Wiadomości z podziękowaniami i wsparciem Prezydent USA Joe Biden W niedzielę w dalszym ciągu wygłaszał szokujące oświadczenie, że wycofa się z wyścigu o urząd prezydenta w 2024 r. i poprze wiceprezydent Kamalę Harris jako kolejną kandydatkę Demokratów.

Był to drugi wstrząsający moment w amerykańskiej polityce w ciągu tygodnia po zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa 13 lipca na wiecu w Pensylwanii, kiedy światowi przywódcy zgromadzili się wokół niego jako kandydata Republikanów.

Naciski na Bidena, aby wycofał się z wyścigu, wzrosły od czasu jego katastrofalnego występu w zeszłomiesięcznej debacie prezydenckiej w CNN, a w niedzielę potwierdził, że będzie prezydentem przez jedną kadencję, co wywołało powódź hołdów od jego amerykańskich sojuszników, którzy mu podziękowali. Jego przywództwo.

Kenta Nishimury/Getty Images Premier Kanady Justin Trudeau uczestniczy w szczycie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) 2024 w Waszyngtonie, 11 lipca 2024 r.

Brytyjski premier Keir Starmer, który w tym miesiącu spotkał się z Bidenem w Waszyngtonie, powiedział, że szanuje decyzję prezydenta i nie może się doczekać współpracy z nim przez resztę jego kadencji.

„Wiem, że tak jak to robił przez całą swoją niezwykłą karierę, podejmie decyzję w oparciu o to, co uważa za najlepsze dla narodu amerykańskiego”. Starmer napisał w X.

Premier Kanady Justin Trudeau podziękował Bidenowi za bycie „prawdziwym przyjacielem” jego kraju. „To wspaniały człowiek i we wszystkim, co robi, kieruje się miłością do swojego kraju” Powiedział w X.

Na konferencji prasowej premier Australii Anthony Albanese powiedział, że Biden „zasługuje na uznanie za to, że po raz pierwszy rozważył to, co jego zdaniem leży w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych, bez ponownego przedstawiania się. Robił to przez całą swoją karierę publiczną .”

„Prezydent Biden poświęcił swoje życie służbie publicznej, co jest rzeczą bardzo honorową” – powiedział premier Nowej Zelandii Christopher Lacson. Powiedział w X.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Bidenowi za „niezachwiane wsparcie” w wojnie jego kraju z Rosją, którą Stany Zjednoczone wsparły bronią, pomocą wojskową i wsparciem dyplomatycznym pomimo ostrej reakcji Republikanów.

„W ostatnich latach podjęto wiele zdecydowanych decyzji, które zostaną zapamiętane jako odważne działania prezydenta Bidena w odpowiedzi na trudne czasy” – powiedział Zełenski. Powiedział w X. „Zawsze będziemy wdzięczni za przywództwo prezydenta Bidena”.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa „nie jest zbyt zaskoczona” odejściem Bidena. „To, co dzieje się w Ameryce w ostatnich latach, nie powinno nikogo dziwić” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom Pieskow.

„Ten temat dotyczy amerykańskich wyborców, a nie nas” – powiedział, dodając, że „ważniejsza jest dla nas przyszłość stosunków rosyjsko-amerykańskich, które przeżywają obecnie jeden z najgorszych okresów w historii”.

Vitalii Nosach/Global Images Ukraina/Getty Images Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie na Ukrainie, 15 lipca 2024 r.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael będzie „niezastąpionym sojusznikiem” Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie, niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie w USA.

Przemawiając w poniedziałek na płycie lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie przed wejściem na pokład samolotu do Stanów Zjednoczonych, Netanjahu powiedział, że jego podróż była okazją do podziękowania Bidenowi. Przez wiele lat pełnił funkcję senatora, wiceprezydenta i prezydenta.

Prezydent Isaac Herzog określił Bidena jako „prawdziwego sojusznika narodu żydowskiego”, natomiast minister obrony Yoav Gallant powiedział, że „niezachwiane wsparcie prezydenta USA, zwłaszcza w czasie wojny, było nieocenione”.

