Standardy handlowe MLB: Orioles-Brewers przejmuje kontrakt z Corbinem Burnsem

Baltimore Orioles otrzymują: Corbin Burns, RHP

Browary Milwaukee otrzymują: Sala DL, LHP; Joey Ortiz, INF; Wybór draftu w rundzie A 2024 Balance Balance (ogółem nr 34)

Andy McCullough: Na początku zimy wśród kibiców Orioles panowała konsternacja w związku z brakiem agresywności zespołu na rynku pitchingu. Wszystkie elementy dostosowane do franczyzy w 2023 r. — zespół ze 101 zwycięstwami, młodzi i energiczni gracze, odbudowane relacje z fanami. Klub potrzebuje jedynie pomocy w rotacji startowej, najlepiej w postaci startera nr 1. Organizacja zatrzymywała nadwyżki gospodarstwa, aby związać koniec z końcem. W poście, który napisałem w zeszłym miesiącu, odpowiedziałem na pytanie fana z Baltimore dotyczące tego, dlaczego tak długo trwało rozpatrywanie ofert pracy na stanowisko dyrektora generalnego Mike'a Eliasa.

„Niekoniecznie jestem fanem agresji dla samej agresji” – napisałem. „Jeśli wystawisz dobrego zawodnika na boisko 15 listopada lub 15 stycznia, tak naprawdę nie robi to różnicy”.

Te same zasady będą obowiązywać 1 lutego. To zasługa Eliasa za rezygnację z potencjalnego kapitału potrzebnego na tak prestiżowe rozszerzenie.

Oto miejsce, w którym Corbin Burns znajduje się wśród kwalifikujących się miotaczy startowych od 2020 roku:

Według FanGraphs zajmuje drugie miejsce pod względem zwycięstw nad stratami (17,9).

Piąte miejsce w ERA (2,86)

Trzecie miejsce w FIP (2,84)

Piąte rundy (622 1/3)

Siódme miejsce pod względem współczynnika trafień (11,06 na dziewięć rund)

Jest kompletnym pakietem pod względem nowoczesnego odbijającego otwierającego. Dla zespołu takiego jak Orioles, który mógłby rozważyć wypożyczenie Burnsa, niewielki spadek jego wskaźników pitchingu w 2023 r. jest mniej ryzykowny niż zespół zainteresowany długoterminowym zaangażowaniem. Darmowa agencja po tym sezonie. Zapewnia startera w pierwszej linii rotacji, która ma już obiecujących zawodników, takich jak Kyle Bradish i Grayson Rodriguez, a John Means ma odegrać kluczową rolę w 2024 roku.

Najważniejszym elementem pakietu powrotnego dla Milwaukee jest DL Hall, były zawodnik pierwszej rundy draftu, który zadebiutował w zeszłym sezonie w Bullpen w Baltimore. The Brewers wierzą, że Hall może stać się wartościowym starterem – przekonanie to podziela Elias, jeśli ma to znaczenie – i optymistycznie patrzą na Joeya Ortiza, najbardziej blokowanego bramkarza w bramce Baltimore. 34. wybór w tegorocznym drafcie jest miłym dodatkiem.

Lefty DL Hall ma 4,36 ERA w 33 rundach w latach 2022 i 2023. (Dave Nelson/USA Today)

Jest mało prawdopodobne, aby ten zawód był popularny w Milwaukee. W zależności od punktu widzenia oznacza to kapitulację w krótkim terminie – aktualny zwycięzca ligi pozbawia swojego najlepszego zawodnika, mimo że liga jest możliwa do wygrania – lub koszt prowadzenia interesów dla klubu zaangażowanego w ten styl budowania zespołu. The Brewers nie pływali łodzią w 2024 roku; Nie bez powodu podpisali kontrakt z Rhysem Hoskinsem. Zespół wiedział, że nie podpisze z Burnsem długoterminowej umowy. Postanowili zmaksymalizować jego wartość, zamiast otrzymywać rekompensatę za wybór draftu następnego lata. Wiedząc, jak Milwaukee rozwija miotaczy, nie zdziwiłbym się, gdyby Hall w 2024 roku stał się gwiazdą.

