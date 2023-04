Fox Dominion rozwiązuje pozew o oszustwo wyborcze w USA na kwotę 787,5 miliona dolarów

Streszczenie

WILMINGTON, Delaware, 18 kwietnia (Reuters) – Fox Corp (FOXA.O) i Fox News we wtorek rozstrzygnęły pozew o zniesławienie przez Dominion Voting Systems za 787,5 miliona dolarów, unikając procesu, który postawiłby jedną z najlepszych na świecie firm medialnych na celowniku . Relacja z zarzutów fałszywego oszustwa wyborczego w wyborach w USA w 2020 r.

Ugoda, która zdaniem ekspertów prawnych była największą w historii amerykańską firmą medialną, została ogłoszona w 11. godzinie przez obie strony i sędziego w tej sprawie.

Ława przysięgłych została wybrana wcześniej tego dnia, a rozprawa miała się odbyć w Wilmington w stanie Delaware. Dominion zażądał 1,6 miliarda dolarów odszkodowania w pozwie złożonym w 2021 roku.

Dyrektor generalny Dominium, John Poulos, nazwał osadę „historyczną”.

„Fox przyznał się do kłamstw na temat Dominion, które wyrządziły wielką szkodę mojej firmie, naszym pracownikom i naszym klientom” – powiedział Poulos w oświadczeniu.

„Prawdziwe relacje w mediach są niezbędne dla naszej demokracji” – powiedział Poulos.

W sprawie chodziło o to, czy Fox był odpowiedzialny za wyemitowanie fałszywych twierdzeń, że maszyny do liczenia głosów Dominion z siedzibą w Denver zostały użyte do sfałszowania wyborów prezydenckich na korzyść demokraty Joe Bidena zamiast ówczesnego republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Wtorkowa ugoda uwolniła Foxa od ryzyka wezwania na świadka niektórych z jego najbardziej znanych postaci, w tym 92-letniego prezesa Ruperta Murdocha i dyrektorów, którzy pełnią funkcję prezesa Fox Corp. Gospodarze na antenie Tucker Carlson, Sean Hannity i Jeanine Brough.

O 16:30 czasu wschodniego prezenter Fox Neil Goudow wszedł do swojego programu informacyjnego „Your World”, aby zdać relację z ugody. Oświadczenie Foxa zostało odczytane na antenie.

„Cieszymy się, że udało nam się rozwiązać nasz spór z Dominion Polling Systems” – czytamy w oświadczeniu. „Zgadzamy się z orzeczeniami sądu, które uznały niektóre twierdzenia dotyczące Dominion za fałszywe. Ta ugoda odzwierciedla ciągłe zaangażowanie FOX w utrzymywanie wysokich standardów dziennikarskich. odejść od tych problemów”.

Fox ma miliardy w gotówce

Akcje Fox Corp były nieco wyższe i wyniosły 34 USD za akcję, ale spadły o 1% w obrocie poza godzinami pracy po opublikowaniu kwoty rozliczenia. Fox ma gotówkę do uregulowania. Zobowiązał się do odkupienia akcji w wysokości 3 miliardów dolarów w pierwszym kwartale po tym, jak zyski przebiły szacunki. Dyrektor generalny Fox Corp, Lachlan Murdoch, powiedział analitykom z Wall Street w lutym, że firma ma około 4 miliardów dolarów w gotówce.

Prawnicy Dominion odmówili odpowiedzi na pytania, czy Fox News wyda publiczne przeprosiny lub wprowadzi zmiany.

Dyrektor generalny firmy Dominion, John Poulos, wraz z prawnikami, firmami Dominion Voting Systems i Fox rozstrzygają sprawę o zniesławienie na kwotę 787,5 miliona dolarów, unikając procesu i relacji Foxa z roszczeń dotyczących oszustw wyborczych w Sądzie Najwyższym w Delaware, Wilmington, Delaware, USA , 2023.

Fox News jest najchętniej oglądaną amerykańską telewizją kablową.

