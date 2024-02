Dodano 353 000 miejsc pracy, bezrobocie 3,7%

UPS zwolni 12 000 pracowników po niezadowalających szacunkach UPS planuje zwolnić 12 000 pracowników i rozważyć sprzedaż swojej firmy Coyote zajmującej się pośrednictwem w zakresie ciężarówek. Bloomberga

Zatrudnienie gwałtownie wzrosło w styczniu, kiedy pracodawcy utworzyli 353 000 miejsc pracy, co uwydatnia rynek pracy, który w dalszym ciągu stawia czoła wysokim stopom procentowym i presji finansowej gospodarstw domowych.

W piątek Departament Pracy podał, że stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie 3,7%.

Ekonomiści ankietowani przez Bloomberg oszacowali, że w zeszłym miesiącu utworzono 185 000 miejsc pracy.

Zaskakująco dobre wyniki wynikały z dużych podwyżek płac w służbie zdrowia i usługach profesjonalnych, ale także zostały złagodzone przez pewne dziwaczne czynniki związane z zatrudnieniem na wakacje, które może nie być kontynuowane w nadchodzących miesiącach.

Jednak wydajność nie jest różnicą jednego miesiąca. Wzrost liczby miejsc pracy za listopad i grudzień został zrewidowany w górę o 126 000, podnosząc dane za grudzień do 333 000 z 216 000. Zmiany pokazują, że jesienią rynek pracy będzie silniejszy, niż wcześniej sądzono.

„Korekta liczb z poprzedniego miesiąca zawarta w dzisiejszym raporcie jasno pokazuje, że gospodarka otwiera nowe możliwości” – powiedziała Jane Oates, prezes i dział szkoleniowy WorkingNation, organizacji non-profit, która podnosi świadomość na temat wyzwań stojących przed amerykańskimi pracownikami i byłego Departamentu Pracy szef.

Czy płace nadążają za inflacją?

Średnie wynagrodzenie godzinowe również gwałtownie wzrosło, osiągając 19 centów do 34,55 dolara i odnotowując roczny wzrost z 4,3% do 4,5%. Od wiosny ubiegłego roku podwyżki płac w dalszym ciągu przewyższają wysoką inflację, co zapewnia konsumentom większą siłę nabywczą.

Czy bank centralny spodziewa się obniżek stóp procentowych?

Hitowy wzrost zatrudnienia i płac sprawia, że ​​Rezerwa Federalna obawia się obniżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Bank centralny planuje w tym roku trzykrotne obniżki stóp procentowych, ale w tym tygodniu stwierdził, że marcowa obniżka jest mało prawdopodobna, ponieważ urzędnicy chcą zapewnić ograniczenie inflacji związanej z pandemią w dłuższej perspektywie.

„Marzenia o gwałtownych obniżkach stóp procentowych przez Fed, dużej rewizji w górę i niskiej stopie bezrobocia o natychmiastowych obniżkach stóp procentowych Fed zostaną zmiażdżone przez dzisiejszy raport” – powiedział Jason Schenker, prezes Prestige Economics.

Nie spodziewa się, że Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych wcześniej niż w trzecim kwartale.

Jednak inni ekonomiści nadal obstawiają, że Fed podejmie działania w maju. Prezes Fed Jerome Powell powiedział w tym tygodniu, że silna gospodarka i rynek pracy mogą współistnieć ze zmniejszającą się inflacją i że nie będzie zniechęcał urzędników do cięć, dopóki wzrost cen będzie nadal spadał.

Niepokojący jest wzrost płac w styczniu, ponieważ wzrost płac wpływa na inflację. Zdaniem ekonomistki krajowej Cathy Postjańczyk Fed skoncentruje się jednak na tym, czy raporty o inflacji w dalszym ciągu wykażą spowolnienie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Które sektory tworzą najwięcej miejsc pracy?

W zeszłym miesiącu w sektorze usług profesjonalnych i biznesowych liczba stanowisk pracy wzrosła o 74 000. Opieka zdrowotna dodała 70 000; sprzedaż detaliczna, 45 tys.; Pomoc społeczna, 30 tys.; i produkcja, 23 tys.

Władze federalne, stanowe i lokalne utworzyły 36 000 miejsc pracy.

