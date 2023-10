SpaceX wystrzeli satelity Starlink na 75. orbitę w 2023 r

Rakieta SpaceX Falcon 9 wystrzeliła z Kalifornii 21 satelitów internetowych Starlink wczesnym rankiem (21 października).

Falcon 9 wystartował z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii o godzinie 4:23 czasu wschodniego (0823 GMT; 1:23 czasu lokalnego w Kalifornii) w sobotę.

Pierwszy stopień Falcona 9 wylądował bezpiecznie zgodnie z harmonogramem, lądując w oceanie na statku bezzałogowym SpaceX Off Course I Still Love You 8,5 minuty po starcie.

Statek dronowy pierwszego stopnia rakiety SpaceX Falcon 9 ląduje wkrótce po wystrzeleniu 21 satelitów Starlink 21 października 2023 r. (Zdjęcie: SpaceX)

Według SpaceX jest to 16. lot pierwszego stopnia tej konkretnej rakiety Opis pracy. Szkoda na rekord recyklingowy firmy, który powstał w zeszłym miesiącu.

Tymczasem SpaceX potwierdziło, że 21 satelitów Starlink miało zostać wystrzelonych ze szczytu Falcona 9 62,5 minuty po wystrzeleniu. Opublikuj na X (wcześniej znany jako Twitter).

Start będzie 75. misją orbitalną SpaceX w 2023 roku. Firma planuje zakup 100 samolotów do końca tego roku i 144 samolotów do 2024 r.

60% lotów w tym roku poświęconych jest budowie Starling, megakonstelacji internetowej SpaceX. Starlink ma obecnie ok 4900 działających satelitówA w przyszłości liczba ta będzie nadal rosła.