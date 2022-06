Finały NBA 2022 – Dlaczego Celtics mają więcej niż jeden tytuł – zaczyna się od Lakers

W Auerbach Center, nowym obiekcie treningowym Boston Celtics, zespół zainstalował dwa zestawy sztandarów mistrzostw siedem mil poniżej Mass Bike, aby pasowały do ​​oficjalnych sztandarów na swojej arenie.

Powiedzenie, że te 17 sztandarów jest święte dla organizacji, może być niedopowiedzeniem. Dlaczego więc nie zachować jak największej liczby kopii?

Pewnego ranka w budynku w czerwcu ubiegłego roku, kiedy właściciel zespołu, Wyk Kruzbeck, przygotowywał się do oficjalnego ogłoszenia swojej decyzji o awansie Brada Stevensa na lidera zespołu, obaj podpisali pod tymi flagami.

„Obiecaliśmy sobie nawzajem, że wygramy Sztandar 18 albo spróbujemy i zginiemy” – powiedział Grossbeck.

Banner 18. To rajd Vogue dla dwóch starszych firm NBA: Celtics i Los Angeles Lakers.

Ta walka o mistrzostwo będzie owiana rywalizacją przez dziesięciolecia, a Lakers staną się mrocznym przeciwnikiem dla Celtics podczas nadchodzącego finału NBA 2022. Obie drużyny mają 17 miejsc i jest to głęboki wyścig o wysoką stawkę, aby zdobyć prowadzenie wszechczasów w lidze.

Od przełomu wieków Lakers zdobyli sześć tytułów dla Celtics, zmniejszając historyczną przepaść. Kiedy Lakers wygrali w 2020 roku, zremisowali po raz pierwszy od 1963 roku (Minneapolis Lakers wygrali sześć z pierwszych ośmiu tytułów w historii ligi).

W tym sezonie w Los Angeles, przejętym przez Russella Westbrooka, Lakers byli bardzo optymistyczni, że dodadzą 18. gwiazdę do swojego logo na korcie centralnym, co było siłą napędową marzeń rodziny autobusów, zmarłego patrioty.

Na arenie Crypto.com w Los Angeles The Lockers noszą obecnie logo pół boiska z 17 gwiazdami. Te gwiazdy reprezentują każde z 17 mistrzostw, które wygrała organizacja. Zdjęcie: Javon Moore / Icon Sportswire

„To zawsze dr. [Jerry] Celem autobusu jest przekroczenie Bostonu ”- powiedział Laker Great Erwin „Magia” Johnson, Który poprowadził Lakers do tych pięciu mistrzostw. „Lakers nigdy nie chcieli, aby Celtics wygrali.”

„Dr Buss zawsze mówił, że przegrana jest zła, ale przegrana z Celtics jest nie do zniesienia” – powiedział Michael Thompson, który wygrał dwa tytuły w Los Angeles przeciwko Bostonowi w finale w 1987 roku.

„Wszyscy jesteśmy teraz fanami Warriors” – powiedział. „Muszą wyświadczyć nam przysługę i połączyć nas z Bostonem. Nie możemy pozwolić im mieć 18 lat przed nami”.

Książki, filmy, sztuki na Broadwayu i najnowsze, serial HBO „Czas sukcesu” Zawierała udramatyzowaną rozmowę o śmieciach między Busem a legendą Celtic Red Aurback. Ten finał jest przykładem wielu walk proxy, które miały miejsce między obiema stronami na przestrzeni lat.

Przybierał wiele form i kształtów. Na przykład podczas Philadelphia 76ers Game 7 w Boston Gardens podczas finału Konferencji Wschodniej w 1982 roku, tłum wiwatował, gdy 76 graczy wiwatowało i skandowało „Beat LA” przed finałowym meczem. Lakers wygrali o sześć.

Doug Rivers, który trenował Celtics do tytułu mistrzowskiego w Lockers w 2008 roku, kiedy dołączył do LA Clippers jako kapitan i trener w 2013 roku, zamówił ukryte sztandary Lakers Championship podczas meczów clippera w ówczesnym centrum zszywek. Jest to część kampanii brandingowej, której celem jest nadanie maszynkom do strzyżenia własnej tożsamości… z dodatkową korzyścią w postaci pokrycia sukcesu szafek.

Trwa do dziś. Trener Warriors Steve Kerr, który dorastał jako fan Lakersów w południowej Kalifornii, chce pomóc utrzymać Celtics na dystans 17 przejazdami.

„Dorastałem oglądając magię [Larry] Ptaki zmierzają w tym kierunku w latach 80. „Kerr powiedział.” Siedziałem w ostatnim rzędzie forum. Kevin McHale Kurt kopnął Rambisa i zmienił serię [in 1984]”.

Straż żołnierzy Clay ThompsonSyn Michaela odczuwa to samo pragnienie.

„Oglądałem [Lakers vs. Celtics] Na studiach, w Game 7, Staples Center, z moim tatą w 2010 roku, teraz 12 lat później, gram w drużynie ukorzenionej – powiedział Thompson. Chcę zagrać z nimi w finale.

Takich historii jest nieskończona liczba – małe rzeczy, które strony przejmowały się przez lata.

Kiedy były trener Lakers, Pat Riley, opublikował swoją książkę „Showtime” w 1988 roku, powiedział: „Boston Mystic promuje bardzo ogólną klasę zachowań fanów, która wyrasta bezpośrednio z niskich postaw czynszowych”.

W 2004 roku, kiedy trener Bill Jackson zabrał Lakers do finału i pobił rekord Auerbacha w dziewięciu mistrzostwach, Auerbach skarżył się w wywiadzie dla Washington Post: „Dlaczego nie może powiedzieć 'mam szczęście’. SOB [general manager] Jerry West Czy to dostałem? ”

Prowadzone przez Larry’ego Byrda i Magica Johnsona lata 80. były złotym wiekiem dla NBA. Andrzej D. Bernstein / NBAE / Getty Images

Pistons wygrali pięć gier. Cztery lata później, kiedy Celtics zdobyli swój jedyny tytuł, pokonując Jacksona i Lakers w sześciu meczach w ciągu ostatnich 36 lat, Grossbeck powiedział: „To zwycięstwo dotyczyło Reda Aurbacka”, który zmarł dwa lata temu.

W 2019 roku Grosbeck i obecna właścicielka Lockers Jenny Buss założyli markę wysokiej jakości tequili wraz ze współwłaścicielami Charlotte Hornets, Michaelem Jordanem i Wisem Edenem z Milwaukee Bucks. Ale kiedy Cruzbeck wziął udział w inauguracji gry Lakers-Phoenix Suns, właściciel Celtics powiedział, że nie popiera LA.

„Jestem podekscytowany dzisiejszym Suns”, powiedział w wywiadzie dla Spectrum Sportsnet. „Jeśli kibicuję szafkom, Czerwony Aurback wyjdzie z grobu i mnie udusi”.

Celtics teraz numer. Po trzech wygranych z 18, retoryka prawdopodobnie ponownie wzrośnie. A w szczególności gadanina.

Według Cedrica Maxwella, który zdobył dwa tytuły w Bostonie, w tym tytuł MVP finału z 1981 roku, Cedric Maxwell jest najbardziej znany z rzucania ciosami w Laker Great. James Worthy W mediach i prywatnie.

„Podobno są z nami związani” – powiedział. „Ludzie mówią, że będą dorównywać standardom NBA, ale Celtics byli tacy od samego początku. James Worthy, po wygraniu tych mistrzostw, chcę, żebyś poczuł zapach naszego tyłka, gdy jedziemy”.