Carl Weathers dzwoni do Giny Carano po strzelaninie do „Mandaloriana” – ostateczny termin

Były Mandalorianin Weterynarz Gina Carano napisała ciepły i długi hołd swojej koleżance z Disney+ Gwiezdne Wojny Współpracownik serialu, Carl Weathers na Instagramie. Aktor zmarł dzisiaj w wieku 76 lat.

Carano nie został powitany z powrotem na trzeci sezon Mandalorianinlub jakikolwiek inny Gwiezdne Wojny Po tym, jak w lutym 2021 r. w ramach spinoffu dokonano kontrowersyjnych porównań podzielonych Stanów Zjednoczonych z nazistowskimi Niemcami, Weather powiedział, że „zadzwonił do mnie bezpośrednio po tym, jak zostałem zwolniony”.

Carano grał łowcę nagród Cara Doon przez dwa sezony Mandalorianin, Weathers został agentem łowcy nagród, a później Greifem Gargą, Wysokim Sędzią Nevarro. Weathers wyreżyserował także dziewięć odcinków Mandalorianin, Był także nominowany jako gościnny aktor w odcinku serialu dramatycznego „Rozdział 12: Oblężenie” z 2020 roku.

„Nie byłem w stanie emocjonalnym z powodu tego, jak bardzo byłem zdenerwowany, ale rozmawialiśmy później” – pisze, pytając Weathersa o zwolnienie go z Disneya.

„Był delikatny i zachęcający, nigdy nie chciał, żebym się poddała, dawał mi znać, że się nie poddaje, próbował podtrzymać moją nadzieję w bardzo beznadziejnej sytuacji, pokazał mi. Dbał o to. Taki właśnie był.

„Bardzo się z nim zżyłem w sezonach 1 i 2 Mando” – pisze Carano. „Jon Favreau czuł, że będzie dla mnie dobrym mentorem, ponieważ łączyło nas wspólne doświadczenie sportowca, który stał się aktorem, więc Jon wyreżyserował mój pierwszy odcinek drugiego sezonu Mando. ..”

„Gdybyśmy przyszli do Rangers of the New Republic, jestem pewien, że Carl by mnie wyreżyserował. John F. miał rację, świetnie do siebie pasowaliśmy.

„Carl był dla mnie mentorem na planie, kładł ręce na moich ramionach i patrzył mi prosto w oczy, aby uspokoić mój umysł” – wyjaśniła na IG. „Miał niesamowitą perspektywę opowiadania historii. Jego doświadczenie pozwoliło mi którymi się ze mną podzieliłeś, pomogło mi zabłysnąć. I przyjdź dzięki mądrości. Cenię te chwile.

