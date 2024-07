Sondaże opinii publicznej wskazują, że brytyjska Partia Pracy jest na dobrej drodze do miażdżącego zwycięstwa

LONDYN (AP) – Brytyjska Partia Pracy odniosła w piątek miażdżące zwycięstwo Wybory parlamentarneSondaże wyjściowe i częściowe powroty wskazywały, że wyborcy karzą rządzących konserwatystów po 14 latach wstrząsów gospodarczych i politycznych.

Będzie liderem centrolewicowej Partii Pracy Keira Starmera Kolejny premier kraju. Ten, przed którym stoi Apatyczni wyborcy Niecierpliwość na zmiany na ciemnym tle Recesja gospodarczaRosnąca nieufność do instytucji i struktury społecznej

„Dziś wieczorem ludzie tutaj i w całym kraju przemówili i są gotowi na zmiany” – powiedział Starmer zwolennikom ze swojego okręgu wyborczego w północnym Londynie, gdy oficjalne statystyki wykazały, że zdobył mandat. „Głosowałeś. Nadszedł czas, abyśmy dostarczyli. „



Brytyjski premier Rishi Sunak rozmawia z pracownikami podczas wizyty w Centrum Dystrybucyjnym DCS Group w Banbury w Wielkiej Brytanii, 2 lipca 2024 r. (Zdjęcie Billa Noble’a/Pool za pośrednictwem AP)

Lider Partii Pracy Sir Keir Starmer przemawia do członków i zwolenników Partii Pracy w Royal Horticultural Hall, 29 czerwca 2024 r. w Londynie. (AP za pośrednictwem Stephena Rousseau/PA)

Jak tysiące pracowników wyborczych Zebrał miliony kart do głosowania W lokalach wyborczych w całym kraju Partia Konserwatywna otrząsnęła się z szoku związanego z historyczną porażką. Premier Rishi Sunak jako lider.

„Przez ostatnie 14 lat nic nie poszło dobrze” – powiedział londyński wyborca ​​James Erskine, który miał nadzieję na zmianę na kilka godzin przed zamknięciem lokali wyborczych. „Postrzegam to jako potencjał do przesunięcia sejsmicznego i na to właśnie liczę”.

போர் வீரன் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஒரு பெரிய தொழிற்கட்சி வெற்றியால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் 1964: 13 ஆண்டுகால கன்சர்வேடிவ் ஆட்சியை தொழிற்கட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது

13 ஆண்டுகால கன்சர்வேடிவ் ஆட்சியை தொழிற்கட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது 1979: மார்கரெட் தாட்சர் முதல் பெண் பிரதமரானபோது

மார்கரெட் தாட்சர் முதல் பெண் பிரதமரானபோது 1997: டோனி பிளேயர் தனது 3 தேர்தல்களில் முதல் வெற்றி பெற்றபோது

பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி உட்பட ஐரோப்பாவில் சமீபத்திய வலதுசாரி தேர்தல் மாற்றங்களை பிரிட்டன் தடுக்கும் என்று இதுவரை கணக்கிடப்பட்ட முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன, அதே ஜனரஞ்சக அடித்தளங்கள் நாட்டில் பாய்கின்றன. சீர்திருத்த இங்கிலாந்து தலைவர் நைகல் ஃபரேஜ் அவரது கட்சியின் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு எதிரான „எங்கள் நாட்டைத் திரும்பப் பெறுங்கள்” என்ற உணர்வுடன் போட்டியை தூண்டியது மற்றும் ஏற்கனவே மோசமான வாய்ப்புகளை எதிர்கொண்ட கன்சர்வேடிவ்களுக்கு ஆதரவைக் குறைத்தது.

650 இடங்களைக் கொண்ட ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் மற்றும் கன்சர்வேடிவ்கள் 131 இல் தொழிற்கட்சி சுமார் 410 இடங்களை வெல்லும் என்று கருத்துக் கணிப்பு தெரிவிக்கிறது.

உத்தியோகபூர்வ முடிவுகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியுடன், தொழிலாளர் நிலச்சரிவின் பரந்த படம் வெளிப்பட்டது, இருப்பினும் இறுதி எண்ணிக்கையின் மதிப்பீடுகள் வேறுபட்டன. தொழிற்கட்சி 405 இடங்களிலும், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி 154 இடங்களிலும் முடிவடையும் என்று பிபிசி கணித்துள்ளது. டோரிகளுக்கு அந்த அதிக எண்ணிக்கை கூட அதன் இரு நூற்றாண்டு வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த இடங்களைப் பெற்று, குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும்.