Ugoda w wysokości 787,5 miliona dolarów jest największą ugodą zapłaconą w sprawie o zniesławienie w mediach w USA, powiedział Richard Toffel, dyrektor Gallatin Advisory. Poprzednia największa płatność miała miejsce w 2017 r., kiedy Walt Disney Co. zapłacił 177 milionów dolarów, oprócz odzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, w celu uregulowania pozwu o zniesławienie przeciwko sieci ABC firmy Beef Products Inc.

Dominion pozwał Fox Corp. i Fox News, argumentując, że jego działalność została zrujnowana przez fałszywe oskarżenia o fałszerstwa wyborcze wyemitowane przez serwis informacyjny znany z listy konserwatywnych komentatorów. Jak twierdził Dominion, a Fox zaprzeczył, test polegał na tym, czy relacje Foxa przekraczały granicę między etycznym dziennikarstwem a pogonią za rankingami. Fox przedstawił się jako obrońca wolności prasy w przedprocesowym impasie.

Sędzia Sądu Najwyższego Delaware, Eric Davis, który rozpatrywał sprawę, odroczył rozprawę na jeden dzień w poniedziałek. Fox kontynuował rozmowy ugodowe, podają dwa źródła zaznajomione z tą sprawą. Davis opóźnił przesłuchanie we wtorek, ponieważ wyglądało na to, że obie strony prywatnie zawarły umowę.

Podstawowym pytaniem dla jurorów będzie to, czy Fox świadomie rozpowszechniał fałszywe informacje lub ignorował prawdę, standard „rzeczywistej złośliwości”, który Dominion musi wykazać, aby wygrać sprawę o zniesławienie.

W lutowych dokumentach sądowych Dominion powołał się na komunikację wewnętrzną, w której Murdoch i inni dyrektorzy Fox prywatnie przyznali, że roszczenia Dominion dotyczące fałszowania głosów były fałszywe. Dominion powiedział, że Fox zawyżył fałszywe twierdzenia, aby podnieść swoje oceny i uniemożliwić publiczności migrację do innych rywali medialnych po prawej stronie.

Kolejna sprawa jest w toku

Oprócz ryzyka prawnego dla Fox, inna amerykańska firma technologiczna do głosowania, Smartmatic, złożyła własny pozew o zniesławienie w sądzie stanu Nowy Jork, domagając się odszkodowania w wysokości 2,7 miliarda dolarów.

„Dla wielu powodów rozprawa sądowa i przyznanie się oskarżonego do fałszerstwa są ważniejsze niż rzeczywiste odszkodowanie pieniężne” – powiedziała Mary-Rose Papandrea, profesor prawa konstytucyjnego na University of North Carolina School of Law.

Fox wcześniej argumentował, że twierdzenia Trumpa i jego prawników dotyczące wyborów są z natury warte opublikowania i chronione przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA. Davis orzekł w marcu, że Fox nie może używać tych argumentów jako obrony, że jego relacje są fałszywe, zniesławiające i nie są chronione przez Pierwszą Poprawkę.

Pozew przytacza przypadki, w których współpracownicy Trumpa, jego byli prawnicy Rudolph Giuliani i Sidney Powell, pojawili się w Fox News, aby złożyć fałszywe oskarżenia.

Murdoch opisał twierdzenia o oszustwach wyborczych jako „naprawdę szalone” i „szkodliwe”, ale odmówił wykorzystania swoich uprawnień redakcyjnych do ich zablokowania i przyznał pod przysięgą, że niektórzy gospodarze Fox „poparli” bezpodstawne twierdzenia, które Dominion złożył w sądzie. .

Podczas przesłuchania przez prawnika Dominium Murdoch zeznał, że uważał, że wszystko w wyborach było „przesadzone” i że od początku podejrzewał oszustwa, zgodnie z aktami Dominion.

Zapytany, czy mógł interweniować, aby powstrzymać Giulianiego przed dalszym rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości na antenie, Murdoch odpowiedział: „Mogłem. Ale tego nie zrobiłem” – czytamy w zgłoszeniu.

Reportaż Helen Koster w Wilmington i Jacka Quinna w Nowym Jorku; Montaż autorstwa Willa Dunhama

