaniny.

W piątek Departament Bezpieczeństwa Publicznego skierował Busbee’a na wszystkie pytania dotyczące śledztwa w sprawie strzelaniny, na które nie od razu zgłaszał telefonicznie lub sms-em.

Guterres powiedział w czwartek, że wiele osób, w tym gubernator Teksasu, było winnych strzelaniny w Wolde.

„Wystąpił błąd na wszystkich poziomach, w tym na poziomie legislacyjnym. W tym wszystkim jest wiele przestępstw przeciwko Gregowi Abbottowi ”- powiedział.

Więcej o strzelaninie w szkole w Wolde w Teksasie: https://apnews.com/hub/uvalde-school-shooting

Coronado jest zgłaszane z Austin w Teksasie. Autorzy Associated Press Jack Fleiberg z Dallas i Jim Verduno z Austin w Teksasie przyczynili się do powstania raportu.