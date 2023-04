Wszystko szło gładko, dopóki niespodziewany gość pojawił się na scenie z gitarą akustyczną w ręku.

Główny program Bad Bunny 2023 Coachella w piątek wieczorem był epicki. Portorykańska supergwiazda była pierwszym latynoskim artystą solowym, który wystąpił jako headliner festiwalu muzycznego, i przełamał barierę dzięki imponującej charyzmie i szczeremu szacunku dla muzyki, która go stworzyła.

Podczas piątkowego wieczoru artysta pojawił się w linii kolorowych talerzy wspieranych przez wyszukane scenografie – początkowo przypominając stację benzynową na pustyni, artysta przemawiał do gigantycznego tłumu ze swojego ołtarza na zawieszonej platformie.

Zestaw rozpoczął się jego singlem „Titty Me Pregundo” z 2022 roku i zawierał światowe hity, takie jak „I Like It” (bez Cardi B i J Balvin) oraz „See You A Tu Mama”, remiks nieśmiertelnego „The Girl. „biegł Od Ipanemy” do nowej generacji.

Przemawiając między piosenkami po hiszpańsku — na początku zapytał publiczność, który język preferują, wyniki były jasne — jak Bad Bunny z pewnością siebie wyjaśnił tysiącom: „Nunca antes hubo uno como yo” lub: „Nigdy nie było nikogo takiego jak ja ”.

Bad Buddy pojawił się na głównej scenie Coachelli, aby uczcić historię muzyki, która go zainspirowała, wykorzystując krótkie przerywniki dokumentalne, które pojawiały się na ekranie podczas przejść między programami.

Począwszy od hołdu dla początków bębnów i rytmów z Konga i Nigerii, po historię salsy i reggaeton (z ukłonem w stronę wielkiego Tito Puente), jego set był hołdem złożonym wielu artystom i stylom muzycznym, które zbiegły się, by poinformować jego tytuł otwierający. Działaj na festiwal.

Jedyna wpadka nastąpiła pod koniec, kiedy zdecydował się dzielić scenę z poprzednim headlinerem Coachelli.

Matt Winkelmeyer/Getty Images dla Coachelli

Gdy Bad Bunny przedzierał się przez tłum, z boku sceny pojawiła się tajemnicza postać. Dopóki Bad Bunny nie wrócił na światło dzienne, kamery ujawniły niespodziewanego gościa: Post Malone.

Fale podniecenia (i niejednoznaczności) odbiły się echem od tyłu boiska do gry w polo, a dwaj artyści obniżyli tempo do ponurego duetu, z Post Malone brzdąkającym na gitarze.

Zaczęli śpiewać „La Cancione” Bad Bunny’ego iw ciągu pierwszej minuty gitara Post Malone’a zaczęła brzdąkać i staccato. Początkowo wydawało się, że artysta z wytatuowaną twarzą celowo tworzy rytmiczną zmianę w piosence, ale w ciągu kilku sekund stało się jasne, że mikrofon wzmacniający jego gitarę zawiódł.

Zawstydzeni, dwaj artyści starali się naprawić problemy z dźwiękiem. Gitara próbowała chwycić mikrofon solo, podczas gdy Bad Bunny śpiewał z innym mikrofonem, ale jego plan B szybko się nie powiódł. Tłum pomógł z wersją a cappella „Yonakuni”, ale występ szybko stracił impet.

Post Malone — który znany jest z przyciągania podejrzliwych spojrzeń miejscowych, kiedy odwiedza Indio, miasto gospodarza festiwalu — szybko schodzi ze sceny i opuszcza Bad Bunny, kończąc swój występ bez żadnych problemów technicznych.

Fajerwerki eksplodowały na niebie, gdy Bad Bunny doszedł do siebie po snafu, aby zamknąć pierwszą noc Coachelli 2023.