Mimo to zawsze jest kłopotliwe, gdy drużyny rozstają się w ten sposób z elitarnymi graczami. Burns stał się gwiazdą Milwaukee, co ugruntowało klub w ostatnich latach po sezonowych występach z Brandonem Woodruffem. Kontuzja barku Woodruffa w zeszłym sezonie zakończyła jego karierę w Milwaukee. Nie oznacza to jednak, że Brewers nie będą konkurencyjni w tym sezonie. Nadal mogą być faworytami National League Central. Po odejściu Woodruffa Rada Craiga została zamknięta w Chicago, a teraz Barnes udaje się do Charm City, kończąc pewną erę w Milwaukee.

Stopień piwowarstwa: B

Stopień wilgi: A

Stefana J. Nesbitt: Za jednym zamachem Orioles zbliżają się do swojej rotacji ze środka stada, lądując na rynku handlu czołowym miotaczem startowym. Zespół Orioles został nagrodzony za długoterminową przebudowę składem pełnym młodych talentów – i większą liczbą perspektywicznych zawodników – ale brakującym elementem ich układanki jest as. Burns jest pod każdym względem asem. Nie odbieraj mi tego. Weźmy to od ekspertów branżowych, którzy wiosną ubiegłego roku uznali go za odpowiednika Gerrita Cole’a i zawodnika z pierwszej trójki zawodników w lidze.

„Mózg” – powiedział wówczas jeden ze skautów. „To będzie trwało. Wyjątkowo dobre. On ma to wszystko.

Naprawdę tak jest. Burns regularnie pojawiał się w rotacji Brewers dopiero w 2020 r., a następnie w ciągu kolejnych czterech sezonów osiągnął ERA na poziomie 2,86, zdobywając nagrodę Cy Young Award w 2021 r. i zajmując szóste, siódme i ósme miejsce w pozostałych latach. To, że Orioles mogli zaoferować Barnesowi kolekcję graczy, którzy pozostawili swój rdzeń nienaruszony, świadczy o sile systemu farm franczyzy. Hall to były zawodnik pierwszej rundy, który przeniósł się do Bullpen ze względu na problemy z dowodzeniem, choć Brewers dadzą mu kolejną szansę na start. Ortiz znajduje się na liście 100 najlepszych kandydatów, ale Orioles mają już w bramce kandydatów na rok 2024 Connora Hendersona (22 lata), Jacksona Holidaya (20) i Jordana Westburga (25) w Triple A, a także Connora Norby'ego (23), który znajdzie się w drugiej rundzie. .

Wszystko to oznaczało, że Orioles niewątpliwie wzmocnili się dzięki temu handlowi i nie rozstali się ze swoimi elitarnymi perspektywami. Zamiast tego zapłacą Burnsowi pensję w wysokości 15,6 miliona dolarów Nowym prawem są pieniądze używać To był sukces. Tymczasem The Brewers oszczędzają pieniądze, tracą asy i dodają dwóch 25-latków gotowych do gry w lidze MLB. To nic, ale tak naprawdę nie jest to zwycięstwo.

Stopień piwowarstwa: B-

Stopień wilgi: A

przywoła: Burns jest tak samo oddany swojej pracy, jak każdy sportowiec, z którym pracowałem. Aby odbić się od okropnego 2019 roku, zmieniła wszystkie swoje codzienne i cotygodniowe rytuały, pracując z trenerem siły psychicznej. Od tego czasu jego coroczny produktywny poranek w Mt stał się zwyczajem ścielenia łóżka.

Zespół Orioles mógł liczyć na Barnesa, który rozegrał 200 rund i znalazł się w pierwszej dziesiątce w walce o nagrodę Cy Young Award. Ilu miotaczy może uznać to za projekt? Harcerze kochają go za wytrwałość, a menadżerowie kochają go za wytrzymałość.

