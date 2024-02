Raport WHO szacuje, że do roku 2050 liczba przypadków nowotworów na świecie wzrośnie o 77%.

CNN

Według nowych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 r. na świecie zdiagnozowanych nowotworów osiągnie 35 milionów, co oznacza wzrost o 77% w porównaniu z 20 milionami przypadków zdiagnozowanych w 2022 r.

Informacja, opublikowane w piątek przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem WHO, obejmuje 185 krajów i 36 postaci choroby. Naukowcy odkryli, że w 2022 r. rak płuc był najczęstszą postacią na świecie – odpowiadał za 2,5 miliona przypadków, co stanowiło 12,4% ogółu – i odpowiadał za raka piersi, okrężnicy, prostaty i żołądka u kobiet. Rak płuc był przyczyną większości zgonów z powodu nowotworów: 1,8 miliona, czyli prawie 19% wszystkich zgonów.

Agencja przywołała także różnice w obciążeniu nowotworami w krajach rozwiniętych. Na przykład w krajach o najwyższym wskaźniku rozwoju społecznego – mierniku osiągnięć w zakresie zdrowia, edukacji i jakości życia – 1 na 12 kobiet zachoruje na raka piersi, a 1 na 71 umrze. W krajach o niskim HDI tylko u 1 na 27 kobiet zostanie zdiagnozowany rak piersi, ale 1 na 48 umrze z jego powodu, często z powodu późnej diagnozy i braku dostępu do leczenia.

Rozbieżności zaobserwowano także w zakresie usług onkologicznych, takich jak radioterapia i przeszczepianie komórek macierzystych.

„Nowe globalne badanie WHO podkreśla brak bezpieczeństwa i duże dysproporcje w finansowaniu nowotworów na całym świecie, przy czym populacje, szczególnie w krajach o niskich dochodach, nie mają dostępu do podstaw leczenia raka” – stwierdziła dr. – poinformowała w notatce prasowej Bente Mikkelsen, dyrektor Departamentu Chorób Niezakaźnych WHO. „WHO, włączając swoje inicjatywy dotyczące nowotworów, aktywnie współpracuje z ponad 75 rządami w celu opracowania, finansowania i wdrożenia polityk mających na celu poprawę opieki nad chorymi na raka dla wszystkich. Pilnie potrzebne są większe inwestycje, aby rozszerzyć te prace i wyeliminować globalne dysproporcje w wynikach leczenia raka.

Naukowcy wskazują na kilka czynników wpływających na spodziewany wzrost zachorowań na nowotwory, takich jak otyłość, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu oraz czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza.

Jak wynika z raportu opublikowanego w zeszłym miesiącu przez American Cancer Society, w Stanach Zjednoczonych liczba osób umierających na raka stale spada, podczas gdy wskaźniki zachorowalności na niektóre typy chorób rosną.

W latach 1991–2021 liczba zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych spadła o 33%, głównie ze względu na spadek używania tytoniu, wcześniejsze wykrywanie i znaczną poprawę leczenia. Jednakże różnice rasowe utrzymują się, a osoby kolorowe są narażone na większe ryzyko.

Jak wynika z raportu American Cancer Society, pacjenci chorzy na raka również stają się coraz młodsi. Na przykład, jak wykazały poprzednie badania, odsetek przypadków raka okrężnicy wśród dorosłych poniżej 55. roku życia wzrósł z 11% w 1995 r. do 20% w 2019 r.

Prezydent Joe Biden uczynił nowotwory znaczącą częścią swojej administracji, realizując inicjatywę Cancer Moonshot, której celem jest zmniejszenie o połowę liczby zgonów z powodu nowotworów w USA w ciągu 25 lat. Nad tym przedsięwzięciem pracują agencje, w tym NASA i Agencja Ochrony Środowiska, a także Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Departament Spraw Weteranów.

„Pomimo postępu we wczesnym wykrywaniu nowotworów oraz w leczeniu i opiece nad pacjentami chorymi na raka – znaczne różnice w wynikach leczenia nowotworów utrzymują się nie tylko pomiędzy regionami świata o wysokich i niskich dochodach, ale także w obrębie krajów. Miejsce zamieszkania danej osoby nie powinno określić, czy przeżyją. Nadanie priorytetu opiece onkologicznej i zapewnienie wszystkim niedrogiej opieki wysokiej jakości „Istnieją narzędzia umożliwiające rządom zapewnienie dostępności usług. To nie tylko kwestia zasobów, to kwestia woli politycznej” – dr Gary Adams, przewodniczący Międzynarodowej Unii ds. Kontroli Raka, oznajmił w piątkowym komunikacie prasowym Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem.

