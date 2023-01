S&P 500 zyskuje w pierwszym dniu sesyjnym 2023 r

Akcje walczyły o utrzymanie zysków we wtorek, gdy Wall Street próbowała rozpocząć nowy rok mocnym akcentem.

S&P 500 wzrósł o 0,08%, a indeks produkcji spadł w grudniu z najszybszego dziennego maksimum od maja 2020 roku. Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0,05%, odwracając wcześniejsze zyski. Nasdaq Composite zyskał 0,06%. Akcje Tesli spadły o 6,6% po rozczarowujących dostawach w czwartym kwartale.

Inwestorzy wypatrują oznak, że w 2023 r. światowa gospodarka będzie nadal odradzać się, a ceny akcji będą rosły w miarę pojawiania się problemów na rynkach w 2022 r. Chociaż istnieją obawy, że podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w celu kontrolowania wysokiej inflacji mogą wepchnąć gospodarkę USA w recesję, mogą one doprowadzić do wstrzymania podwyżek stóp procentowych lub wstępu do obniżek stóp procentowych w dalszej części roku. Aby zwiększyć stawki.

„Ponieważ nadal widzimy„ szklankę do połowy pełną ”pod koniec „darmowych pieniędzy” i nadmiernej stymulacji gospodarki, wraz z postępem Nowego Roku mogą nadejść lepsze czasy zarówno dla rynków akcji, jak i obligacji”, napisał John Stoltzfus, główny inwestor strateg w Oppenheimer we wtorkowej notatce.

Pokazuje to również historia Giełda w USA odrabia straty po kilku latach. W rzeczywistości S&P 500 zyskał średnio 15% w następnym roku po stracie ponad 1%.

Główne średnie zakończyły rok 2022 najgorszymi rocznymi stratami od 2008 r., przerywając trzyletnią passę zwycięstw. Dow zakończył rok spadkiem o 8,8%, 10,3% w stosunku do 52-tygodniowego maksimum. S&P 500 stracił w ciągu roku 19,4% i stracił ponad 20% od swojego rekordowego poziomu. Technologiczny Nasdaq spadł w zeszłym roku o 33,1%.