Na kopcu Burns działa ze stałym uciskiem na ramieniu. W swojej pracy, jak ma to miejsce w przypadku wielu świetnych graczy, niesie ze sobą arogancję. Ci, którzy go dobrze znają, sugerują, że ma zamiar opublikować potworny sezon przed darmową agencją. Zespół Orioles miał jednego asa, który był filarem niedawnego nieprzerwanego sukcesu drużyny Brewers.

Manewrowanie piwowarów w tym sezonie wydaje mi się dziwne.

Tak, wymiana gwiazdy na początku tego roku ma logiczny sens w przypadku zespołu dysponującego mniejszym budżetem niż większość. Nie mogą sobie pozwolić na stratę go za darmo i powtórzenie transakcji Josha Hadera kilka lat temu, kiedy w ostatecznym terminie oddali swoją gwiazdę bliżej i odpadli w wyścigu o proporczyki.

Ale przed przeprowadzką Milwaukee zachowywał się intrygująco. Według źródeł ligowych właściciel Mark Attanasio podniósł perspektywę sprowadzenia Rhysa Hoskinsa, a Brewers złożyli Aroldisowi Chapmanowi konkurencyjną ofertę. Mieli szansę na wygraną i wydawało się, że wykonają godną podziwu robotę, rywalizując w 2024 roku, stawiając jednocześnie młodych graczy na pierwszym miejscu. Z Burnsem i Williem Adamsem, kolejnym wolnym agentem po nadchodzącym sezonie, wyglądało na ich ostatnie spotkanie. Co teraz? Przesłanie jest w najlepszym razie mieszane.

Stopień piwowarstwa: C+

Stopień wilgi: A

Coś Charis: To ma mnóstwo sensu dla Orioles. Burns gra dopiero od roku, a już znajduje się w trójce najlepszych starterów w lidze, wraz z dwoma młodymi zawodnikami z czołowej dwudziestki. Mój najnowszy ranking. Prawdopodobnie nie zapewnili Ortizowi miejsca w bramce, a Hall jest gościem, który może być zawodnikiem bullpen, może starterem, a może nawet bullpenem, nawet według własnej opinii publicznej. Nowa franczyza, zespół kończący świetny sezon – wykorzystali ten moment.

Ma to duże znaczenie dla piwowarów. Gdy kontrola nad zespołem Burnsa wygaśnie po tym sezonie, nie będą płacić za jego utrzymanie, a Burns otrzyma dwa aktywa (i wybór), które mogą im pomóc po sezonie.

W niższych ligach Ortiz w 2023 roku uderzył piłkę z prędkością 180,9 km/h, co w zeszłym sezonie udało się tylko 30 zawodnikom z głównych lig, a udało mu się to osiągnąć dzięki ponadprzeciętnej skuteczności rzutów i dobrej obronie. Jeśli Milwaukee będzie nadal restartować drużynę i wysyłać Williego Adamsa gdzieś (do Los Angeles?), mógłby w tym roku zagrać dla drużyny Brewers na trzecim lub drugim miejscu lub dołączyć do Bryce’a Duranga na krótkim przystanku.

Joey Ortiz zaliczył 0,448 OPS w krótkim epizodzie w lidze obejmującym 15 meczów w 2023 roku. (Rick Osentoski/USA Today)

Po stronie rzucającej Brewers mają Halla, leworęcznego, który w zeszłym roku jechał z prędkością 96 mil na godzinę i miał dwóch lub trzech silnych sekundników, choć prędkość ta była ulgą. W przeszłości miał problemy z dowodzeniem, ale w ciągu ostatnich dwóch lat jego oceny były powyżej średniej w małych próbach. Hall będzie miał wielką szansę na dołączenie do rotacji pierwszoligowej drużyny już od pierwszego dnia tego sezonu, a podstawowe procesy sugerują, że może być skutecznym starterem.

Orioles mogą mieć wrażenie, że zabezpieczyli swoje czołowe miejsce w drużynie i zamienili defensywnego zawodnika w jednego z najlepszych starterów w lidze. The Brewers są podekscytowani przyszłością dwóch młodych zawodników, którzy ostatni sezon spędzili w Milwaukee. To działa.

Stopień piwowarstwa: B

Stopień wilgi: A