„பிரிட்டன் காலையில் ஒரு புதிய அரசாங்கத்தைக் கொண்டிருக்கும் என்பது இன்றிரவு தெளிவாகத் தெரிகிறது,” என்று விரைவில் இருக்கவிருக்கும் முன்னாள் பாதுகாப்புச் செயலர் கிராண்ட் ஷாப்ஸ் தனது இருக்கையை இழந்த பிறகு கூறினார் – தோற்கடிக்கச் சென்ற கன்சர்வேடிவ் கேபினட் மந்திரிகளில் ஒருவரான அவர்.

கொந்தளிப்பான பொது மனநிலை மற்றும் அமைப்பு மீதான கோபத்தின் அடையாளமாக, சில சிறிய கட்சிகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதாகத் தோன்றியது, இதில் மையவாத கட்சியும் அடங்கும். தாராளவாத ஜனநாயகவாதிகள் மற்றும் சீர்திருத்த UK. கடலோர நகரமான கிளாக்டன்-ஆன்-சீயில் நடந்த பந்தயத்தில் ஃபரேஜ் வெற்றி பெற்றார், தனது எட்டாவது முயற்சியில் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு இடத்தைப் பெற்றார்.

பார்லிமென்டில் கவனத்தை ஈர்ப்பதில் அதன் வெற்றியை ஃபரேஜின் கடுமையான வலதுசாரி கட்சி பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சில இடங்களுக்கு மேல் மாற்ற முடியுமா என்பது தெரியவில்லை.

பிரித்தானியர்கள் காகித வாக்குச்சீட்டில் வாக்களித்து, பென்சிலில் தங்கள் விருப்பத்தைக் குறிக்கிறார்கள், பின்னர் அவை கையால் எண்ணப்படுகின்றன. வெள்ளிக்கிழமை காலை இறுதி முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



ஜூலை 2, 2024 செவ்வாய்க் கிழமை, இங்கிலாந்தின் கிளாக்டன்-ஆன்-சீயில் நைஜல் ஃபரேஜின் சீர்திருத்த UK கட்சிக்கான தேர்தல் துண்டுப் பிரசுரங்களை ஒரு பெண் எடுத்துச் செல்கிறார். (AP புகைப்படம்/வாடிம் கிர்டா)

பிரிட்டன் கொந்தளிப்பான ஆண்டுகளை அனுபவித்தது – சில பழமைவாதிகளின் சொந்த உருவாக்கம் மற்றும் சில இல்லை – இது பல வாக்காளர்களை தங்கள் நாட்டின் எதிர்காலம் குறித்து அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து இங்கிலாந்து வெளியேறியது, அதைத் தொடர்ந்து COVID-19 தொற்றுநோய் மற்றும் ரஷ்யாவின் உக்ரைன் படையெடுப்பு ஆகியவை பொருளாதாரத்தை பாதித்தன. பூட்டுதல் மீறும் கட்சிகள் அப்போதைய பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மற்றும் அவரது ஊழியர்கள் நடத்தியது பரவலான கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

ஜான்சனின் வாரிசான லிஸ் ட்ரஸ், கடுமையான வரிக் குறைப்புக்களுடன் பொருளாதாரத்தை மேலும் உலுக்கி, வெறும் 49 நாட்கள் பதவியில் நீடித்தார். அதிகரித்து வரும் வறுமை மற்றும் அரசு சேவைகளுக்கான வெட்டுக்கள் „உடைந்த பிரிட்டன்” பற்றிய பிடிப்புகளுக்கு இட்டுச் சென்றுள்ளன.

நூற்றுக்கணக்கான சமூகங்கள் கடுமையான போட்டிகளால் பூட்டப்பட்டன, இதில் பாரம்பரிய கட்சி விசுவாசம் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது. பொருளாதாரம், சிதைந்து வரும் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இந்த தேசிய சுகாதார சேவை.

