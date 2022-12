S&P 500 wznosi się powyżej kluczowego poziomu szefa Fed Powella, ale inflacja i zatrudnienie rosną

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq. Salesforce.com odnotował zyski z dnia na dzień, ale podczas gdy inwestorzy skupią się na czwartkowym raporcie o inflacji PCE, prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell wywołał w środę rajd na giełdzie kierowany przez technologię.







X









Tempo podwyżek stóp może zacząć zwalniać na grudniowym posiedzeniu, powiedział w środę przewodniczący Fed Powell, zapewniając bardziej widoczne poparcie dla niewielkiej podwyżki na nadchodzącym posiedzeniu. Ale Paweł trzymał się swojej wizji Stopa funduszy Fed wynosi 5% lub więcej. Obecny zakres stóp procentowych Fed wynosi 3,75%-4%. Powell zauważył również, że wiele czynników napędzających inflację słabnie. Sugerując, że spowolnienie może być konieczne, szef banku centralnego powiedział, że „miękkie lądowanie” jest nadal możliwe.

Prowadził również Nasdaq Jabłko (AAPL), Microsoftu (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesli (DSLA) i Rodzice Google listy (Google) są większe niż kompozyt. Warto zauważyć, że indeks S&P 500 wzrósł, aby wyczyścić 200-dniową średnią ruchomą, kluczowy obszar oporu.

W czwartek inwestorzy poznają październikowy indeks cen PCE, a listopadowy raport o zatrudnieniu zostanie opublikowany w piątek rano.

Tak więc, o ile środowa akcja jest zachęcająca, inwestorzy będą musieli poczekać na reakcję rynku na kluczowe dane banku centralnego.

Główny dochód

Salesforce.com (CRM), Płatek śniegu (Śnieg) oraz pudełko (pudełko) prowadził wiele raportów dotyczących przychodów z oprogramowania. Czysta oszczędność (PSTG) oraz sekret Wiktorii (VSCO) również zostało zgłoszone.

Akcje CRM gwałtownie spadły w handlu nocnym Przychody Salesforce są numerem jeden Ale wskazówki były lekkie. Co-CEO Brett Taylor ustąpi, a Marc Benioff pozostanie jedynym CEO. Akcje SNOW początkowo spadały w wyniku słabej przedłużonej akcji Wytyczne dotyczące dochodów z płatka śniegu, ale znacznie zarządzał stratami. Zapasy pudełkowe niewiele się zmieniły, gdy EPS osiągnął wiechę, a sprzedaż nieco spadła.

Akcje PSTG nieznacznie wzrosły w ciągu nocy Pure Storage na szczycie liczby wyświetleń w trzecim kwartale i podniesione wskazówki. Akcje spadły o około 1% po spadku w ciągu dnia w wyniku słabych wyników i wskazówek NetApp (NTAP) Akcje VSCO nieznacznie spadły, ponieważ zyski Victoria’s Secret przekroczyły kwartał, ale sprzedaż była mniej stonowana.

Czwartkowy poranek, Dolar Generalny (DG) oraz Haki (KR) to rura. Chińscy producenci pojazdów elektrycznych Neo (NIO), Li Auto (LI) oraz wydatek (XPEW), aby zgłosić listopadową sprzedaż, a te akcje i inne chińskie nazwy rosły w środę w nadziei na ponowne otwarcie Covid.

Raport o inflacji

Departament Handlu opublikuje indeks cen PCE, preferowaną przez Fed miarę inflacji, jako część raportu o dochodach i wydatkach o 8:30 czasu wschodniego.

Październikowy indeks cen PCE powinien pokazać wzrost o 0,4% w stosunku do września. W skali roku inflacja PCE powinna spaść do 6% z 6,2% we wrześniu. Oczekuje się, że z wyłączeniem żywności i energii bazowy PCE wzrośnie o 0,3%. Bazowa stopa inflacji PCE spada do 5% z 5,1% we wrześniu.

Raport o inflacji PCE wraz z listopadowym raportem o zatrudnieniu w piątek pomogą ukształtować oczekiwania podwyżek stóp Fed. Listopadowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych zostanie opublikowany 13 grudnia, dzień przed ogłoszeniem grudniowego posiedzenia banku centralnego.

Wcześniej w środę ATP poinformowało o gwałtownym spowolnieniu zatrudnienia w sektorze prywatnym w listopadzie. Ponadto badanie JOLTs wykazało, że liczba ofert pracy była niższa niż oczekiwano w październiku. Wzrost PKB w III kw. został zrewidowany wyżej od oczekiwań, podobnie jak podana inflacja.

Dow Jones Futures dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones były częścią mniej niż godziwa wartość, akcje CRM były przeszkodą dla blue chipów. Spadki notowały kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 7 punktów bazowych do 3,63%.

Pamiętaj, że jest to operacja nocna Dow futures Następna rutyna w innym miejscu niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy badają akcje, które mogą być przedmiotem rajdu giełdowego na IBD Live

Rajd giełdowy

Akcje rosły przez większą część środowej sesji, po czym zakończyły sesję wysokimi komentarzami prezesa Fed Powella.

Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła w środę o 2,2%. Handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 3,1%. Nasdaq Composite wzrósł o 4,4%. Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 2,7%.

