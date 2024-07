Pożar w Haverton: pożar krzaków nad rzeką niszczy 3 domy, kilka uszkadza w wyniku fali upałów

RIVERSIDE, Kalifornia (KABC) — W niedzielę niszczycielski pożar krzaków przetoczył się przez dzielnicę hrabstwa Riverside, niszcząc co najmniej trzy domy, uszkadzając kilka innych i powodując wydanie nakazu ewakuacji.

The Ogień Havertona Po raz pierwszy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymano z Howerton Drive tuż po godzinie 13:00. Na początku poniedziałkowego poranka szacowano, że zajmował on powierzchnię 527 akrów przy 20% pokryciu.

Zawaliły się trzy domy, a cztery zostały uszkodzone. Wiele uwagi poświęcono wnętrzu stanu po fali upałów, która w niedzielę w Riverside osiągnęła 102 stopnie.

„Topografia obszaru umożliwiała szybkie rozprzestrzenienie się pożaru, dlatego szybkie dostarczenie środków na ten obszar było wyzwaniem” – powiedział zastępca szefa straży pożarnej w Riverside Steve McKinster na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Po prostu chroń swój dom i tyle. To wszystko, co możesz zrobić. Fariba Jaffery, mieszkaniec Haverton Hills

Kiedy wydano nakaz eksmisji, mieszkańcy tacy jak Fariba Jaffery musieli szybko myśleć.

„Łzy, szał, a potem… «Odsuń się. Możesz zrobić tylko to, co możesz zrobić»” – myślał Jaffery, gdy ogień szalał. „Wszyscy czują się dobrze. Masz to, czego potrzebujesz. W takim razie… chroń swój dom, to wszystko. To wszystko, co możesz zrobić, ale najważniejsza jest Twoja rodzina, Twoje kosztowności. Mamy wszystko. Mamy muszę się stąd wydostać, bez względu na wszystko.

Nakazy zostały zniesione w poniedziałek rano, ale prace trwają nadal. McKinster powiedział, że należy oczyścić więcej gorących punktów.

Na tym się skupimy – powiedział. „Jesteśmy dobrze przygotowani, dysponujemy odpowiednimi zasobami, mamy 21 wozów strażackich i dwie załogi, gotowi pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów”.

Więcej pożarów w Imperium Wewnętrznym

The Ogień orła Według doniesień zdarzenie zaczęło się około godziny 14:00 w niedzielę w pobliżu dróg Eagle Canyon i Cajalco na wschód od Corony.

W poniedziałek rano pożar został opanowany w 65% i objął powierzchnię 1609 akrów. Usunięto ostrzeżenie o ewakuacji.

Mały pożar, tzw ognisko siodła, W hrabstwie Riverside pojawił się poranny raport dotyczący szlaku Calle Saddle Trail, ale o powierzchni mniejszej niż 3 akry.

Kolejny pożar, tzw niebieski ogień, Według stanu na godzinę 14:30 w niedzielę płonęło około 5 akrów lasu państwowego San Bernardino.