W ostatnich miesiącach podwyżki stóp procentowych oraz wzloty i upadki w gospodarce – w branżach mniej wrażliwych na rząd, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną – w dużej mierze odpowiadają za niedawny wzrost liczby miejsc pracy w USA. W zeszłym miesiącu tendencja ta była kontynuowana, ale wzrost liczby miejsc pracy był szeroki, głównie w związku z zatrudnieniem większej liczby pracowników w usługach profesjonalnych i przemyśle produkcyjnym.

Ile godzin tygodniowo pracuje większość Amerykanów?

Raport ma jedną rażącą słabość: średni tydzień pracy spadł z 34,3 godzin do 34,1 godzin, czyli znacznie poniżej głębokości pandemii w marcu 2020 r. Niezwykłe jest, aby pracodawcy oferowali pracownikom mniej godzin, jednocześnie dodając więcej godzin. pracowników.

Przynajmniej część odpowiedzi jest taka, że ​​firmy nadal borykają się z poważnymi niedoborami siły roboczej wywołanymi przez pandemię w ciągu ostatnich dwóch lat i niechętnie zwalniają pracowników, nawet gdy ich sprzedaż spada, mówi Bostjancic. Być może zatrudnią jakichś pracowników.

Ponieważ firmy mają nadwyżkę personelu, dostawy odbywają się średnio co kilka godzin. Może to oznaczać wolniejsze zatrudnianie w nadchodzących miesiącach.

Jednak ekonomistka EY-Parthenon, Lydia Bousseur, stwierdziła, że ​​wyjątkowo zimna pogoda w zeszłym miesiącu mogła mieć wpływ na krótsze godziny pracy.

Jak pogoda wpływa na zatrudnienie?

Oczekiwano, że sumy za styczeń będą zaburzone przez pewne nietypowe prądy krzyżowe. Zimna i śnieżna pogoda na północnym wschodzie i środkowym zachodzie zmniejszy zatrudnienie w branżach takich jak budownictwo i restauracje, napisał Goldman Sachs w notatce badawczej. W budownictwie zatrudnienie znalazło 11 000 osób, a restauracje i bary zwolniły kilka tysięcy.

Dalszy spadek jest prawdopodobny, ponieważ wyjątkowo ciepła pogoda w grudniu zwiększyła zatrudnienie, przygotowując grunt pod spowolnienie, gdy temperatury wróciły do ​​normy w zeszłym miesiącu, powiedział Goldman.

Jednocześnie pod koniec ubiegłego roku sprzedawcy detaliczni, hotele i firmy transportowe zatrudniły mniej pracowników wakacyjnych niż zwykle, co spowodowało mniejszą liczbę zwolnień w styczniu i wzrost liczby miejsc pracy po wyrównaniu sezonowym. Goldman stwierdził, że mogło to zwiększyć płace o około 100 000, z nawiązką zrównoważywszy wpływ warunków pogodowych.

Jaka jest prognoza zatrudnienia na 2024 rok?

Ogólny obraz jest taki, że wydatki konsumenckie i wzrost liczby miejsc pracy znacznie spowolnią w tym roku, ponieważ gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach będą zmagać się z wyższymi stopami procentowymi, rekordowym zadłużeniem na kartach kredytowych, wciąż podwyższoną inflacją i malejącymi oszczędnościami związanymi z Covid-19.

Moody's Analytics oczekuje, że w miarę dalszego wygaśnięcia boomu po pandemii w USA będzie powstawać średnio 72 000 miejsc pracy miesięcznie, w porównaniu z 255 000 w zeszłym roku i 399 000 w 2022 r.

Czy zostanie wycofany ze służby w 2024 roku?

Duże firmy technologiczne, takie jak Amazon, Microsoft i Google, ogłosiły niedawno tysiące zwolnień, a niektórzy ekonomiści w dalszym ciągu przewidują łagodną recesję w 2024 r.

Większość prognostów uważa jednak, że kraj uniknie recesji. Ci sami giganci technologiczni, którzy zwalniają pracowników zajmujących się grami i transmisją strumieniową, zatrudniają pracowników zajmujących się sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, mówi Jer Doyle, starszy wiceprezes Xperis, oddziału zajmującego się rekrutacją technologii w firmie Manpower Group zajmującej się rekrutacją pracowników.