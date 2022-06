Iga Sviatech wygrywa French Open, Koko Kauf przoduje w finale kobiet

Paryż – świat nr 1 po graniu w Rolanda Corrosa przez dwa tygodnie Iga Switch I 18-letni Amerykanin Kawa kakaowa Spotkałem się za tytułem.

SwiTech, mistrz French Open 2020, to jego kolejny zwycięski numer. Otrzymał 35, dopasowany do najlepszego biegu tego stulecia. Wenus Williams. Co najważniejsze, przyniósł mu drugi tytuł Grand Slam i niezaprzeczalnie zapewnił sobie pierwsze miejsce na świecie. Kauf, zajmując 18. miejsce na świecie, awansował do swojego pierwszego finału Wielkiego Szlema po wymarzonym biegu, który nigdy nie dał seta. .

Aktualizacje konkursu:

Tworzyć historię

SwiTech świętuje swoje dominujące zwycięstwo z rodziną i drużyną w swoim boksie i biegnie do nich, gdy tylko mecz się skończy. Dzięki swojemu sukcesowi jest teraz najmłodszą kobietą, która wygrała wiele kierunków po Marii Szarapowej w 2006 roku i pierwszą kobietą, która wygrała kierunek po Justinie Heninie w 2004 roku, po tym jak osiągnęła 1. miejsce. – D’RC Maine

Coco powinna być dumna

To niesamowite piętnaście dni dla Kaufa. Na pewno byłaby teraz rozczarowana, ale to był dla niej duży krok.

„To dla mnie pierwszy raz, więc staram się to przezwyciężyć” – powiedział później Kauf. „Przede wszystkim pragnę pogratulować Idze – to co zrobiłeś jest niesamowite, zasługujesz na to. Mam nadzieję, że zagramy ze sobą w wielu innych finałach, może kiedyś wygram z tobą. Chcę tylko podziękować mojej drużynie, przepraszam, nie mogłem tego dzisiaj dostać, ale dzięki dla wszystkich chłopaków wsparcia. To jest pierwszy raz dla wielu.

Jeśli nadal będzie awansował, wróci do finału Wielkiego Szlema. – Szymon Obozowicze

Swift zapewnia tytuł French Open

Został powitany gromkimi brawami, gdy Sviatech serwował mecz. To absolutnie bezwzględny występ z nr 1 na świecie, upuszczający kawę w 1 godzinę 8 minut. Zawsze straci swój tytuł i nigdy nie będzie wątpliwości. Świątek idzie na trybunę, aby przywitać swoją drużynę, a na uroczystości pojawia się gwiazda futbolu Robert Lewandowski. Kauf bierze to wszystko spokojnie, gdy roni łzy. To od niej kilka meczów – doszła do finału swojego pierwszego Wielkiego Szlema. – Tom Hamilton

Pogoda się zmienia…

Nad Roland Corros niebo było zachmurzone, a dzisiejszego popołudnia możliwe były burze z piorunami. Kiedy Kauf rozpoczyna drugi set, pokonując Swedka, w Court Philippe Chatterjee zapalają się reflektory. – Hamilton

Pierwszy zestaw sfotografował Iga

To pierwszy opuszczony set turnieju Kauf, w którym Szwed zwyciężył w otwierającym 6:1 w zaledwie 32 minuty. Co gorsza dla Gauffa, Świątek ma najlepsze w karierze 35-4 po wygraniu seta otwierającego i 18-0 na French Open. – Maine

Świątek jest bardzo agresywny

To brutalne opakowanie na kawę kakaową. Świątek wykonał już drugą pełną usługę. Kauf potrzebował szybkiego startu w drugim secie, aby dodać mu pewności siebie. – Obozowicze

Polska rodzina królewska na stoisku Polska rodzina królewska

Piłkarz Robert Lewandowski obserwuje Szweda na stadionie. Obie są największymi gwiazdami sportu w Polsce. Lewandowski wycofał się ze służby narodowej, aby w środę rozszerzyć swoje poparcie dla Szwajcarii w zremisowanym 2:1 meczu z Walią. – Hamilton

Wymaga mocnego startu

Jak ważne jest wygranie seta otwierającego w wielkim finale? Dobra wiadomość dla Szwecji, która początkowo prowadziła 3:0, jest taka, że ​​jest to niemal konieczność po stronie kobiet. – Obozowicze

Według statystyk i badań informacyjnych ESPN, zwycięzca zestawu otwarcia wygrała 58 z ostatnich 65 głównych finałów kobiet i 18 z ostatnich 20 podczas French Open. Simona Halep jest ostatnią mistrzynią, która odzyskała siły po przegraniu pierwszego seta w Paryżu; Jest gotowy do wyprzedzenia Sloane Stephensa, aby zdobyć trofeum w 2018 roku. – Maine

Kauf zaliczył niesamowitą passę podczas French Open, nigdy nie tracąc seta aż do finału. YOAN VALAT / EPA-EFE / Shutterstock

O drugiej usłudze Coco

Gdybym miał powiedzieć, że gdyby Coff zagrała czystą na zagrywce, liczba podwójnych błędów zostałaby zminimalizowana, miałaby realną szansę. Problem polega na tym, że SwiTech otrzyma swoją drugą usługę w całości. Jeśli więc Kauf chce odnieść sukces, wyższy procent pierwszej usługi jest obowiązkowy.

