„Super Mario Bros. Movie” osiąga 659 milionów dolarów na całym świecie w kasie do niedzieli – ostateczny termin

Kolekcja Everetta

Po przekroczeniu 500 milionów dolarów na całym świecie do czwartku, Illumination/Nintendo/Universal’s Film Super Mario Bros Teraz na szacowanej trasie 659 milionów dolarów Na całym świecie do niedzieli. W nim został oceniony jako międzynarodowy przedstawiciel kasowy 318,6 mln USD.

Do piątku, t Bracia Tam są 268,9 mln USD 71 z rynków zagranicznych i 551,9 mln USD Uniwersalny. Cały weekend spędza się obserwując plażę 82,6 mln USD Szacunkowy spadek o 37% w stosunku do znakomitego debiutu ostatniej sesji. Jak informowaliśmy wczoraj, film jest już największą premierą studyjną 2023 roku.

Ponadto był to światowy nr. 2 film animowany, za Illumination/Universal. Minionki: Przebudzenie Gru. To samo dotyczy jeszcze niewydanych reprezentantów na Bliskim Wschodzie, w Korei i Japonii.

Adaptacja wyreżyserowana przez Aarona Horvatha / Michaela Jelinka stała się od niedzieli szóstym co do wielkości animowanym tytułem Universal; przechodzi przez śpiewać (634,9 mln USD). Dzięki piątkowej akcji udało się to osiągnąć Nikczemny ja (543,9 mln USD).

W zagranicznych kinach Chris Pratt/Charlie Day/Anya Taylor-Joy/Seth Rogen/Jack Black-starrer to premiera nr 1 w 2023 roku na 25 rynkach, w tym w Australii, Niemczech, Włoszech, Meksyku, Holandii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii . . Jest to najlepszy animowany/rodzinny tytuł studyjny od 2019 roku na czterech rynkach: w Meksyku, Ameryce Środkowej, Ekwadorze i Wenezueli.

W Meksyk, Super Mario Film nr 1 roku, a obecnie trzecia najbardziej dochodowa animacja studyjna (ponownie, w obecnych cenach). wyprzedził Powstanie Gru I Historia zabawek 3. Lokalny cume od piątku do piątku wynosi 43,4 mln USD, co oznacza spadek o 46% w porównaniu z ramką otwierającą przez cały weekend.

W Anglia i Irlandia, Super Mario To największy film roku z 38,6 milionami dolarów od piątku. Wczoraj zarobił 3,6 miliona dolarów, co było największym drugim piątkiem w historii animowanego tytułu. Sesja drugiego roku notuje 20% spadek w stosunku do debiutu z zeszłego weekendu.

Niemcy Osiągnął 26,9 mln USD (najwyższy poziom od początku roku), Australia 16,5 miliona dolarów i ponownie największa premiera w 2023 roku. MarioCzwartek wzrósł o 27%, a piątkowy połów był jednym z najsilniejszych na rynku. Francja Przyjęcia spadły zaledwie o 14% od otwarcia do kwoty 16,4 mln USD do piątku.

Pełne międzynarodowe ogłoszenie kasowe już jutro…