Loty Southwest Airlines uziemione z powodu problemów ze sprzętem

(CNN) Southwest Airlines powiedział, że opóźnienia lotów we wtorek rano były „wynikiem problemów z łącznością danych wynikających z awarii zapory ogniowej”, która doprowadziła do krótkiego zatrzymania na ziemi.

Federalna Administracja Lotnictwa Linie Southwest Airlines podniosły swój przystanek naziemny Loty po złożeniu wcześniejszego zamówienia, powołując się na „problemy ze sprzętem”. A Southwest powiedział tweet o 11:35 Znowu zaczął działać.

„Wcześnie rano zapora sieciowa dostarczona przez dostawcę przestała działać i połączenie z niektórymi danymi operacyjnymi zostało nieoczekiwanie utracone” – powiedział rzecznik firmy Dan Landson w oświadczeniu.

Według FlightAware, Southwest opóźnił 1728 lotów, czyli 41% swojego rozkładu, we wtorek rano. Według FlightAware linia lotnicza odwołała we wtorek tylko dziewięć lotów. Southwest twierdzi, że jego pracownicy „pracowali szybko, aby zminimalizować zakłócenia” i że jest ponownie uruchomiony.

FAA twierdzi, że loty zostały uziemione na lotnisku Dallas Love Field. W wyniku międzylądowania mogą nadal występować inne pozostałe opóźnienia lotów.

„Southwest Airlines zwróciło się do FAA o zawieszenie odlotów” – poinformowała firma w oświadczeniu dla CNN.

Southwest zgłosił problemy techniczne we wtorek rano i powiedział, że „wkrótce wznowi działalność”.

Problemy pojawiają się kilka miesięcy po tym, jak linia lotnicza została zmuszona do odwołania ponad 16 700 lotów między 20 a 29 grudnia, co stanowi mniej więcej połowę rozkładu lotów w tym okresie. The Linia lotnicza jest częściowo odpowiedzialna za spadek Zmiany w systemach komputerowych do planowania siły roboczej. Południowy zachód w zeszłym miesiącu Opublikowano „Plan działania”. Aby zapobiec kolejnemu załamaniu funkcjonalnemu.

Firma Southwest nazwała problem „przerywanymi problemami technicznymi” w poście skierowanym do klientów w mediach społecznościowych. Wiele osób zgłosiło się do mediów społecznościowych, aby skarżyć się na opóźnione loty.

„Przepraszamy za niedogodności, jakie może to spowodować, ale mamy nadzieję, że wszyscy wkrótce będą w drodze” – napisała linia lotnicza w innym poście w mediach społecznościowych.