Biden jest jednym z największych zwolenników wojny Izraela w Gazie od ataków Hamasu z 7 października. Ale on to zrobił coraz bardziej się ścierały Netanjahu ma dość Pomoc humanitarna I to Rosnąca liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów Liczba konfliktów.

Irlandzki premier Simon Harris nazwał Bidena „dumnym Amerykaninem o irlandzkiej duszy” i podziękował mu za „globalne przywództwo” i „przyjaźń”.

Inni przywódcy chwalili Bidena za podjęcie trudnej decyzji o wycofaniu się z wyścigu.

Kevina Deitcha/Getty Images Prezydent Izraela Isaac Herzog rozmawia z mediami po spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu 18 lipca 2023 r.

„Mój przyjaciel Joe Biden osiągnął wiele: dla swojego kraju, Europy, świata” – kanclerz Niemiec Olaf Scholz Napisał w X. „Jego decyzja, aby nie kandydować ponownie, jest honorowa”.

Przemawiając na niedzielnym wiecu, prezydent Wenezueli Nicolás Maduro powiedział, że Biden podjął „właściwą” decyzję, stawiając na pierwszym miejscu swoją rodzinę i zdrowie. Życzył mu „zdrowia i długiego życia”.

Premier Polski Donald Tusk Napisał w X „Polska, Stany Zjednoczone i świat są bezpieczne, a demokracja jest silna dzięki Bidenowi” – ​​powiedział Biden, podejmując trudne decyzje.

„Wiem, że kierowałeś się tymi samymi motywacjami, ogłaszając ostateczną decyzję. Być może trudniejszą” – powiedział Tusk.

Przywódcy Korei Południowej i Japonii oświadczyli, że nie będą komentować polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, ale podkreślili potrzebę dalszej współpracy z Białym Domem. Obydwa kraje mają traktat o wzajemnej obronie ze Stanami Zjednoczonymi, a Biden jest głównym promotorem pogłębienia więzi między sojusznikami w Azji, aby przeciwdziałać rosnącej asertywności Chin.

„Przyznaję, że decyzja prezydenta Bidena wynika z jego pragnienia podjęcia najlepszej decyzji politycznej” – powiedział premier Japonii Fumio Kishida. „Sojusz Japonia-USA jest kamieniem węgielnym bezpieczeństwa dyplomatycznego naszego kraju i będziemy go nadal uważnie monitorować”.

Biuro prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola oświadczyło, że „będzie w dalszym ciągu ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w celu dalszego rozwoju globalnego kompleksowego sojuszu strategicznego Korea Południowa-USA”.

Prezydent Filipin Ferdinand „Bangbang” Marcos JR powiedział, że „decyzja Bidena o wycofaniu się z kandydowania jest przejawem prawdziwego męża stanu”.

„Dziękujemy mu za konsekwentne i niezachwiane wsparcie dla Filipin w krytycznym i trudnym momencie” – powiedział. Napisał w X. Filipiny stały się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ramach traktatu coraz częściej spotykają się z chińskimi statkami W ostatnich latach na Morzu Południowochińskim.

Do poniedziałkowego poranka czasu lokalnego nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej wiadomości od chińskiego prezydenta Xi Jinpinga.

Jednak „odejście Bidena” było najpopularniejszym tematem w chińskiej sieci społecznościowej Weibo podobnej do X, gromadzącej ponad 400 milionów wyświetleń, wraz z pięcioma innymi powiązanymi tematami, w tym dyskusjami na temat Kamali Harris i próby zamachu Trumpa.

Niektórzy chińscy użytkownicy mediów społecznościowych z podekscytowaniem spekulują na temat perspektywy zostania prezydentem USA przez kobietę, inni natomiast uważają, że Trump wygra pomimo bycia kandydatem Demokratów.

„Ten strzał to zdecydowanie dobry interes dla Trumpa!” – napisał użytkownik Weibo.

„Jeden strzał nie zabił Trumpa, ale powalił Bidena” – zauważył jeden z użytkowników, a inny określił sytuację polityczną Ameryki jako „totalny bałagan”.