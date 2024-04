Zwycięzcy i przegrani draftu do NFL 2024: wyróżniają się Orły i Stalowcy; Dlaczego Najeźdźcy wysłali QB?

Po trzech dniach intryg i mnóstwa akcji, draft do NFL 2024 został oficjalnie ogłoszony.

W ciągu najbliższych kilku dni zespoły uzupełnią swoje składy niewybranymi w drafcie wolnymi agentami. Ale zagadki często są ze sobą powiązane. Testy rozpoczną się za kilka tygodni, kiedy rozpoczną się miniobozy i praktyki poza sezonem. Niektóre pytania pozostaną bez odpowiedzi aż do zgrupowania i okresu przygotowawczego.

Na razie jednak oceniamy, które zespoły najbardziej pomogły sobie po drafcie, a którym nie udało się zapewnić sobie konkurencyjności.

Zwycięzcy

Orły Filadelfii

Dyrektor generalny Howie Roseman w sobotę kontynuował swoje działania i zawierał pięć kolejnych transakcji, kończąc tydzień draftu z rekordową dziewięcioma. Orły miały trochę szczęścia po upadku obrońcy Quinyona Mitchella w rundzie 1. Następnie Roseman dokonał transakcji, dzięki której Orły mogły w rundzie 2 pokonać kolejnego obrońcę z narożnika, Coopera Dejeana. Od tego momentu Roseman i firma nadal się doskonalili. Głębokość ich składu podczas gromadzenia typów na rok 2025. Na chwilę obecną Eagles mają dziewięć wyborów w przyszłorocznym drafcie. To daje Filadelfii przewagę, jeśli dochodzenie NFL w sprawie potencjalnych szkód poniesionych przez Saquona Barkleya zakończy się niepowodzeniem i Orły wybiorą jednego lub dwóch.

Pittsburgh Steelers

Steelers przebudowali swoją grupę rozgrywających poza sezonem, przejmując Russella Wilsona i Justina Fieldsa, a następnie przystąpili do draftu z zamiarem wzmocnienia się w okopach. Cel został osiągnięty. Atak Troya Fatanu, środkowy Zach Frazier i obrońca Mason McCormick byli trzema z pięciu najlepszych typów. Steelers wzmocnili obronę, wybierając obrońcę Paytona Wilsona i obrońcę Logana Lee.

Głębiej Steelers – nawet Mike Tomlin – są zadowoleni ze swojej klasy draftu (tak jak powinni).

Generałowie Waszyngtonu

Ta chwila z pewnością nie wyglądała najlepiej dla nowego dyrektora generalnego Commanders, Adama Petersa. Nie tylko wybrał Jadena Danielsa na rozgrywającego drużyny, ale także dodał rozgrywających do ataku i obrony. Peters użył swoich ośmiu kilofów po Danielsie, aby załatać dziury w defensywie, drugorzędnej, ciasnej końcówce i wewnętrznej stronie linii ofensywnej.

Ładowarki z Los Angeles

Jim Harbaugh i Chargers weszli do draftu z mnóstwem luk do wypełnienia podczas modernizacji. W zamian zapewnili pulę rezonansową złożoną z dużych, wytrzymałych i fizycznych elementów składowych w ataku Joe Alta, linebackera Juniora Colsona i defensywnego Justina Eboigbe. Chargers dodali intrygujące perspektywy w ofensywie w postaci rozgrywającego Kimaniego Vidala i skrzydłowego Brendana Rice'a (syna Jerry'ego), którzy mogliby być śpiochami.

Szefowie Kansas City

Bogaci stają się bogatsi. Andy Reid i Patrick Mahomes mają kolejnego szybkiego skrzydłowego po przejęciu przez Teksas Xaviera Worthy'ego w pierwszej rundzie. Następnie w drugiej rundzie zmierzyli się z Kingsleyem Sumatayą z BYU, po czym dodali dwóch kolejnych ofensywnych liniowych, aby zwiększyć ich głębię. Tight end Jared Wiley (czwarta runda) to kolejny intrygujący typ, który może wnieść swój wkład już teraz, zanim przyjmie większą rolę, gdy Travis Kelce zacznie tracić na znaczeniu.

