Sunday Night Football: Jordan Love rzuca trzema niszczycielami, a Packers pokonują Vikings 33-10

Po tym, jak Seahawks przegrali ze Steelers w niedzielę, Packers i Vikings rozpoczynają pojedynek w 17. tygodniu i zapewniają sobie przerwę w rozgrywkach posezonowych.

Packers w pełni wykorzystali sytuację, wygrywając 33-10 z Minnesotą w Sunday Night Football.

Green Bay zaczęło dobrze, obejmując prowadzenie 10-0 w połowie pierwszej kwarty, kiedy Love dośrodkował do Jaydena Reeda po podaniu z 33 jardów. Następnie w drugiej kwarcie Love pobiegł na 2 jardy i kolejne 25 jardów przyłożył do Reeda, co dało mu prowadzenie 23-3 do przerwy.

Szukając ochrony piłki poza pozycją rozgrywającego, główny trener Vikings Kevin O'Connell zwrócił się do Jarona Halla w miejsce Nicka Mullensa. Hall był jednak nieskuteczny w pierwszej połowie, przechwytując piłkę, która doprowadziła do pierwszego przyłożenia Reeda i niezdarnie wyrzucając worek, co doprowadziło do zdobycia drugiego gola przez Reeda.

Nick Mullens zastąpił Halla w drugiej połowie, ale w trzeciej kwarcie nie był w stanie umieścić piłki w polu punktowym. Packers odpowiedzieli atakiem na odległość 91 jardów w 13 meczach, po którym Love Bo Melton trafił z 9 jardów na przyłożenie i wynik 30-3.

Vikings strzelili gola po puncie z Green Bay, co dało im pierwszego gola w 7. Jednak Anders Karlsson strzelił z gry z 37 jardów, a Green Bay wygrał różnicą 23.

Love zakończył mecz z wynikiem 24-33 na 256 jardów, zdobywając trzy przyłożenia i jedno w pośpiechu. Sean Clifford wszedł na boisko w końcówce meczu i po trzeciej próbie wykonał jedno ze swoich podań do Meltona na 37 jardów.

Aaron Jones prowadził z 20 prowadzącymi na 120 jardów. AJ Dillon miał siedmiu prowadzących na dystansie 27 jardów, kończąc grę z mocnym uderzeniem. Reid opuścił mecz z kontuzją klatki piersiowej po sześciu chwytach na dystansie 89 jardów z dwoma niszczycielami czołgów. Melton złapał niszczycielem czołgów sześć podań na odległość 105 jardów.

Hall rzucił zaledwie 5 z 10 trafień na 67 jardów. Mullens zakończył grę 13 z 22 na 133 jardy, zdobywając przyłożenie i nie wybierając żadnych typów.

Justin Jefferson miał spokojną noc, złapał pięć podań na odległość 59 jardów.

Green Bay dominował, zdobywając 470 jardów i 28 pierwszych upadków. Po trzeciej próbie klub miał 9 z 14 punktów. Klub prowadził także pod względem czasu posiadania 37:32 do 22:28.

Packers z bilansem 8-8 zapewnią sobie miejsce w play-offach, jeśli pokonają Bears u siebie w 18. tygodniu. Ten mecz zostanie rozegrany o 16:25 ET w CBS.

Zespół Vikings 7-9 będzie potrzebował wyjazdowego zwycięstwa nad Lions i dużej pomocy, aby dostać się do play-offów. Mecz Minnesoty z Detroit zostanie rozegrany w stacji Fox o godzinie 13:00 czasu wschodniego.