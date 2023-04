Stopa inflacji w Wielkiej Brytanii ponownie zaskoczyła, a marcowa wartość przekroczyła 10%

W marcu inflacja w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie osiągnęła dwucyfrowy poziom.

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł o 10,1% rok do roku, według Office for National Statistics, powyżej konsensusu 9,8% w ankiecie ekonomistów przeprowadzonej przez Reuters.

Był to niewielki spadek w stosunku do nieoczekiwanego maksimum w lutym wynoszącego 10,4%, co przełamało trzymiesięczny spadek z najwyższego poziomu od 41 lat w październiku wynoszącego 11,1%.

W ujęciu miesięcznym inflacja CPI wyniosła 0,8%, powyżej konsensusu Reutersa na poziomie 0,5% i spadła z 1,1% w lutym.

Indeks cen konsumpcyjnych, w tym koszty mieszkaniowe właścicieli mieszkań (CPIH), wzrósł o 8,9% w ciągu 12 miesięcy do marca 2023 r., nieznacznie spadając z 9,2% w lutym, ale bardziej niż oczekiwano.

Podstawowy wskaźnik CPIH, który nie obejmuje zmiennych cen żywności, energii, alkoholu i wyrobów tytoniowych, wzrósł o 5,7% w ciągu 12 miesięcy, bez zmian w stosunku do rocznego wzrostu z lutego – jest to zmartwienie Banku Anglii.