Rosomaki z Michigan

W ten weekend 13 graczy usłyszało swoje nazwiska od mistrzów krajowych. To prowadzi wśród wszystkich szkół (za nimi plasuje się Teksas z 11 wybranymi graczami). Rozgrywający JJ McCarthy prowadził, zajmując w sumie 10. miejsce, do Minnesota Vikings, a następnie Wolverines zostali pokonani. Cztery więcej Natychmiast podpisali kontrakt jako niewybrani wolni agenci. Harbaugh ponownie połączył siły z dwoma swoimi byłymi zawodnikami: Colsonem i skrzydłowym Corneliusem Johnsonem.

przegrani

Sokoły z Atlanty

Zespół Falcons został poddany szczegółowej analizie po wyborze rozgrywającego Michaela Benixa Jr. na 8. miejsce zaledwie kilka tygodni po zapewnieniu Kirkowi Cousinsowi 100 milionów dolarów. Tak, jak pokazali Green Bay Packers, mądrze jest wybrać rozgrywającego, zanim będzie potrzebny. Ale Falcons nie są wystarczająco blisko, aby konkurować w tworzeniu luksusowych typów takich jak ten. Naprawdę potrzebują Rucka Orhoro z drugiej rundy defensywnej i obrońcy z trzeciej rundy Bralona Trice’a, aby zabłysnąć jako nowicjusze i zapewnić talentom natychmiastowy wpływ na czołową dziesiątkę.

Głębiej Który rozgrywający zajął najlepsze miejsce do zwycięstwa? Sortowanie miejsc lądowania historycznej klasy poborowej

Dallas Cowboys

The Cowboys wprowadzili dodatki, które pomogły poprawić jakość i głębię ich linii ofensywnej. Trudno jednak patrzeć na typy z tego tygodnia i mieć wrażenie, że Dallas pokonało rywalizujące ze sobą Orły. Kowboje wychodzą z przeciągu z rażącą dziurą. Potrzebują wysokiej jakości rozgrywającego i pomimo wielu perspektyw, przeszli przez cały draft bez wybierania jednego.

Delfiny z Miami

Pomimo utraty wyboru w trzeciej rundzie z powodu niedopuszczalnego kontaktu z agentem Toma Brady'ego i Seana Paytona, Dolphins i tak zakończyli draft z siedmioma typami. Wygląda jednak na to, że nie dotarli do żadnej wielkiej gwiazdy. Zawodnik krawędziowy Sob Robinson ma przewagę, ale będzie potrzebował czasu, aby się rozwinąć. Zatem Patrick Ball zajmie się atakiem w drugiej rundzie. Zespół, który musiał zmniejszyć dystans między sobą a Buffalo Bills, potrzebował większej liczby wsadów.

Najeźdźcy z Las Vegas

Raiders musieli opuścić projekt z długoterminową odpowiedzią na rozgrywającego. Nie udało im się dokonać transakcji, aby awansować w pierwszej rundzie, a następnie mieli okazję wybrać przechodniów w drugiej, trzeciej i czwartej rundzie. Spencer Radler pozostał w składzie do czasu, gdy New Orleans Saints pokonali go w piątej rundzie, a niektórzy skauci uważają, że ma potencjał, aby stać się starterem.

Najwyraźniej Najeźdźcy nie zgodzili się z tym, więc Aidan O'Connell i Gardner Minshew przedyskutują tę kwestię. Brock Bowers w pierwszej rundzie jest obiecującym dodatkiem do ataku. Cornerback Decamerion Richardson, linebacker Tommy Eichenberg, zabezpieczający Trey Taylor i narożnik M.J. Włączając w sobotę Devonshire, Raiders spisali się znakomicie w obronie. Jednak rozpoczęcie kolejnego sezonu bez franczyzowego rozgrywającego w lidze, w której grali Mahomes i Justin Herbert, jest kłopotliwe.

(Fot.: Gregory Shamus / Getty Images)