Sprzedaż Tesli ponownie spada w stosunku do produkcji

Nowy Jork (CNN) Tesla odnotowała skromny 4% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami ubiegłego roku, pomimo rozmów prezesa Elona Muska o dalszych obniżkach cen na tańsze pojazdy i dużym popycie po tych niższych cenach.

To także czwarty kwartał z rzędu, w którym Tesla wyprodukowała więcej pojazdów niż dostarczyła klientom w pierwszym kwartale. Częściowo może to wynikać ze zwiększonej produkcji w dwóch nowych fabrykach, jednej w Teksasie, a drugiej w Niemczech, które zostały otwarte wiosną ubiegłego roku, oraz opóźnienia między zwiększoną produkcją a sprzedażą.

Tesla powiedział, że odnotował wzrost liczby swoich najdroższych modeli, Modelu S i Modelu X, które trafiają do Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji i Pacyfiku.

Ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy Tesla wyprodukowała 78 000 samochodów więcej niż sprzedała.

„Na początku tego roku ustaliliśmy cenę. A potem faktycznie stworzyliśmy większy popyt, niż mogliśmy wyprodukować” – powiedział Tom Zhu, dyrektor wykonawczy Tesli odpowiedzialny za globalną produkcję i sprzedaż, podczas „Dnia inwestora” Tesli.

„I jak powiedział Elon, dopóki oferujesz wartościowy produkt w przystępnej cenie, nie musisz się martwić o popyt”.

Firma podała, że ​​w kwartale sprzedała 422 875 pojazdów. To mniej niż przewidywali analitycy ankietowani przez Refinitiv na poziomie 430 000 pojazdów. Ale Dan Ives, analityk techniczny w Wedbush Securities, powiedział, że konsensus na Wall Street to 421 500 dostaw, co oznaczałoby bardzo krótki rytm dla Tesli.

Nawet Ives, byk na akcjach Tesli, powiedział, że niższe ceny samochodów Tesli w kwartale powinny wskazywać na mniejsze marże zysku w przyszłości. Tesla opublikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 19 kwietnia.

„Wielkim pytaniem będą marże, ponieważ obniżka cen będzie miała wpływ na ten front”, powiedział w notatce dla klientów w niedzielę.

Pomimo wysiłków zmierzających do zwiększenia produkcji w Niemczech i Teksasie, produkcja w pierwszym kwartale wzrosła zaledwie o 0,2% w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2022 r.

Produkcja i sprzedaż były znacznie wyższe w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r., przy czym produkcja wzrosła o 44%, a dostawy o 36%. Ale Tesla nawet informuje, że firma nie osiąga długoterminowego 50% rocznego celu wzrostu firmy.

Akcje Tesli (DSLA)W piątek zamknął się jak dotąd o 68% w 2023 r., za najgorszy roczny wynik, spadając o 65% w 2022 r. Nadal pozostawiając udział na koniec 2021 roku na poziomie ponad 41%. Akcje spadły o ponad 3% w pierwszych poniedziałkowych transakcjach w raporcie sprzedaży.