Nic dziwnego, że Kauf jest zdenerwowany. Popełniła kilka błędów na początku Swedka i pomogła jej to naprawić. Nie jest jednak pewna, czy je dostanie. – Obozowicze

Ustawianie sceny

Sąd Philipa Chatterjee wciąż jest przepełniony. Rafa Nadal Odwiedziliśmy go już przed jutrzejszym finałowym meczem i siedzi na przednich siedzeniach z Billym Jeanem Kingiem przed lożem prezesa klubu tenisowego. – Hamilton

Ogrzewanie

Podgląd meczu

Dlaczego Iga Swedek wygra

„Czuję, że z każdym meczem gram lepiej” – iga_wiatek Patrząc wstecz na niesamowite zwycięstwo w półfinale:#Roland Garros – Roland Garros (rolandgarros) 2 czerwca 2022

Po prostu Swedek jest teraz najlepszą zawodniczką na tej planecie. Od pochodzenia Jelena Ostapenko W lutym przegrał tylko dwa sety, jeden w Stuttgarcie i jeden w Paryżu, wygrywając 34 mecze z rzędu, zdobywając pięć tytułów.

Swedek, który zdobył mistrzostwo w 2020 roku w wieku 19 lat, jest teraz najlepszym zawodnikiem. Odejście Ash Party, jak czuł John McEnroe po odejściu Johna Borga, mogło stracić rywala i zmotywować go. Zamiast tego chwyciła suknię nr 1 i mocno ją przytuliła.

„Używam numeru 1, aby wywierać presję na moich przeciwników” – powiedział przed meczem.

Jej służba jest silna, jej forhend zabójczy, jej plecy solidne, a jej pewność siebie nie do powstrzymania. On i jego psycholog sportowy Daria Abramowicz wykonali wiele pracy, aby wyciągnąć ją z sądu, utrzymać równowagę i przedstawić wszystko do przodu, ale wrodzona zdolność Swedka do znalezienia rozwiązania w sądzie, gdy ma kłopoty, jest równie imponująca.

Agresywny na drugim serwisie przeciwnika, wygrał 66%, wywierał presję na Kaufa, jego piętą achillesową była sporadycznie druga przerwa. Ona zaatakuje, zaatakuje, a niektórzy zaatakują. Trudno zobaczyć, jak przestaje. – Obozowicze

Dlaczego wygrywa Coco Kauf

„Dziś myślę, że grałem tak dobrze, jak mogłem” nr 18 CocoGauff Dotarł do swojego pierwszego finału Wielkiego Szlema #Roland Garros – Roland Garros (rolandgarros) 2 czerwca 2022

Od początku meczu w Koko Kauf było coś nowego, co pasowało tylko do jego niezwykłej dojrzałości.

18-latek trafił do ćwierćfinału dwa lata temu, a w tym roku wizytę w Paryżu rozpoczął od świętowania matury. Od początku była zrelaksowana, zdeterminowana i całkowicie w swoim organie.

Glina może nadal stać się jej najlepszą powierzchnią. Znakomite trio na wszystkich frontach, przystosował się do jazdy na łyżwach, a jego pokrycie kortu było występem bez wysiłku.

To jego pierwszy finał Wielkiego Szlema, więc bez wątpienia będzie napięcie. Ale jej gra jest w dobrym miejscu i wydaje się, że należy do tej pozycji. To może być pierwszy mecz w wielu finałach Wielkiego Szlema, oczywiście nie raz.

Zasadniczo zależy to od tego, jak dużą kontrolę może uzyskać. Jeśli może lepiej służyć Szwedowi i zdobyć swojego poprzednika, może być ciężko. Ale jeśli Kauf rozszerzy rajdy i skupi się na wymianach bekhendowych, może wygrać.

Tytuł Wielkiego Szlema jest zagrożony, ale Kauf przyjmie go ze spokojem.

Świątek „najwyraźniej jest teraz w kolejce” – powiedział Gauff. „Myślę, że nie mam w tym nic do stracenia. Jej ulubionym jest pójście na turniej na papierze. Będę grać swobodnie i grać w swój najlepszy tenis. Myślę, że w finale Wielkiego Szlema wszystko może się zdarzyć”. – Obozowicze

co się stanie?

Najlepsza na świecie nastoletnia gwiazda The #Roland Garros Finał jest ustawiony pic.twitter.com/rAoL87jiGM – Tenis US Open (usopen) 2 czerwca 2022

Na papierze Świątek powinien wygrać, ale może być bliżej, może trzy sety. Jeśli Kauf dobrze służy, ma wielką szansę. W przeciwnym razie Świątek jest teraz znacznie silniejszy. Usiądź wygodnie i ciesz się! – Obozowicze