Akcje Tesli przeżyły najgorszy dzień od dwóch lat ze względu na słabszą niż oczekiwano sprzedaż

Akcje Tesli spadły o ponad 12% we wtorkowym handlu Globalna sprzedaż była słabsza niż oczekiwano Kontynuował masowy spadek ceny akcji spółki, który rozpoczął się w zeszłym roku.

Tesla przewiduje sprzedaż 1,3 miliona pojazdów w 2022 roku, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do całkowitej sprzedaży w 2021 roku, ale znacznie poniżej celu wzrostu 50%, który firma wyznaczyła na początku roku. Jak już ostrzegał Przegap ten agresywny całoroczny cel, w czwartym kwartale sprzedaż 405 278 samochodów była znacznie słabsza niż się obawiano. Stanowiło to wzrost o zaledwie 31% w porównaniu z rokiem poprzednim i znacznie poniżej średniej szacunkowej 431 000 według analityków ankietowanych przez Refinitiv.

Spadek sprzedaży nastąpił pomimo tego, że firma dokonała dwóch obniżek cen w grudniu dla kupujących w USA, którzy sfinalizowali zakupy do końca roku. Globalna sprzedaż spadła znacznie poniżej 439 000 samochodów wyprodukowanych w tym okresie, co wzbudziło nowe obawy dotyczące osłabienia popytu na samochody Tesli w obliczu niezliczonych przeciwności. To zawiera Wyższe stopy procentowe, Zwiększona konkurencja pojazdów elektrycznych od Uznani producenci pojazdów Z początkującymi twórcami pojazdów elektrycznych i Reakcja na prezesa Tesli, Elona Muska od jego Kontrowersyjne przejęcie Twittera Na początku kwartału.

„Ogólny popyt na Teslę zaczyna nieco eksplodować, a firma musi dostosować się i obniżyć ceny w Chinach, co jest kluczem do wzrostu” – powiedział Don Ives, analityk techniczny w Wedbush Securities. „Przejażdżka Kopciuszkiem dla Tesli dobiegła końca”.