லண்டனுக்கு மேற்கே சுமார் 40 மைல்கள் (65 கிலோமீட்டர்) தொலைவில் உள்ள ஹென்லி-ஆன்-தேம்ஸில், ஓய்வு பெற்ற பாட்ரிசியா முல்காஹி போன்ற வாக்காளர்கள், நாடு வேறு ஒன்றைத் தேடுவதை உணர்ந்தனர். பொதுவாக கன்சர்வேடிவ் கட்சிக்கு வாக்களிக்கும் சமூகம், இந்த முறை தனது கோடுகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

„இளைய தலைமுறையினர் மாற்றத்தில் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர்,” முல்காஹி கூறினார். „எனவே, ஹென்லியில் என்ன நடந்தாலும், நாட்டில் ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் யார் உள்ளே நுழைந்தாலும், அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு வேலை இருக்கிறது. அது சுலபமாக இருக்காது” என்றார்.

லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரியில் ஐரோப்பிய அரசியல் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை பேராசிரியர் ஆனந்த் மேனன் கூறுகையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக கொந்தளிப்பான „பாண்டோமைம் அரசியலில்” இருந்து பிரிட்டிஷ் வாக்காளர்கள் அரசியல் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் காண உள்ளனர்.

„அமைச்சர்கள் நீண்ட காலமாக அதிகாரத்தில் இருப்பதன் மூலம் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான அரசாங்கத்துடன் நாங்கள் மீண்டும் பழக வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன், மேலும் அரசாங்கம் குறுகிய காலத்திற்கு அப்பால் நடுத்தர கால நோக்கங்களை நோக்கி சிந்திக்க முடியும்,” என்று அவர் கூறினார். .

மந்தமான பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சியடையச் செய்யவும், உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்யவும் மற்றும் பிரிட்டனை „சுத்தமான ஆற்றல் வல்லரசாக” மாற்றவும் அதன் உறுதிமொழிகளுடன் பருப்பு வகைகளை தொழிற்கட்சி அமைக்கவில்லை.

ஆனால் அதன் பிரச்சாரத்தில் உண்மையில் எதுவும் தவறாக நடக்கவில்லை. வணிக சமூகத்தின் பெரும் பகுதியினரின் ஆதரவையும், ரூபர்ட் முர்டோக்கிற்கு சொந்தமான சன் டேப்லாய்டு உட்பட பாரம்பரியமாக பழமைவாத செய்தித்தாள்களின் ஒப்புதல்களையும் கட்சி வென்றுள்ளது, இது ஸ்டார்மரை „தனது கட்சியை பிரிட்டிஷ் அரசியலின் மையப் பகுதிக்கு இழுத்துச் சென்றதற்காக” பாராட்டியது.

இதற்கிடையில், கன்சர்வேடிவ்கள் கேஃப்ஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுனக்கை மழையில் நனைத்தபோது பிரச்சாரம் சாதகமற்ற முறையில் தொடங்கியது அறிவிப்பை வெளியிட்டார் வெளியே 10 டவுனிங் செயின்ட் பிறகு, சுனக் சீக்கிரம் வீட்டிற்கு சென்றார் டி-டே படையெடுப்பின் 80வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் பிரான்சில் நினைவுகூரப்பட்டது.

சுனக்கிற்கு நெருக்கமான பல பழமைவாதிகள் அவர்கள் உள் தகவல்களைப் பயன்படுத்திய சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள் பந்தயம் வைக்கவும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு.

பழமைவாதிகளைச் சுற்றி குவிந்துள்ள அரசியல் குழப்பம் மற்றும் தவறான நிர்வாகத்தின் கறையை அகற்ற சுனக் போராடினார்.

ஆனால் பல வாக்காளர்களுக்கு, தி நம்பிக்கை இல்லாமை ஆளும் கட்சிக்கு மட்டுமல்ல, பொதுவாக அரசியல்வாதிகளுக்கும் பொருந்தும்.

„ஒரு உழைக்கும் நபராக எனக்கு யார் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை,” என்று இங்கிலாந்தின் தெற்கு கடற்கரையில் உள்ள சவுத்தாம்ப்டனில் உள்ள துறைமுகத் தொழிலாளியான மிச்செல் பேர்ட் கூறினார், அவர் தேர்தலுக்கு முந்தைய நாட்களில் தொழிலாளர் அல்லது கன்சர்வேடிவ் கட்சிக்கு வாக்களிப்பதா என்பது குறித்து முடிவெடுக்கவில்லை. „இது உங்களுக்குத் தெரிந்த பிசாசா அல்லது உங்களுக்குத் தெரியாத பிசாசா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.”