Akcje Apple wzrosły o 4,9%, a akcje Google o 6,1%, oba powyżej swoich 50-dniowych maksimów. Akcje Microsoftu i Nvidii, które już przekroczyły swoje 50-dniowe linie, wzrosły odpowiednio o 6,2% i 8,2%. Akcje Tesli wzrosły o 7,7%, przerywając 21-dniową passę.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 3% do 80,55 USD za baryłkę, ale spadły o 6,9% w ciągu miesiąca. Kontrakty terminowe na miedź zostały również wzmocnione przez nadzieje na ponowne otwarcie Chin z powodu Covid.

Anomalie rentowności obligacji skarbowych i podwyżek stóp banku centralnego

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 5 punktów bazowych do 3,7%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, ściślej związana z polityką banku centralnego, spadła do 4,33%.

Szanse na podwyżkę stóp Fed o 50 punktów bazowych wynoszą obecnie 79% w porównaniu do 66% po wtorku. Rynki nadal postrzegają kolejny ruch o pół punktu w lutym jako lekkiego faworyta, ale szanse na ruch o ćwierć punktu osiągnęły 45%.

Tesla vs. BYD: Którego giganta pojazdów elektrycznych najlepiej kupić?

fundusze ETF

pośrodku Najlepsze ETFyInnowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł o 1,8%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Nerw2% w górę. iShares ETF dla sektora rozszerzonej technologii i oprogramowania (IGV) wzrosła o 4,4% z dwoma głównymi składnikami, Microsoft i CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) wzrosła o 5,7%, a akcje Nvidii wiodą prym.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zaawansowany 3,75% oraz ETF Global X US Infrastructure Development (chodnik2,4% w górę. Energy Select SPDR ETF (XLEwzrosła o 0,5% i wybrała fundusz SPDR ETF (451,7% w górę. Fundusz Ochrony Zdrowia Wybierz Sektor SPDR (XLV) dodał 2,4%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, fundusz ETF ARK Innovation (ARKAwzrósł o 7,7%, a ETF ARK Genomics (ARKG) Akcje Tesli z 6,5% udziałem dominują we wszystkich funduszach ETF firmy Arc Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy nabrał dużego, byczego ruchu w środę po komentarzach prezesa Fed Powella.

Indeks S&P 500 przekroczył swoją 200-dniową linię po raz pierwszy od siedmiu miesięcy, przekraczając poziom 4000 z okolic swojej 21-dniowej linii.

Kompozyt Nasdaq był w środę na plusie po opóźnieniu rajdu rynkowego. Odzyskał swoją 21-dniową linię i poziom 11 000, aby ustabilizować się na dwumiesięcznym maksimum zamknięcia. Akcje Apple, Microsoft, Google, Nvidia i Tesla odnotowały w środę silne wzrosty, ale nie jest jasne, czy którykolwiek z nich poprowadzi obecny rajd.

Indeks Russell 2000, który przerwał swoją 21-dniową passę w ciągu dnia, odbił się i powrócił do swojego 200-dniowego maksimum. Dow Jones, lider obecnego rajdu rynkowego, powrócił do nowego siedmiomiesięcznego maksimum.

Awansujący pokonują przegranych dzięki zyskom o szerokiej podstawie. Kilka czołowych spółek znajdujących się pod presją odnotowało w środę wzrosty.

Pomimo wielu pozytywnych działań w środę, S&P 500 pozostał poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej. Czwartkowy październikowy raport o inflacji PCE i piątkowy listopadowy raport o zatrudnieniu mogą wzmocnić środową zmienność lub wywołać niedźwiedzie odbicie.

Pamiętaj, że obecny rajd rynkowy składa się z wielu dużych jednodniowych wzrostów, ale ma trudności z awansem w ciągu następnych kilku dni lub tygodni.

Zmierz czas rynku ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd giełdowy miał mocną sesję, a główne indeksy i wiodące akcje wykonały zachęcające ruchy.

Inwestorzy mogli ulec pokusie zwiększenia ekspozycji w środę, co mogło się opłacić.

Istnieją jednak dobre powody, aby jeszcze nie zwiększać ekspozycji. S&P 500 jest powyżej swojego 200-dniowego przedziału, ale nie zdecydowanie. Doprowadziłoby to do powstania długiej, opadającej górnej linii trendu na wykresie tygodniowym. Zdecydowane wybicie powyżej tego obszaru byłoby silnym sygnałem, że obecny trend wzrostowy jest wyższy niż rajd bessy.

Ale nadchodzące dane o inflacji PCE i raport o zatrudnieniu będą wymagały pozytywnej reakcji.

Inwestorzy powinni gorączkowo pracować nad swoimi listami obserwacyjnymi, szukając obiecujących akcji z różnych sektorów. Ale zdecydowanie pozostań zaangażowany. Rajd rynkowy może znajdować się w punkcie zwrotnym, ale w którą stronę się obróci?

Według Duży obraz Każdy dzień powinien być zsynchronizowany z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Śledź Eda Carsona na Twitterze @IBD_ECarson Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Dlaczego to narzędzie IBD to ułatwia Panrozdz Dla najlepszych zapasów

Zdobądź kolejny wielki hit dzięki MarketSmith

Chcesz uniknąć szybkich zysków i dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania

IBD Digital: Otwórz listy akcji, narzędzia i analizy premium IBD już dziś