Rafael Nadal powiedział, że chce „przegrać finał w niedzielę” w zamian za nową lewą nogę po rozegraniu w piątek 14. mistrzostw French Open. Nadal dotarł do finału po tym, jak Alexander Sverev został zmuszony do wycofania się z ostatnich czterech walk z powodu kontuzji kostki. Nadal, 13-krotny mistrz, będzie ścigał się o 22. tytuł wielkoszlemowy w niedzielę, ale nalegał, aby każdy mecz był ostatnim meczem w jego wspaniałej karierze, jeśli ma długą kontuzję lewej nogi na Roland Cross.

Nadal, który w piątek skończył 36 lat, powiedział: „Bez wątpienia chcę przegrać finał.

„Moja opinia się nie zmieni, a nowa noga pozwoli mi być szczęśliwym na co dzień.

„Sukces jest taki cudowny i daje adrenalinę, ale jest tymczasowy i wtedy trzeba z tym żyć”.

„Mam przed sobą życie i chcę w przyszłości bawić się z przyjaciółmi. Moje szczęście wzrośnie ponad wszelką skalę” – podkreślił.

Nadal w niedzielnym finale zmierzy się z Casparem Rootem.

Tymczasem Nadal powiedział, że to „człowiek” sympatyzować ze Sverevem po kontuzji, co zmusiło go do wycofania się z półfinału.

Sverrev, numer trzy w Niemczech, został zmuszony do opuszczenia boiska na wózku inwalidzkim po upadku w drugim secie.

Kiedy wrócił do Philipa Chatterjee o kulach, aby zaakceptować mecz, obaj ciepło się uścisnęli.

„Gdybyś był człowiekiem, żałowałbyś współpracownika” – powiedział Nadal.

Sverev tracił 7-6 (10/8), 6-6 przez ponad trzy godziny podczas kontuzji horroru.

„Nie jest łatwo o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że nie odniósł poważnych obrażeń. Mam nadzieję, że nie jest zepsuty” – powiedział Nadal. „Byłem z nim, kiedy miał USG”.

Mecz odbył się pod dachem Court Philippe Chatterjee i oglądało go 15 000 widzów.

Jednak Nadal powiedział, że kort nie był w złej sytuacji.

„To wypadek, to niefortunna chwila”.

Nadal chwalił występ Sverre’a, gdy próbował zostać pierwszym Niemcem, który awansował do finału po Michaelu Stitchu w 1996 roku.

– To był ciężki mecz. Zagrał znakomicie i wiem, jak ważne jest dla niego wygranie Wielkiego Szlema.

awans

„Okoliczności nie były dla mnie idealne. Musiałem wiele zrobić, aby przeżyć. Pierwszy set był cudem, ale walczyłem”.

